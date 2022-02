Igaz történet alapján: 13+1 film hírhedt és legendás bűnözőkről

Több száz bűnözőről készült már film igaz történet alapján: egyesek a stílusuk miatt váltak legandává, mások különös kegyetlenségük miatt vívták ki az emberiség megvetését. A legjobb életrajzi, nyomozós és gengszterfilmek közül válogattunk ki nektek több mint egy tucatnyit.

Kapj el, ha tudsz

Az FBI-ügynök (Tom Hanks) célja, hogy Frank Abagnale-t (Leonardo DiCaprio), a ravasz csalót börtönbe juttassa. Frank azonban nemcsak elmenekül, de még élvezi is a hajszát.

Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány

1969-ben Liz (Lily Collins) megismerkedik az őrjítően jóképű és okos Teddel (Zac Efron). Az egyedülálló anya képtelen ellenállni a férfi karizmájának és hamarosan fülig beleszeret. Telik az idő, a pár látszólag mesébe illően boldog életet él, de aztán egy nap Tedet könyörtelen gyilkosságok sorának vádjával letartóztatják. Liz eleinte csak aggodalommal szemléli a történéseket, de a bizonyítékok fényében lassan kénytelen szembenézni a lehetőséggel, hogy álmai férfija valójában pszichopata. Az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány Ted Bundy, a történelem egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosának történetét meséli el.

Butch Cassidy és a Sundance kölyök

A vadnyugat legendás párosa, Butch Cassidy (Paul Newman) és a Sundance kölyök (Robert Redford) a legtöbb hírhedt gengszterrel ellentétben nem véres lövöldözésekbe torkolló útonállásaikkal írták be magukat örökre a legendák nagykönyvébe, hanem elegáns stílusukkal és intelligenciájukkal. Egy nagyszabású vonatrablás után a pénzzel és a szépséges Ettával (Katharine Ross) Dél-Amerikába szöknek üldözőik elől, ahol már hárman fosztogatják a bankokat.

Legenda

A sármos és népszerű Reggie (Tom Hardy) és akiszámíthatatlanul erőszakos Ron (Tom Hardy) mindig is elválaszthatatlanok voltak. Ketten együtt léptek a bűn útjára, és együtt, egymást kiegészítve veszik át az uralmat a londoni alvilág felett. Ténykedéseikre az amerikai maffia is felfigyel, és felajánlják, hogy közösen építsék fel Európa Las Vegasát, a bűnözés fellegvárát Londonban. Az üzlet virágzik, és Reggie-t még a szerelem is megtalálja a gyönyörű Frances (Emily Browning) személyében, ám Ron fékezhetetlen természete és napról-napra növekvő paranoiája egyre veszélyesebb szituációkba sodorja őket, miközben a rendőrség is ott liheg a nyakukban.

Közellenségek

John Dillinger (Johnny Depp) minden idők egyik legismertebb gengsztere. Vakmerő szökései, huszáros bankrablásai és nem utolsósorban a lefegyverző bája népszerűvé tette az egyszerű emberek és a barátnője, Billie Frechette (Marion Cotillard) szemében. Ám nem mindenki örült ténykedésének. A FBI vezetője, J. Edgar Hoover arra akarta felhasználni a gengszterek elleni hadjáratot, hogy az irodából nagyhatalmú szövetségi intézményt csináljon. Hoover első számú közellenségnek kiáltotta ki Dillingert, és a legjobb ügynökét, Melvin Purvist (Christian Bale) küldte utána. Bryan Burrough regényéből.

Bonnie és Clyde

Bonnie Parker (Faye Dunaway) és Clyde Barrow (Warren Beatty) legendás története az amerikai gazdasági válság éveiben játszódik, egy olyan időszakban, mely a bűnözés virágzásáról vált híressé. Számtalan rablótámadás után Bonnie és Clyde kettőse öttagú bandává bővül, miután csatlakozik hozzájuk. Moss, valamint Clyde börtönből szabadult bátyja, Buck, és a felesége, Blanche. Egyre több rablást követnek el, s széleskörű ismertségre tesznek szert. Azonban egyik pillanatról a másikra egy gyilkosság következtében minden államban körözött veszélyes bűnözőkké válnak.

Amerikai gengszter

A hetvenes évek Amerikájában egy elhivatott nyomozó, Richie Roberts (Russell Crowe) azon dolgozik, hogy felszámolja Frank Lucas (Denzel Washington), a manhattani heroinbáró drogbirodalmát, aki a Távol-Keletről csempészi be a kábítószert az országba.

Az ír

Martin Scorsese filmjében a bérgyilkos Frank Sheeran idézi fel a titkokat, melyeket a Bufalino család hű tagjaként őrzött. Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci főszereplésével.

A Wall Street farkasa

A vakmerő és bevállalós Wall Street-i tőzsdeügynök, Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) hatalmas vagyont szerez rámenős, drogoktól fűtött hozzáállásával – és felhívja magára az FBI figyelmét.

Nagymenők

Henry Hill, az egykori bandita elmeséli izgalmas, de erőszakkal teli felemelkedését és bukását a New Yorki-i maffiacsaládban. A nagyra törő álom nyomasztó rémálommá vált. A főbb szerepekben Ray Liotta és Robert De Niro.

Barry Seal: A beszállító

Barry Seal (Tom Cruise) egy amerikai légitársaság pilótájából lett a Pablo Escobar-féle Medellín kartell szállítója. Fegyvert és drogot csempészett repülőin, majd miután beszervezte a CIA, az amerikai történelem egyik legnagyobb titkos akcióját hajtotta végre.

A rém

A megtörtént eseményeket feldolgozó film Aileen Wuornos (Charlize Theron!), az Egyesült Államok első sorozatgyilkos nőjének történetét mutatja be. Wuornos kegyetlen gyermekkorának következményeként tizenhároméves korára prostituált lesz. Floridában “országúti prostiként” keresi a kenyerét, kuncsaftjai zömét kamionosok teszik ki. Az 1989 decembere és 1990 november közötti időszakban hét férfit gyilkol meg, elmondása szerint önvédelemből.

Zodiákus

A „Zodiákus gyilkosként” ismert sorozatgyilkos az 1960-as évek végén tartotta rettegésben a Észak-Kaliforniát. Számos áldozatot hagyott maga után, miközben a rendőrséggel macska-egér játékot játszva rejtjeles üzeneteket és leveleket küldött a San Francisco Chronicle-nek és más újságoknak. A megtörtént események alapján készült film hátborzongató és felejthetetlen látlelet a megszállottságról: a gyilkolási vágyról és az igazságért folytatott önfeláldozó küzdelemről.

+ 1 igaz történeten alapuló film egy magyar bűnözőről: Viszkis

Budapesti száguldás az Ambrus Attila életén alapuló akcióthriller antihősével. Az egykori jégkorongozó hat éven át mintegy 29 pénzintézetet, postahivatalt és utazási irodát rabolt ki, és ezzel kivívta a magyar közvélemény rajongását.

