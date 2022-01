Tematikus parkrészekkel újul meg Buda legidősebb közkertje

Zöldebb, rendezettebb és nem utolsó sorban minden korosztály igényét kielégítő parkként újul meg Buda szíve-lelke és egyben első közkertje, a Városmajor.

Buda első közkertje nem akármilyen múltra tekint vissza és az sem meglepő, hogy megannyi budai polgár kötődik ehhez a helyszínhez. Sokak mindennapjait határozza meg a Városmajor, melynek állapota az elmúlt évek alatt jelentősen leromlott. Mivel a park több évtizede nem esett át átfogó felújításon, így ennek orvoslására a közelmúltban a Városmajori Parkbarátok Egyesületével szoros együttműködésben nyílt tervpályázatot írtak ki.

A megújulás jegyében gondozott zöldfelületekben gazdag, rendezett, felhasználóbarát, minőségi, sportolásra alkalmas, kutyafuttatóval és modern utcabútorokkal ellátott zöld szigetet hoznak létre Buda szívében. A zöldfelületek mellett a terv összefüggő vízfelületről is szól, ahogy gondozott pihenőterekről is, ezzel is erősítve a park séta- és pihenőkerti funkcióját, amit a Városmajor autómentességével kívánnak majd támogatni.

Hogy az itt élők a jövőben a lehető leginkább a magukénak érezhessék majd a parkot és mindenki megtalálhassa itt a számításait, így tematikus parkrészekkel gondolják újra a Városmajort. A tervek a pihenés és kikapcsolódás mellett szeretnék megteremteni az önfeledt és biztonságos játék lehetőségét is, így a környék legváltozatosabb, több korosztályt is megszólító játszóterét hozzák majd létre, a családok kényelmét és komfortját maradéktalanul kielégítve.

A tervek mindemellett újragondolják a Városmajor mostani úthálózatát, belső ösvényeit annak érdekében, hogy könnyen megközelíthető legyen gyalogosok, kerékpárosok, de még mozgáskorlátozottak számára is. A Városmajor tehát a jövőben akadálymentes lesz, a kibővített és kiszélesített futókörökkel pedig kényelmes az ide sportolni, mozogni és futni érkezőknek. A belső úthálózat újragondolása ráadásul lehetőséget teremt majd, hogy új gyalogos és kerékpáros kapcsolatokat alakíthassanak ki a szomszédos Vérmezővel.

A megújult Városmajorban kiváló minőségű közvilágítás, parkőr és kamerarendszer gondoskodik majd a biztonságról, a kutyások számára pedig valóságos kutyás élményparkot alakítanak majd ki egy külön erre a célra kialakított területen.

Forrás: Fürjes Balázs Facebook-oldala