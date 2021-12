4 időtakarékos, mégis figyelmes ajándékötlet karácsonyra

Az ötlet, hogy minden szerettünket meglephessük egy olyan ajándékkal, amelynek szívből örül, ideálisan hangzik. De sajnos az ünnepek, a legnagyobb év végi hajtás és a vendégvárás teendői pont ugyanarra a 3-4 hétre esnek, így gyakran az ajándékok húzzák a rövidebbet.

Mi most összegyűjtöttünk néhány olyan last minute ajándékötletet, ahol mégsem kell lelombozó kompromisszumokat kötnöd és nagy eséllyel csempészhetsz őszinte örömöt a szeretteid ünnepébe. Lássuk is a tippeket!

1. Varázsolj ajándékot a mobilodon lévő legjobb képekből!

Már erre is van mobil app: a vászonkép rendelés során a kiválasztott, saját fotódat festményszerű, élénkebb színekkel, vásznon örökítheted meg. A telefonodon néhány perc alatt megrendelheted az egész nagycsalád számára az egyedi meglepetéseket. Különböző méretek közt válogathatsz, de akár több képből is állhat a teljes fotó. A lényeg, hogy a közös nyaralás pillanatai, a pici és a nagyi első találkozása vagy épp egy régi, archív családi felvétel is csodálatos ajándékká avanzsálhat.

Általában több európai országba is megoldható a házhoz szállítás, ezért az sem gond, ha a család egy része külföldön él: a vászonkép hozzájuk is időben megérkezik.

2. Kreatív, személyre szabott utalványok

A kedvenc ruházati üzletbe vagy a könyvesboltba szóló ajándékkártya kissé megúszós megoldás, de nem kell lemondani az utalványokról, ha személyre szóló, mégis időtakarékos ajándékot keresel.

Divatőrülteknek egy saját bőrtáska varró workshop utalvány, színházrajongóknak szabadon beváltható, akár páros ajándékjegy, a hobbicukrászoknak egy online tortaakadémia, a hölgyeknek egy zero waste natúrkozmetikum ajándékkártya, az uraknak egy barbershop utalvány már sokkal személyre szabottabb, több figyelmességet közvetítő meglepetés. Mellékelj egy kedves kártyát és garantált lesz a boldogság!

3. Hangoskönyv: ajándékozz békés estéket

Fél pillanat alatt landol az e-maileden és ha ismered a megajándékozott ízlését, akkor lehetetlen mellényúlni vele. Nyomtass egy egyedi ajándékkártyát a hozzáféréssel, fűzd hozzá a saját jókívánságodat és add át a találkozáskor.

Még ha olvasta is az adott kötetet, egy kellemes orgánum előadásában teljesen új élmény várja. Nincs is békésebb, mint amikor az ünnep estéjén, a vacsora után a kanapéra kuckózva az egész család együtt hallgat egy könyvet, aprósüteményt majszolgatva.

4. Netflix- vagy Spotify-előfizetés a szülőknek, nagyszülőknek

Van az a generáció, akinek magától nem jutnak eszébe a streamingszolgáltatások, de simán lehet, hogy már rendelkeznek olyan eszközzel, amellyel használni tudnák. Ha ott áll az okostévé az állványon, ha ott az okosteló vagy a számítógép az íróasztalon, akkor végtelen mennyiségű filmet, zenét ajándékozhatunk nekik egy előfizetéssel az egész évre.

Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a használatba vételről: jó kis közös program lesz az ünnepek alatt a platformok közös felfedezése.

A fenti ötletek után már senki nem állíthatja, hogy idő kérdése a figyelmes ajándék: valójában csak szándékon múlik. Reméljük, hogy ezekkel a tippekkel felvértezve boldog, örömteli pillanatok várnak rátok!