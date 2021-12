7 lélekmelengető levesező Budapesten a téli hónapokra

Nincs is jobb ilyenkor télen, mint egy tál forró leves, ami nemcsak a testünket, de a lelkünket is azonnal felmelegíti. Ha ti is erre vágytok, akkor irány Budapest levesezői! Januári cikkünk folytatásaként mutatunk még 7 szuper helyet, ahol finom leveseket kapni.

Már jó ideje, hogy két helyen is elérhető Budapest egyik legjobb pho levese, hiszen a Balzac utcai üzlet után a Szervita téren is megnyitotta kapuit egy kétemeletes Oriental Soup House. A tulajdonosok a francia-vietnámi-magyar gasztronómia aktív részeseiként egy titkos délkelet-ázsiai recept alapján készítik el az autentikus ízvilágú leveseket. Az itt kapható pho leveseket kérhetitek marhával, garnélával vagy csirkével, de még vegetáriánus opciót is találhattok a menün. A forró, ízletes levesek különösen jól esnek télen, főleg egy kiadós belvárosi séta után.

1052 Budapest, Szervita tér 2.

1136 Budapest, Balzac utca 35.

Ahogy a neve is sejteti, a Húsleves és Társaiban olyan ízekre számíthatunk, ami nagymamáink konyhájából már ismerős lehet. Az üzletvezetők a klasszikus konyhára esküsznek, ezért leveseiknél nem használnak sem ízfokozókat, sem pedig vegetát. Inkább a természetes ízek, a sok zöldség, a jó húsok és az utánozhatatlan vidéki ízvilág mellett tették le a voksukat, és milyen jól tették! Kínálatuk nap mint nap változik, de az eredeti magyar konyha remekei minden nap jelen vannak a menün, ezért ha például igazi húslevesre vágytok, ide érdemes betérnetek.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 43.

A Lehel téri piac egyik üde színfoltja egyértelműen a Leveses Tomi, ahol remek hangulattal és napi menüvel várnak benneteket. A kínálatban minden nap kétfajta leves kap helyet, melyet a levesező nevében is visszaköszönő Tomi készít el nektek, minőségi alapanyagokból. A leveseket nemzetközi ízekkel fűszerezi meg, így itt még az ázsiai csirkeragulevest vagy a thai kókusztejes hallevest is kipróbálhatjátok. A vendégek az itt kapható, frissen őrölt kávéról is ódákat zengenek.

1134 Budapest, Lehel tér, Lehel csarnok, Galéria szint 626.

A ngon vietnámiul annyit tesz, hogy isteni finom, ez pedig valóban elmondható a VIII. kerületi ázsiai street food étteremről. Az üzlet tulajdonosai saját élelmiszerboltot üzemeltetnek az étterem mellett, így garantáltan friss alapanyagokból dolgoznak. Ráadásul, mertek szakítani a hazánkban megszokott pholeves-hagyománnyal, aminek köszönhetően olyan, mintha percek alatt Ázsiába csöppennénk. Kapható náluk curryleves vagy a thai konyha klasszikusa, a csípős-savanyú kókusztejes leves (Tom Yum) is, amit autentikus környezetben fogyaszthattok el.

1087 Budapest, Kőbányai út 35.

Ugyan csak néhány hete nyitotta meg kapuit a VIII. kerületi Krémleves, mégis egyértelműen helye van a listánkon. Ha szeretitek a krémleveseket, akkor érdemes benéznetek hozzájuk, hiszen minden nap új ízekkel várnak titeket, és még arra is figyelnek, hogy egészségesen készítsék el őket. A változatos kínálat miatt mindenképp nézzétek meg a Facebook-oldalukon elérhető napi menüt, amin egytálételeket, mindenmentes desszerteket és smoothiekat is találhattok.

1084 Budapest, Tavaszmező utca 19-21.

A Komachi Bistrót azzal a céllal hozták létre, hogy megmutassák, a japán kultúra közel sem olyan távoli, mint ahogy azt sokan gondolják. A hely nevét egy, a IX. században alkotó költőnő, Ono no Komachi ihlette, aki a klasszikus kifinomultságot jelképezi a japán kultúrában. Kínálatuk a hétköznapi japán konyhát képviseli, és szezonálisan változik, de mindig megtalálható rajta egy-két különlegesség, így például a ramen leves is, ami a bisztró egyik legfinomabb étele.

1073 Budapest, Kertész utca 33.

A Bors népszerűsége vitathatatlan a főváros lakóinak körében, ugyanis rendre sor áll az aprócska bolt bejárata előtt, ami egyértelműen az ízletes és különleges leveskínálatuknak köszönhető. Elsőre szokatlanul hangozhat például a kék áfonyás Túró Rudi leves, amit Nutellás gnocchival és fehércsoki-cseppekkel tálalnak, vagy a málnás Raffaello leves, házi málnaöntettel és enyhén csilis tört mogyoróval, de ha egyszer kipróbáljátok, biztosan visszatértek majd újabb különlegességek után ácsingózva. Sőt, a Bors leveseit már házhoz is rendelheted.

1074 Budapest, Kazinczy utca 10.