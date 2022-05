8 hely Budapesten a nyári szezonra, ahol szenzációs Aperol Spritzet kóstolhatunk

Jó pár éve már, hogy itthon is a nyár egyik tipikus alkoholos italává vált az olaszok (pontosabban Észak-Olaszország) örök klasszikusa, az Aperol Spritz. Szerencsére a fővárosban is számtalan helyen kapható már ez a hűsítő alkoholos ital, mi pedig összegyűjtöttük nektek azokat, ahol a legfinomabbakat találjátok.

A Szent István Bazilika közvetlen közelében található Platz biztosan feltöltötte már az Aperol-készleteit, hogy a téren kialakított közel 100 négyzetméteres teraszán mindenkinek jusson belőle minimum egy pohárral. A hangulatról minden pénteken és szombaton az étterem rezidens DJ-je gondoskodik, aki este 8 órától pörgeti a lemezeket. A nyári sportesemények állandó helyszíneként hatalmas kivetítőkön követhetitek végig a mérkőzéseket, a vendéglátásról és a folyamatosan érkező Aperol Spritzekről pedig ők gondoskodnak majd.

1051 Budapest, Szent István tér 4-5.

Ha a hűsítő Aperol Spritzek mellé lélegzetelállító körpanorámára is vágytok, akkor a Bazilika melletti Aria Hotel Budapest felé vegyétek az irányt. A hotel tetőteraszán alakították ki ugyanis 2018-ban a világ legjobb rooftop bárjai közé választott High Note SkyBar-t, ahol csodálatos környezetben kortyolgathatjátok a kiváló minőségű hozzávalókból elkészített koktélokat. Tökéletes helyszín naplemente-figyeléshez, baráti beszélgetésekhez és az esti buli megalapozásához is.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 5.

Ahogy a neve is sejteti, a főváros első és egyetlen Aperol-bárjában minden a közkedvelt nyári koktélról, az Aperol Spritzről szól. A Spritz Bar Gozsdu utánozhatatlan dolce vita hangulatáról főként a többféle Aperol-alapú koktél, spritz és shot gondoskodik. Válasszatok mellé a különböző előétel-variációkból (sajt, olívabogyó és sonkaválogatások) vagy a pizzamenük egyikéből. Tökéletes helyszín és program munka utáni lazuláshoz vagy az esti buli megalapozásához.

1072 Budapest, Dob utca 16.

A fővárosban immár két helyen, Pesten a Király utcában (Spíler Original), Budán pedig az Alkotás utcában (Spíler Buda) is szürcsölhetitek a zseniális Spíler-féle koktélokat. A belváros egyik legikonikusabb bisztrójában a street food ételek mellé még jobban csúszik egy pohár Aperol Spritz, amit a hatalmas bárpult mögött, minőségi alapanyagokból készítenek el nektek. A laza környezet és az angolszász elektronikus zenét pörgető rezidens DJ-nek köszönhetően biztosan jó hangulatba kerültök majd.

1075 Budapest, Király utca 13.

1123 Budapest, Alkotás utca 53.

Tavaly nyitotta meg kapuit a főváros második Zsiráfja, ami Budán, a felújított Millenárison belül, a Kis Rókus utcában kapott helyet. A csupa zöld területtel és növényekkel tarkított, természetközeli környezetnek köszönhetően nagyon kellemes hangulatot áraszt, a bárpultban készülő koktélok pedig zseniálisak és a legjobb minőségben készítik el őket. Ha ránk hallgattok, elsőként az Aperol Spritz mellett teszitek le a voksotokat, ami kiváló hűsítőként szolgál a nyári hőségben.

1024 Budapest, Kis Rókus utca 2-4.

Természetesen a Madách tér közkedvelt bárjának kínálatából sem maradhat ki az Aperol Spritz. Ráadásul a Kekszben hatalmas adagot adnak a nyári hűsítőből, és nagyon kedvező áron juthattok hozzá. Az egész nap elérhető reggelimenünek köszönhetően pedig akár egy bőséges reggeli mellé is elfogyaszthatjátok kísérőként. Az esetleges buli előtti alapozáshoz a hely hangulata is hozzátesz, de központisága miatt mindenképp foglaljatok asztalt, mielőtt mentek.

1075 Budapest, Madách Imre tér 4.

A The Garden Studio & Café korábban évekig a magyar tervezők különböző dizájnertermékeit felvonultató boltjaként működött a Paulay Ede utcában, majd másfél évvel ezelőtt újragondolták a koncepciót, és azóta kávézóként is üzemel. A finom és egészséges napindító reggelik mellett koktélválasztékuk sem utolsó, nyaranta pedig az Aperol Spritz is felkerül az itallapra, amit a bolt előtt kialakított teraszon is elfogyaszthattok. Italozás közben nézzetek körbe a kellemes hangulatú üzlet különleges termékei között is!

1061 Budapest, Paulay Ede utca 18.

Ha már az összes helyet kipróbáltátok, akkor összehasonlításként mindenképp érdemes betérnetek egy ízig-vérig olasz étterembe is, a Trattoria Pomo D’Oroban ugyanis biztosak lehettek abban, hogy autentikus Aperol Spritzet szolgálnak fel nektek. Már az étterem hangulatából és berendezéséből is árad a dolce vita életérzés, ehhez pedig nagy mértékben hozzájárul majd a bejárat előtt kialakított hatalmas teraszon elszürcsölgetett koktél.

1051 Budapest, Arany János utca 9.

További teraszos és kiülős budapesti helyekért szemezgessetek korábbi cikkünkből: