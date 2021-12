6 vegán és vegetáriánus hely Budapesten, ahol élmény húsmentesen étkezni

Ma már senkinek nem hangzik újdonságként, hogy az egészséges étkezésnek bizony a húsmentes napok – vagy ideális esetben mindennapok – is fontos részei. Legyél tudatos húsevő, a vegetáriánus táplálkozás híve vagy elkötelezett vegán, a következő étteremválogatásunkban tuti találsz neked tetsző vendéglátóhelyet Budapesten.

A Király utca Nagykörúton túli részén találjuk a magát a város első vegán kocsmájaként aposztrofáló Szabad Bisztrót, ahol rendre összecsődül a környék húsmentesen étkező népe egy-két finom vegán falatra. Míg napközben vegán menüvel várják a betérőket, addig esténként jó hangulatú, alter kocsmává változik a hely, ahol belefuthatunk akár underground kiállításokba és magyar tervezők pop-up eseményeibe is. Külön jó hír, hogy a kutyusokat is nyugodt szívvel magunkkal vihetjük, a Szabad Bisztróban szívesen látják őket.

1077 Budapest, Király utca 101.

Budapest egyik legnépszerűbb vegán streetfood-étterme kétségkívül Újlipótváros gyöngyszeme, a Hollán Ernő utcai Tökmag, ami rétegzett vegán burgereivel pillanatok alatt belopja magát még a legelhivatottabb húsevők szívébe is. A cukkini-, zöldborsó- és céklaburgerek mellett az étlapon sorakozik a közönségkedvenc Satay burger is, a maga hajdinás-lencsés pogácsájával, grillezett ananászszeleteivel és füstölt paprikás lyoni hagymájával. Sütemények, levesek és tészták is várnak itt rátok.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 15.

Talán valamivel kevesebben tudják, hogy a specialty kávézás alfája és omegája, a Budapesten több helyszínen elérhető Madal nem csak minőségi kávékban, süteményekben és péksüteményekben utazik: Alkotmány utcai üzlethelyiségükben a kiváló feketék mellé mennyei vegán tésztákat, pizzákat, de még quesadillát is szervíroznak. Az újragondolt olasz fogások kivétel nélkül természetes növényi alapanyagokból készülnek, ízfokozók és mesterséges adalékanyagok hozzáadása nélkül.

1053 Budapest, Alkotmány utca 4.

2014-ben, a hazai tudatos étkezési trendet jóval megelőzve nyitott meg a minden ízében vegán fogásokat készítő Élelem Étterem, méghozzá nem is Budapesten, hanem Győrben. A fővárosiaknak öt évet kellett várniuk, hogy helyben élvezhessék a természetes alapanyagokból összeállított, gluténmentes, vegán és nyersvegán ételeket a Parlament szomszédságában húzódó Garibaldi utcában. A hétköznapokat mindenmentes menüvel, street fooddal, desszertekkel és szezonálisan megújuló á la carte fogásokkal egészségesebbé tevő hely nem véletlen, hogy hamar sokak törzshelyévé lépett elő.

1054 Budapest, Garibaldi utca 5.

Az Andrássy úti Flow a specialty kávézást és a teljes értékű, növényi alapú táplálkozást hozza közös nevezőre egy hangulatos, urbánus enteriőrben. Ami az ételeket illeti, a Flowban hétköznapokon kétfogásos vegán ebédmenüvel várják az egészség- és környezettudatos vendégeket, míg hétvégén három növényi alapú fogás kerül az asztalokra, gyakran valamilyen egységes tematika mentén. Itt minden friss, szezonális, hazai alapanyagokból, kíméletes konyhatechnológiák alkalmazásával készül.

1062 Budapest, Andrássy út 66.

A közkedvelt Istvánffi vegán hamburgerező néhány hónappal ezelőtt nevet változtatott, így újonnan Epoch Vegan Burgerként ontja magából a jobbnál jobb burgereket. Nem kell aggódnia azoknak, akik a régi jó Istvánffira esküsznek, hiszen sem a lokáció, sem a választék nem igen változott. Továbbra is kiválaszthatjuk, milyen zöldségpogácsát szeretnénk, amit aztán puha vegán buci ölelésében jóízűen elfogyaszthatunk, ha úgy tartja kedvünk, friss sült krumpli és 100%-os gyümölcslevek társaságában.

1053 Budapest, Királyi Pál utca 20.

Nyitókép: Tökmag Vegan Street Food