5+1 kevésbé ismert, mégis szuper budapesti futópálya

A futás pozitív élettani hatásait hosszasan sorolhatnánk, többek között azért hasznos, mert ellenállóbbá teszi a szervezetet számos betegséggel szemben, és a stressz levezetésére is alkalmas. Szerencsére Budapest területén egyre több modern futópályát találni, amelyek közül most a kevésbé ismerteket mutatjuk be.

Az újpesti lakótelepi park 2017-ben újult meg, ekkor építették ki a bokakímélő, rekortánborítású futópályát. A kör több mint 340 méteres, és a futók nagy örömére fák övezik, így a napsütés ellen szinte teljes hosszán árnyékot nyújt. A mozogni vágyókat ugyanott köztéri fitneszpark, asztalitenisz és kosár-, illetve focipálya várja.

A X. kerületi Óhegy park kedvelt szabadidős helyszín, ami méretes zöldterülete mellett pingpongasztalokkal, szabadtéri fitneszparkkal, kutyafuttatóval és játszótérrel vonzza a kőbányaiakat. A futókör 1400 méter, és a terepet kanyarok, valamint 13 méteres szintemelkedés teszi változatossá. A parkban árnyékot adó fákból sincs hiány.

A pestszentlőrinci Brenner János parkot pár évvel ezelőtti rehabilitásakor úgy alakították ki, hogy mindenki magáénak érezhesse. A zöldterület kedvelt piknikezési célpont, az Erőmű-tó körül számos padot és sakktáblával felszerelt asztalokat találni. A területen egy 500 méteres, modern pálya áll a futás szerelmeseinek rendelkezésére.

A 2014-ben átadott, 585 méteres városmajori futókört éjszaka is gond nélkül lehet használni, hála a közelben található közvilágítási oszlopoknak. A nyugodt környezetben fekvő, fákkal szegélyezett pálya öntött gumi felhasználásával készült és 2 cm vastag ütéscsillapító réteg borítja, ami kedvező hatással bír a kocogók ízületeire.

A XI. kerületi Bikás parkban 800 méter hosszú, egyedi vonalvezetésű futókört építettek, amelynek fontos része a park közepén álló domb, továbbá különböző tereptárgyak. A felnőttek kültéri fitneszparkban edzhetnek, és a csapatsportok iránt lelkesedők sem fognak unatkozni, mert a park területén kosár-, foci- és teniszpálya is van.

A Római-part helyett akár Békásmegyeren, a Táncsics Mihály és Lukács György utca által határolt lakótelepen is róhatják a köröket a III. kerület futói. Az 1 kilométer hosszú, rekortán borítású futópálya egy aktív életmódot ösztönző beruházás részeként valósult meg, és évente több mozgásra buzdító rendezvényt szerveznek oda.