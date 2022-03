Áprilisban jön a Bartók Tavasz, a szezon pezsgő kulturális fesztiválja

Világhírű társulatok, zseniális szólisták, különleges bemutatók követik egymást idén áprilisban és májusban a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében: ráadásul idén először Budapest mellett Debrecenben, Győrben és Miskolcon is kihagyhatatlan programok várják a látogatókat.

Bemutatók a Bartók Tavasz kínálatában

A Bartók Tavaszon nem lesz hiány újdonságokban, meglepetésekben, bemutatókban és premierekben: a fesztivál keretében koncertszerű formában láthatja először a hazai közönség Eötvös Péter Sleepless című operáját, míg Branford Marsalis egy új, kifejezetten a Müpa felkérésére született, magyar népzenei ihletésű darabbal tér vissza Budapestre.

A fesztiválon mutatja be új, Ima című előadását a világszerte hatalmas sikerrel turnézó cirque danse társulat, a Recirquel, premierre készül a FrenÁk Társulat, Boban Marković zenekara pedig a Székesfehérvári Balett Színházzal közösen, Parádé címmel egy fergeteges hangulatú új táncprodukcióval lepi meg a nézőket.

Komolyzenei csemegék

A kiváló és féktelen energiájú zongoraművész, David Fray és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Várdai Istvánnal és Baráti Kristóffal kiegészülve zseniális Beethoven-műsorral örvendezteti meg a közönséget, míg a Magyar Állami Népi Együttes húsvéti táncjátéka az egész családnak tökéletes kikapcsolódást nyújt majd.

Julia Fischer a Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin zenekarával lép színpadra, Várjon Dénes és a Concerto Budapest duplakoncerttel és kivételes Bartók-programmal készül, a New York-i Metropolitan Opera csillaga, a 2019-ben az év énekesének választott kontratenor, Anthony Roth Costanzo pedig Händel-remekművekből álló áriaesttel bűvöli el a hallgatóságot a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Jazz, világzene és néptánc

A jazzrajongók naptárjában már most piros betűs ünnep Uri Caine koncertje, a Bartók Project: az esten a hazai jazzélet olyan kiválóságai csatlakoznak az amerikai zeneszerző-muzsikushoz mint Lukács Miklós, Várallyay Petra és Szandai Mátyás.

“Four saxophonists who rock the house” – írja egy hamburgi zenekritikus a Signum Saxophone Quartetről. Sőt, nem áll meg itt, hanem egyenesen a The Beatleshez hasonlítja őket, és nem csupán azért, mert nekik is közük van Hamburg városához. A kvartett április 11-én a Budapest Music Centerben ad koncertet, melynek műsorán Bach, Bartók és Reich is szerepel.

Igazi csemegének ígérkezik a Tiszta forrás című összművészeti produkció is, amely Bartók magyar és arab gyűjtését többek közt Guessous Mesi, a Győri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes dolgozza fel – az előadás világpremierjét álló ováció és szűnni nem akaró taps ünnepelte a Dubaji Világkiállításon, a magyarországi bemutatóra pedig természetesen a Bartók Tavasz keretében kerül sor április 8-án. Ezt a világzene, a kortárs balett és a néptánc szerelmeseinek is látnia-hallania kell!

Budapest első számú világzenei fesztiválja

Igazi frissességet hoz az idei tavaszba a Budapest Ritmo, amely április 7. és 10. között Budapest szívébe varázsolja szinte az egész világot!

Különleges, ősi dallamokra építkező műfajokkal és rengeteg zenei és filmes csemegével ígér felejthetetlen kulturális kalandozást az egyik legszínesebb és legszerethetőbb itthoni minifesztivál, többek közt olyan csodálatos fellépőket felvonultatva, mint az izraeli–perzsa Liraz, a nyugat-afrikai Amadou & Mariam, a portugál fadoénekes António Zambujo és az indonéz–holland–guineai–magyar fúziós jazzt játszó BOI AKIH.

Budapesten és a fővároson túl

Budapesten április első napjától várja a közönséget a fesztivál, április 21-től pedig Debrecen, Miskolc és Győr is izgalmas koncertekkel, előadásokkal, rendhagyó köztéri eseményekkel csatlakozik a Bartók Tavaszhoz, így idén tavasszal igazán érdemes lesz országjáró kirándulásra indulni!

Az országos program ugyanis szintén egyedülálló line-upot vonultat fel: érkezik a kubai jazzlegenda, Arturo Sandoval, a mexikói sztártenor, Ramón Vargas, a vertikális tánc amerikai úttörői, a Bandaloop, a világhírű zenész-komikus duó, az Igudesman & Joo, a Ritmo Piknik keretében pedig mások mellett Sena, a Bohemian Betyars, a Napfonat és a Romengo várja a fesztiválozókat.

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek további programjaiért látogassatok el a bartoktavasz.hu-ra!