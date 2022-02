5 rózsaszín ház Budapesten, amiért érdemes megállni egy pillanatra

Mikor feltűnnek a láthatáron Budapest rózsaszín házai, lehetetlen máshová irányítani a figyelmünket, akarva-akaratlanul is egy gondolat formálódik az emberben: valaki merészet álmodott!

Bajza utca 44.

A Városligeti fasor és a környékbeli kis utcák számos műemlékvédelem alatt álló impozáns villát rejtenek, amilyen például a Bajza utca 44-es szám alatt található Baruch-ház. A környező épületek közül mályvaszínével kitűnő szecessziós házat a boldog békeidők népszerű építészpárosa, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervezte Baruch Sámuel zsidó származású marosvásárhelyi földbirtokos és gyártulajdonos megbízásából. Talán éppen a megrendelő lakhelye inspirálta a Baruch-ház homlokzatának harmadik emeletén látható, erdélyi udvarházakra jellemző lodzsát (boltíves tornác), ahová manapság a Kirgiz Köztársaság Nagykövetségének dolgozói járnak ki levegőzni. Mivel az épület állapota az évek során jelentősen megromlott, idén felújítás vár rá.

Falk Miksa utca 4.

Lipótváros pasztellrózsaszín háza azon kevés épületek közé tartozik, melyet tervezői építtettek. A Falk Miksa utca 4-es szám alatt található, színe mellett izgalmas homorú homlokzatáról könnyen felismerhető lakóházat Lukács Béla és Rácz Manó álmodta meg, akik a főváros jómódú rétegéhez tartoztak. A késő szecessziós és art deco stílusjegyeket egyaránt felvonultató ötemeletes építmény tágas belső tereit ugyan feláldozták a lakásmegosztások oltárán a szocializmus évei alatt, különleges díszítésű homlokzata kiállta az idők próbáját, és ma is a környék egyik leglátványosabb bérházaként tartják számon.

Honvéd utca 22.

Egy, a rózsaszín jóval markánsabb árnyalatában tündöklő bérházat találunk a Falk Miksa utcától mindössze egy köpésre, egészen pontosan a Honvéd utca és a Markó utca találkozásánál. Ha az épület színe nem késztetné megállásra a járókelőket, a ház Honvéd utcai bejáratát őrző életnagyságú bronzszobor mellett már tényleg lehetetlen elhaladni. Az ágyékkötőt viselő férfialak mindkét kezében villámot tart, ami Ohmann Béla és ifj. Mátrai Lajos szobrászok sajátos tisztelgése a ház eredeti építtetője előtt.

A rózsaszín bérházat (és a mellette álló egykori transzformátorházat) ugyanis az ELMŰ számára tervezte Györgyi Dénes és Román Ernő 1926-ban. Érdekes azonban, hogy noha az épület falán mindkét építész neve szerepel, Györgyi 1933-ban sajtónyilatkozatban tudatta, hogy a tervezést és a művezetést egyedül ő végezte.

Kossuth Lajos utca és Károly körút sarka

Amilyen gyakran látjuk az Astoria Károly körúti és Kossuth Lajos utcai kereszteződésénél magasodó ikonikus bérházát, történetét olyan kevesen ismerik. A pesti belváros látképét meghatározó épület sokszor gazdát cserélt a történelem során: elődjét a középkori városfal beépítésével húzták fel 1869-ben, amelyet aztán Schiefner Gyula kereskedő vásárolt meg első tulajdonosától, Förster János jószágkormányzótól 1882-ben. Ekkoriban kezdett el működni a késő barokk stílusjegyeket viselő épület emeletén Grünbaum Miksa és Weiner Adolf férfiszabók áruháza, akik hamarosan meg is vették a házat, hogy egy modern, négyemeletes üzlet- és bérházat építtessenek a helyére. A kisebb-nagyobb változtatásokon átesett épületet, amely mellett ma is nap mint nap elhaladunk, a Klotild-palotákért is felelős Korb Flóris és Giergl Kálmán tervezte.

Napraforgó utca 3.

Az egész világon egyedülállónak számító Napraforgó utcai kísérleti lakótelepet a II. kerület szívében, Pasarét északi részén találjuk. A rövidke utca mind a 22 házát azonos alapelvek szerint, 1930 és 1931 között építették azzal a céllal, hogy a fiatalabb (vagy fiatalos nézeteket valló) tervezőgeneráció tagjai demonstrálják a modern építészetről alkotott véleményüket. A ma már műemléki védelmet élvező családi házak egy szabadtéri kiállítás részeiként is értelmezhetőek, de az egészen biztos, hogy építésztörténeti fordulópontot jelölnek. Több építményt is láthatunk itt, amely a rózsaszín árnyalataiban pompázik, a mi kedvencünk a Napraforgó utca 3-as szám alatt található, Bauhaus-jegyeket felvonultató ház, amelyet Kaffka Péter tervezett.