Barangolás a budai dombok között: Hegyvidék kincsei

A XII. kerület, vagyis Hegyvidék egy meglehetősen meghatározó része a fővárosnak, elhelyezkedésének köszönhetően pedig nagy részét zöldterület fedi. Míg a legtöbbet látogatott része egyértelműen a Normafa környéke, számos más kulturális program, kirándulóhely és építészeti érdekesség is várja az idelátogatókat.

Városmajori Jézus Szíve Plébánia

Az épületegyüttes közül legelőször a jelenleg műemléki védelem alatt álló kistemplom épült meg 1923-ban, megtervezését a híres építész, Árkay Aladár ingyen vállalta el, majd egy új, modern stílusú templom tervezésébe kezdett. Így készült el a nagytemplom, amit később kiegészítettek a harangtoronnyal, illetve az épületeket összekötő árkádsorral. Ekkor készült a szentély mögött található emblematikus képegyüttes is, ami Aba-Novák Vilmos nevéhez kötődik. A Bauhaus és a minimalista építészet jegyeire is hajazó nagytemplom és a nemrég felújított népies stílusjegyeket viselő kistemplom együttese egy példátlan építészeti különlegességnek számít a budapesti felhozatalban.

1122 Budapest, Csaba utca 5.

A Bajor Gizi Színészmúzeum 1952-ben Gobbi Hilda kezdeményezésére alakult, ma az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye. A neobarokk házba Bajor Gizi 1933-ban költözött be, az épület pedig hamar a budapesti művészvilág kedvelt találkozóhelyévé vált, ahol számos híresség megfordult. A színésznő halálának első évfordulóján itt nyílt meg az első budapesti színészmúzeum, ami eredetileg csak egy teremből állt, az évek során azonban folyamatosan bővült. A „Szép ház, nagy park közepén…” című állandó kiállítás a ház egykori tulajdonosának, Bajor Gizinek és a múzeumot alapító Gobbi Hildának állít emléket, a Kulisszák között című kiállítás pedig a színházi alkotófolyamatot mutatja be.

1124, Budapest, Stromfeld Aurél u. 16.

Kis-Sváb-hegy

A belvárosból busszal könnyen megközelíthető Kis-Sváb-hegyet már a gyönyörű polgári villaépületekért is érdemes megnézni, ám külön bónusz az, hogy a tetején a sok épület között megbújik egy apróbb zöldterület is. A hegy oldala már minden irányból sűrűn beépült, ám ez a közel egyhektáros terület teljes erdei hangulatot kínál, annak ellenére, hogy a város közepén található. A területet a 20. század elején középosztálybeli polgárok töltötték meg, mivel ideális lakóhely volt: közel volt a városhoz, és gyönyörű kilátást nyílt a hegy oldalából. A második világháború alatt légvédelmiágyú-állomáshelyként szolgált, majd a tetején parkerdőt létesítettek, amit ritka és védett fajtájú növényekkel ültettek be, jelenleg természetvédelmi oltalom alatt áll.

Villa Bagatelle

Több mint tíz éve ad otthont Budapest egyik leggyönyörűbb reggelizőhelyének a Villa Bagatelle a XII. kerület szívében, ahol egész nap elérhető reggelivel várják a vendégeket. A budai villa földszintjén található Brót Pékségben friss péksüteményeket, az épület első emeletén pedig különleges fogásokat kínálnak a reggelizni vágyóknak. A kéthetente változó ajánlatok gondosan válogatott, szezonális alapanyagokból készülnek, kezdve az édes, sós vagy éppen pezsgős reggeliktől a mentes ételekig. A jó idő közeledtével különösen érdemes ellátogatni egy kiadós reggelire, akkor ugyanis a villához tartozó teraszon étkezhettek, akár az év első napsütéses reggeleinek egyikén.

1126, Budapest Németvölgyi út 17.

Barabás Miklós, a 19. század kiemelkedő festőművésze 1839-ben vette meg a mai épület területén álló szőlőskertet, majd saját tervei alapján építtette fel a klasszicista stílusú villát. A villa sok ideig pincehelyiségként szolgált, később sokszor cserélt tulajdonost. Hegyvidék Önkormányzata 2000-ben döntött véglegesen a villa felújítása mellett, amivel az évek során átalakított épületből visszaállították az eredeti épület kinézetét. Jelenleg helyet ad könnyű- és komolyzenei koncerteknek, könyvbemutatóknak, író-olvasó találkozóknak és felolvasóesteknek, kamaraszínházi előadásoknak, filmvetítéseknek, ismeretterjesztő előadásoknak, gyerekprogramoknak, kiállításoknak és kézműves műhelyeknek is.

1122, Budapest Városmajor utca 44.