40+ kihagyhatatlan program a Balaton északi és déli partján // 2022 május

Kimondottan érdemes már most célba venni a magyar tengert, amolyan nyárra való hangolódásként, hiszen az északi és déli part is tartogat kora nyári meglepetéseket. Íme a legjobb balatoni programok 2022 májusára!

Májusi programok a Balaton északi partján

A Tapolcai-medence egykoron az óriások játszótere volt, a vulkáni képződmények pedig a játékszereik. A Szent György-hegy ennek a mitológiai kornak az egyik maradványa. A valóságban persze nem erről van szó. Hogy hogyan keletkezett és milyen erők formálták? Mindezt a szakvezetéses túrán megtudhatjátok.

Megrendezik a frissterasz első majálisát, mely két napon át tartó bulizást jelent és egyben az első bulizós hétvégét is a teraszon.

A festői szépségű, mediterrán hangulatú Malom-tó part ad otthont a Tapolca Tavasz Fesztiválnak. Igényes színpadi programok minden korosztálynak, kézműves vásár, hagyományos ételek, balatoni régió borai egy helyen, két és fél napon át.

A megszokott majális hangulattól eltérően a művészetre helyezik a hangsúlyt és Jókai Mór előtt tisztelegnek Balatonfüred Kulturális negyedében.

Jó hangulat, baráti beszélgetések, közös reggelik és ebédek, tiszta, minőségi és hazai alapanyagok. Ezt az életérzést hozták létre a veszprémi Óváros téren. Kéthetente megújuló termelői kínálattal, kézműves termékekkel, tematikus programokkal várják a piacra látogatókat, igazi közösségi élménnyé varázsolva a vasárnapi bevásárlást.

Túraútvonal: Kisapáti temető -> Szent Kereszt kápolna -> kulcsosház -> Sárkánylik (Jégbarlang) -> Bazaltorgonák -> kilátó -> Taberna Infinito. A túra utolsó állomásán lehetőség nyílik egy különleges ebéd, vagy ital elfogyasztására.

A Gizella Napok Összművészeti Fesztivál Veszprém kulturális életének meghatározó eseménye. Az egyhetes programsorozat keretében közel kéttucat belvárosi helyszínen számtalan ingyenes zenei, képzőművészeti, gyermek és egyéb szórakoztató program vár titeket.

Korszerű elektromos rásegítéssel ellátott kerékpárokat hajtva ismerhetitek meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természeti és kulturális szépségeit.

Ismét megtartják a település egyik fontos rendezvényét, a Kecskeköröm ünnepet a Belső tó partján. Főzőverseny, kutyaszépségverseny, kézműves foglalkozás és még számos más családi program várja az ide látogatókat.

A rendezvény 2016-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy egyrészt a nyugati országrészben is legyen egy, a magyar buszgyártás termékeit bemutató rendezvény, másrészről hogy a páratlan években Németországban megrendezett Ikarus találkozók páros években itthon megtartott testvér rendezvényévé váljon.

Egyedi tervezésű ruhák, ékszerek, szuper kiegészítők, grafikák várnak rátok az első Veszprémi WAMP-on.

A terület természetvédelmi őrétől a részvevők hallhatnak a tihanyi Belső-tó eredetéről, átalakulásáról, állat- és növényvilágáról, a tó egészségi állapota érdekében végzett beavatkozásról. Az „ürgemozi” révén bepillantást nyerhetnek a fokozottan védett rágcsálók életébe, megismerhetik az ürge természetvédelmi jelentőségét, szerencsés esetben közelről figyelhetik a szürkemarha gulyát is.

Ehető és mérgező gombáink előadás. Mi fán terem a mangalica? És a vaddisznó? Egész napos családi rendezvény a Festetics Imre Élményközpontban és Állatparkban.

Májusban öt napra Gizella királyné udvarává változik a Színházkert, meghívva Veszprém és környéke legkisebb polgárait egy feledhetetlen mesés mulatságra. Gyerekkoncertek, játszóház, interaktív hangszerkiállítás és még tucatnyi más program várja az látogatókat.

Magyarország egyik legkedveltebb borvidéke, a Badacsony kiváló úti cél tavasszal. A páratlan panorámájú táj felfedezése mellett lehetőségünk adódik a helyi gasztronómiai csemegék, a vulkáni talajon született nagy fehérek, az aromákban gazdag, szép tónusú badacsonyi borok és a kitűnő étkek megkóstolására is. Május 7-én a Vörös Szőlőbirtok, május 21-én a Barna Pince, május 28-án pedig a Kalinics Birtok várja ízletes borvacsorával az érdeklődőket. És ha ez még nem lenne elég, a vezetett bortúrákon pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét ismerhetik meg a borszerető vendégek.

Ha egy szezonnyitó Balatonozásra és jó hangulatra vágysz, ott a helyed május 7-én, szombaton a Pláne Badacsony Borteraszon, ahol a Lilin zenekar a pörgős pop dalokon kívül alternatív rock és saját számoka is játszik majd.

Látnivalók és állandó programok a Balaton északi partján:

Kellemes este, meleg víz és forró hangulat a Tófürdőn. Az este folyamán welcome drinkkel, tavaszi ételkülönlegességekkel, koktélokkal, élő zenével várnak titeket.

2022. május 14-én negyedik alkalommal kerül sor az Istvándy Pincészet már hagyományosnak számító kéknyelű-ízlelő programjára, a IV. Kéknyelű Piknik, Sétáló Kóstolóra, a Badacsonyi borvidék szívében, Káptalantóti határában, az Istvándy Ligetben. Az eseményre mintegy 10 badacsonyi pincészet több mint 30 kéknyelű tétellel érkezik, a vendégek a kéknyelűről szóló mesterkurzusokon vehetnek részt, és megkóstolhatják a helyi mangalicából és szürkemarhából készült fogást.

Badacsonyban első alkalommal kerül megrendezésre az I. Badacsony Mapei Félmaraton és Trigo Maraton. A verseny napja egy naplementébe menő after bulival zárul.

Egy romantikus esti kalandra invitálnak titeket a várral koronázott Csobánc tetejére. A túra közben megtudhatjátok, hogy, mi a hegy nevének jelentése, milyen szőlőket termesztettek egykoron és most a gazdák, és persze a Gyulaffy család története is feltárul a hold világító fénye alatt.

A Magyar Vitorlás Szövetség idén is megrendezi a hagyományos – Balaton koszorúzásával induló – Balatoni Évadnyitó vitorlás versenyt.

Már hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Korosajt Fesztivál. A szervezők idén még több színes programmal, fellépővel és meglepetéssel várnak titeket.

Az Aranyakkord formációt Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) hozta létre egy 2018-as ködös januári napon teljesen öntudatlanul. Egymás mellett ültek gitárral a kezükben és rájöttek, hogy megalakultak. Az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus-akusztikus hangulat, Rock’n’Roll rezervátum, szellemidézés, hangzásvilágát éppúgy jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések.

Barokk hangverseny a Tihanyi Bencés Apátsági Templomban.

Csodálod a cirkuszban az artistákat és a zsonglőröket? Most játékos és szórakoztató formában, te is részese lehetsz a cirkusz különleges világának. Cirkuszi élményfoglalkozások 6-99 éves korig, élményzenélés, cirkuszi sátor festés, láthatatlan tigris rajzolás és fényhajlítás is vár rátok.

Bebarangolhatjátok a Tapolcai-medence tanúhegyeit, fantasztikus kilátásokban gyönyörködhettek, fröccsözhettek a vidék legmenőbb borászataiban, a túra után pedig fürödhettek a Balatonban. A teljesítménytúrák 55, 30, 20, 10 km-es illetve gyerektávon, valamint körúti séta távokon indulnak.

Vezetett családi bringatúra a Káli medencébe, mely nem a sebességről, hanem a jó társaságról szól.

Bármilyen nemű, méretű, fajtájú kutyus nevezhet a szépségversenyre, ezen túl kutyás bemutatókkal és gyermekprogramokkal várnak minden Hévízi vagy környékbeli kutyás, kutyákat szerető érdeklődőt.

A Piniksession & Techline csapata gondolt egy merészet, összedobta erőit. Festői környezetben, a Somló lábánál már délután elindul a tánc kellemes house zenékre és ahogy közeleg az éjszaka, a zene is úgy halad a techno különbőző műfajai felé.

Kihívás, vad szépség, meglepő tények, őszinte találkozás önmagunkkal, túratársainkkal és a természettel. Mindez profi barlangi túravezetők vendégeként.

Balatonfüred egyik legnépszerűbb látogatóközpontja, ami egyben a Balaton legnagyobb akváriuma, a Tagore sétány platánokkal tarkított igéző, virágos környezetében helyezkedik el. A Bodorka Vízivilág Látogatóközpontban összesen 19 akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó került kialakításra, ahol Magyarország védett állatai közül többel is megismerkedhetünk. A több mint 30 balatoni halfajt bemutató Bodorka nem véletlenül vált kicsik és nagyok, fiatalok és idősek kedvencévé, hiszen a Balatonban megtalálható különböző halfajok mellett két további akvárium hivatott a tengerek élővilágát szemléltetni.

Balatoni programok a déli parton májusban

Balatonlellén a Rendezvényparkban Retro Majális vár titeket sok-sok színes programmal.

Tengernyi tulipán, nárcisz és jácint vár rátok Kőröshegyen anyák napján is.

A Madarak és Fák napja alkalmából a természetvédelem bölcsőjébe invitálják az érdeklődőket madármegfigyelésre május 7-én 10 órakor.

Magyarország egyik legnagyobb kerékpáros rendezvénye, melynek célja az egészséges életmód és a természetvédelem népszerűsítése.

A könnyed, léha világ komédiája, amiben semmi sem visszafordíthatatlan, semmi sem végzetes. Tükröt tart egy letűnt kor, a boldog jólét vidám, ám könnyelmű kora elé.

Ikonikus bulival indítja a szezont a Be Massive május 21-én Balatonbogláron, a város jelképének számító Gömbkilátóban, mely a vulkanikus eredetű Várdomb csúcsán, 165 méteres magasságból enged tökéletes panorámát a Balatonra. Két DJ set között italpult és food truckok gondoskodnak a frissülésről, a hangulatért pedig többek között Metha, Secret Factory, Avika és Dubecticut elektronikus dallamai felelnek. Nekünk egyedül pokróccal lesz érdemes készülni, amin kényelmesen megpihenhetünk, de csak rögtön azután, hogy kigyönyörködtük magunkat az északi part igéző látványában és a májusi naplementében.

Május 15-én vasárnap, első alkalommal kerül megrendezésre a Kis-Balatont kerülő vezetett, családi bringatúra. A keszthelyi indulást követően Alsópáhok, Zalaapáti, Esztergályhorváti, a Kányavári-sziget, Fenyvespuszta, Balatonhídvég, Zalavár, majd Sármellék következik, de a kiindulópontra való visszaérkezés előtt útba ejthetjük majd Hévíz városát is. A 60 kilométeres, közepes nehézségű távon 3 túravezető segíti majd a haladást. A férőhelyek száma 40 főben limitált, a részvételi díj befizetése előtti előzetes regisztrációtokat a bekergese@gmail.com e-mailcímre küldhetitek el.

Májusban Zamárdi a futóké lesz: az egészséges életmód jegyében kezdők és újrakezdők, a család apraja-nagyja állhat rajthoz a második dm Balaton RUN versenyen.

Látnivalók és állandó programok a Balaton déli partján:

Indítsátok a nyarat május 28-án a BL YachtClubban, ahol a háttér zenéről a BL házi zenekara, Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus gondoskodik.

Gyerekkoncertek, színházi előadások és táncház vár benneteket a Fő téren és a Kálmán Imre Művelődési Központ színháztermében.