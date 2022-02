3 autentikus kínai vendéglátóhely Budapesten, ahol méltóképp megünnepelheted a holdújévet

Az életben legalább egyszer, legfőképp első hallásra majdnem mindenkit megtréfál egy vicc, mégpedig: „Tudtad, hogy szilveszter napja idén péntek 13-ára esik?” Míg ez a mi kultúránk szempontjából beugratós, addig a kínai holdújévet tekintve korántsem az.

Az általunk ünnepelt újévvel ellentétben a kínai újév, vagyis holdújév napja évről évre más-más napra esik. Idén február 1-jén köszönt ránk a kínai újév első napja, mely egyben elhozza számunkra a 2023. január 21-ig tartó Tigris évét is. A kínai holdújév számítására többnyire igaz, hogy január 21. és február 21. közé, a téli napfordulót követő második újhold napjára esik, nem hiedelem tehát, hogy maguk a kínaiak is a hivatalos naptárakból tájékozódnak legnagyobb ünnepük pontos napjáról.

A holdújévvel egyúttal a tavasz köszöntésére is sor kerül, a tavaszünnep alkalmával – akárcsak nálunk karácsonykor -, a családok összegyűlnek, megajándékozzák egymást és amellett, hogy elbúcsúztatják az óévet, vele együtt köszöntik az újat. A 15 napon át tartó, lampionünneppel záródó nagyszabású eseményt éppen ezért hatalmas sürgés-forgás és ünnepi készülődés előzi meg.

Akárcsak nekünk január elsején, úgy a kínai holdújévet ünneplők számára sem mindegy, mit fogyasztanak az ünnepi időszak alkalmával. Míg nálunk a lencse hozza az igazi gazdagságot és bőséget, a malac pedig a szerencsét, addig a kínai szokások szerint az újév elengedhetetlen alkotóeleme a gömbölyű formájú és aranyszínűre hajazó narancs és mandarin, melyek a jólétet és a szerencsét szimbolizálják.

A társadalmi ranglétrán való sikeres előrejutás érdekében kerül az újévi asztalra rizslisztből készült süteményekből, de tengeri moszatból is, mely a meggazdagodásban, míg a szárított tofu az új évi gazdagságban és boldogságban bír jelentőséggel. Találni ekkor az ünnepi asztalokon az új év virágzását jelképező töltött húsos táskákból és tavaszi tekercsekből is bőven, melyeknek elkészítése gyakorlatilag elválaszthatatlan az ünneptől. De ebben az időszakban a hétköznapokhoz képest jóval hosszabbra nyújtják a tradicionális kínai újévi tésztákat is, a hosszabb élet reményében.

A továbbiakban pedig több budapesti vendéglátóhelyet is ajánlunk,

ahol méltóképp megünnepelheted a Tigris évének eljövetelét:

Mi sem lehetne természetesebb, mint a kínai újévet Budapest kínai negyedében köszönteni, és a számtalan autentikus ízeket és fűszerzést használó tradicionális kínai étteremben szójaszószba vagy rizsecetbe komótosan mártogatni ünnepi, újévi húsos táskánkat. Ha éppen valami ennél is különlegesebbre fájna a fogunk, ott van nekünk látványos szivárványsalátájával és klasszikus pekingi kacsájával a Wanhao. Betérhetünk a hamisítatlan kínai ízvilágot megelevenítő HeHe Kínai Étterembe is, hogy szecsuáni marhájával és száznapos tojássalátájával vegyen le bennünket a lábunkról. De ha ez még mindig nem lenne elég, egy falat pirított övhal és egy egzotikusabb fogás, a szeletelt sertésfül biztosan a Spicy Fish háza tájára csábít majd bennünket.

1107 Budapest, Jegenye u. 30.

Hasonlóan gazdag kínálatból szemezgethetünk a tíz látványkonyhát felsorakoztató Asian Street Food éttermeinek hála, ahol egy időben kínálkoznak a Távol-Kelet streetfood-csemegéi. Az utcát idéző étteremsétányon egymás mellett sorakoznak az újhullámos keleti fogásokat kínáló vendéglátóegységek és hasonlóan az éttermekhez, glédában álló asztalok mellett, közösen fogyaszthatjuk el vágyott ázsiai ételünket. Ünnepi hangulatú húsos táskából főtt és sült verziót is találunk majd itt, hiszen rögtön az első látványkonyha a helyben, kézzel nyújtott tésztákra specializálódott. Rizzsel készült kínai ételek számtalan fajtájából is válogathatunk, ahogy sós kínai palacsintákból és étkeket kísérő, szomjoltó bubble teából is.

1076 Budapest, Thököly út 18.

1991 óta, vagyis 30 éve Ferencváros és vele együtt Budapest megingathatatlan kínai bástyája a Taiwan Étterem, amely nem véletlenül az itt élő kínai emberek egyik kedvence. Az sem meglepő, hogy a főváros egyik legnagyobb kínai étterme ezzel együtt könnyen belopta magát a magyar emberek szívébe is hagyományos kínai fogásaival és specialitásaival, többek között a különlegesen szervírozott pekingi kacsájával és friss, tengeri különlegességeivel. Ha feltétlenül szeretnénk, hogy a kínai újév valóban újat hozzon az életünkbe, érdemes helyet foglalni egy asztaluknál és olyan páratlan ételeket kóstolni, mint a szerencseleves, a hideg medúzasaláta, a fokhagymás békacomb, az osztrigaszószos marhahús és a kínai piskóta.

1097 Budapest, Albert Flórián út 3.