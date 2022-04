Tavaszi séta az erdő szélén: Zugliget páratlan kincsei

Ide járt ebédelni Kossuth Lajos, és itt nyaralt Sisi királyné gyermekeivel: a budai dombok között meghúzódó városrész máig számtalan kincset rejt. Összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket, amiket nem szabad kihagyni, ha egy tavaszi séta keretében a környéken jártok!

Szent Család-plébániatemplom

A már messziről szembetűnő grandiózus templom a történelem és az építészet rajongói számára is érdekes úti cél lehet. Az 1917. május 17-én felszentelt házat neoromán stílusban épülítették dr. Hültl Dezső tervei alapján. Az akkor még gyéren lakott Zugligetnek ez volt az első római katolikus temploma, aminek létrejöttét Almásy Mária, az angolkisasszonyok szerzetesrend akkori főnöknője kezdeményezte, így a később hozzáépített, oktatásra és nevelésre szolgáló intézetében a rend diákjai tanulhattak. A hatalmas, kereszthajós templomot belülről is érdemes megcsodálni, hiszen többek között itt található Kelet-Európa legnagyobb mozaikalkotása.

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 52.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolát Ferenc József 1880-ban alapította meg Zugligetben, azóta pedig számos átalakításon átesett az intézmény. A Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett művészeti egyetem új campusa 2019. szeptemberében került átadásra, a gyönyörű, rendben tartott közparkban az eredeti, fővárosi védettségű egyetemi épület mellett felépült négy új, modern üvegfalú ház, mindezeket pedig az egyetemi élet központjaként is szolgáló közösségi tér köti össze. A rendkívül korszerű épületek között bújik meg a műemléki védettségű, klasszicista stílusban épült Gondűző-villa is, ami különböző eseményeknek ad otthont.

1121 Budapest, Zugligeti út 9.

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont az egykori Lóvasút-végállomás épületének műemlékvédelem alatt álló, korhű rekonstrukciója, ami 2017. szeptember 17-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A felújított épületben számos kulturális esemény között válogathatunk, a programfelhozatalban szerepelnek koncertek, könyvbemutatók, filmvetítések és színdarabok is, illetve a tágas, festői környezetben lévő terem kibérlésére is van lehetőség. Az előadótér mellett, az épület másik szárnyában lévő EBER cukrászdában pedig mennyei sütemények közül szemezgethetünk.

1121 Budapest, Zugligeti út 64.

Zugligeti libegő

Habár magától értetődő, mégsem maradhat ki a felsorolásból az ikonikus libegő, ami már több mint 50 éve, 1040 méter hosszú pályán közlekedik a budai dombok egyik legszebb kirándulóhelyén. A drótkötélpályás felvonó a Zugligeti-katlanból a János-hegyre megy fel, a 12 perces út alatt pedig elképesztő panorámában gyönyörködhetnek a rajta utazók. Tiszta időben tényleg az egész városra nyílik kilátás, ha pedig csak a környéket pásztázzátok, kiszúrhatjátok például a Tündér-sziklát, vagy a Remetefej-sziklát is. A karbantartási napok kivételével, időjárástól függően egész évben élvezhetitek az utazás eme egyedi formáját.

1121 Budapest, Zugligeti út 97.

Ha a nagy séta végeztével ennétek egy finomat, vagy beülnétek egy kávéra, ne hagyjátok ki a Remízt, ami közvetlenül a villamostelephely mellett található. Az étterem helyén már az 1920-as években is népszerű cukrászda működött, amit a város minden pontjáról útba ejtettek az édesszájúak, majd egy másik étterem üzemelt itt. A Remíz 1992-es nyitása óta a menün mindig szerepelnek házias fogások, de sok különlegességgel is találkozhattok, itt készült például Magyarországon először a lávakövön sült Spare Ribse, ami azóta is a ház legkedveltebb specialitása nyaranta. Helyet foglalhattok az otthonos belső térben, vagy a jó idő elérkeztével kiülhettek a hangulatos kerthelyiségbe is.

1021 Budapest, Budakeszi út 5.