6 gofrizó Budapesten nem csak édesszájúaknak

Habos, buborékos, gluténmentes, holland módra elkészített vagy sós változat. A gofrik között mindenki megtalálhatja azt, ami legközelebb áll az ízléséhez. Mi pedig segítünk nektek eligazodni, merre keressétek a számotokra megfelelőt.

Hollandiában helyi specialitásnak számít az úgynevezett stroopwafel, ami azért különleges, mert egy ropogós, vékony gofriszerű ostyáról beszélünk, amit lágy, karamellszirup-réteg tart össze. Hazánkban több boltban is lehet kapni ilyet, azonban ha meg szeretnétek tudni, milyen a frissen készült stroopwafel, akkor irány a Waffle Wonderland Buda! Az eredeti receptet egy kicsit továbbgondolták, a belső réteget hagyományos karamellszószra cserélték, a sütemény fele pedig belgacsoki-bevonatot kapott. Erre kerülnek a plusz feltétek, így téve még ropogósabbá az édességet. A feltétekből igény szerint nyugodtan válogathattok, és még gluténmentes változat is elérhető a finomságból.

1027 Budapest, Csalogány utca 21.

A West Waffle mindent megtesz azért, hogy az ízlésünknek tökéletesen megfelelő gofrikat állítson össze. A sima, buborékos és gyümölcsös alapok után magunk választhatjuk ki az ízvilágot, persze csak ha győzünk választani. A feltétként felsorakoztatott csokoládéválasztékuk ugyanis annyira bőséges, hogy komoly perceket vehet igénybe a döntés. És akkor még nem is beszéltünk a sajtos gofrikról, hiszen náluk még a kevésbé édesszájúakra is gondolnak. Ezek közül ötféle, előre összeállított verzióból válogathatunk; sajtimádó, serrano, skandináv kedvenc, ízbomba és magyaros. A pont az i-re a többféle ízben kapható, friss limonádé.

1066 Budapest, Jókai utca 25.

A Benelux-államokban jól ismert virslivel töltött és ketchuppal tálalt waffle dog koncepcióját gondolta újra a Waffle Dog csapata, majd megalkották az étel édes változatát, amit hazánkban szeretnének honosítani. A Paulay Ede utcában nyílt apró üzletük maga a meseország, színes kanapék, tetrisszerű csempék és unikornisok fogadnak majd titeket minden sarokban. A boltocska berendezése tükrözi az étlapon elérhető finomságok kinézetét, kapható ugyanis buborékos gofri, holland minipalacsinta és természetesen a már említett waffle dog is, különböző, finomabbnál finomabb ízesítésekben.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 20.

A Waffle & Love csapatának meggyőződése, hogy két dolog kell egy igazán jó naphoz: finom gofri és egy különleges kávé. Ennek fényében náluk mind a kettő kapható. A gofrikat magunk állíthatjuk össze, melynek alapja a sima, a buborékos vagy a gyümölcsös változatok egyike, ezután jöhetnek a krémes alapok (nutella, mogyoróvaj, lekvár, fagyi), majd befejezésként a különböző feltétek, valamint szórások. Ezek közül már nem olyan egyszerű a választás, ugyanis rengeteg féle található a kínálatukban. Ez azonban garancia lehet a visszatérésre, amennyiben új kombinációkat is kipróbálnátok a kedves hangulatú kis üzletükben.

1092 Budapest, Ráday utca 1-3.

A Sunny’s Pancakes and Waffels képeit nézegetve egyértelművé válik, hogy nem spórolják le a feltétet az itt kapható gofrikról, hiszen rengeteg gyümölcsöt, csokoládét és gumicukrot tesznek az összes édességre. Sőt, különböző szezonális ajánlatokkal is kedveskednek nektek, ilyen például a halloweeni vámpíros gofri vagy a Szerencsehozó Nutellás-csokis gofri, de most, hogy közeleg a Valentin-nap, hatféle variációval készülnek az alkalomra. A gofrik mellett másik fő profiljuk a palacsinta, amelyből szintén hatalmas a választék. Amennyiben nem hagynátok ki a finom ízeket, de épp vigyáztok a vonalaitokra, alakbarát ajánlataikat nektek találták ki.

1108 Budapest, Harmat utca 113.

Idén márciusban lesz egy éve, hogy a Károly körút 8. szám alatt megnyitotta üzletét a Dream Cream Budapest. Az édes és sós buborékgofrikat igény szerint isteni olasz fagyival töltik meg, erre kerülnek a mindig friss gyümölcsök, na meg az elmaradhatatlan feltét, a különféle csokoládéfajták. Az üzlet tulajdonosai fontosnak tartják, hogy ne használjanak előre elkészített tésztaalapokat, ezért kizárólag olyan alapanyagokból készítik a gofrikat, amiket a saját konyhánkban is megtalálhatunk. A gofrik így kívül finom ropogósak, belül pedig puha piskótaszerűek, érezhetően könnyed tésztával.

1052 Budapest, Károly körút 8.