11 budapesti leveslelőhely, ami felveszi a versenyt a hűvösebb napokkal

A hideg, zimankós időben aligha van jobb, mint fagyos arcunkat sűrűn gőzölgő levespárában megmelengetni, ujjainkat egy pohár forró leves köré fonni és lassan, apránként kortyolni a forró nedűt, amely nemcsak a testet, a lelket is átmelegíti.

Egy pohár gőzölgő egészséget kínál a budai Alaplé Bár, amelynek „vidd és idd” koncepciója azonnal belopja magát az ember szívébe. Tavaly novemberben tárták szélesre Lövőház utcai üzletük ajtaját, alig néhány héten belül pedig már arról szóltak a hírek, hogy délutánra elfogyott az összes alaplé a nagy érdeklődésnek köszönhetően. Bárjukkal új trendet szeretnének meghonosítani, mégpedig a 15 órán át, kíméletesen főtt, immunrendszert erősítő, pohárban és üvegben is kérhető erőlevesek fogyasztásának hagyományát. A csodaleveket önmagában és ízesítve is kérhetjük, felhasználhatjuk egy-egy finom étel elkészítéséhez, de séta közben kortyolgatva a Citrusost, a Betyárost, a Keletiest vagy épp a Szégyenlőst, régi mégis új, egészséges felfedezést tehetünk az alaplevek birodalmában.

1024 Budapest, Lövőház utca 12.

Ha eddig azt hitted, egy leves nem elég ahhoz, hogy az ember elégedetten és jóllakottan távozzon, akkor a Boldog Bögre Bár lesz a te tökéletes választásod. Elvitelre kérhető leveseik kínálata naponta változik, ráadásul napról-napra nemcsak egy, de rögtön négyféle boldog leves közül szemezgethetünk. Hogy méltóképp megfejeljük a léélményt, feltétek tekintetében is bőven van mivel tartalmassá tenni a krémlevesek lágy textúráját. Ízeik a mindennapokat idézik, de egy apró kis csavar, egy új fűszer, egy meglepő ízpárosítás mindig feldobja a poharakba töltött varázslatot, és ha mégiscsak maradt még hely a leves mellett, ne hagyjuk ki a bravúros tésztaválasztékukat sem.

1091 Budapest, Thaly Kálmán u. 45.

Még a legjobbakkal is megeshet, hogy ősszel lemaradtak az olasz gasztrokávézó, a Gatto Macchiato forró gesztenyés szilvaleveséről, de gond egy szál se, idén is lesz ősz, amikor bepótolhatjuk ezt az ínycsiklandónak ígérkező gasztroélményt. Talán kár említeni a panna cottával szervírozott körtekrémlevest, amivel aztán tényleg csak arra várunk, szállingózzanak végre ismét a falevelek, de csüggedni kár, az ősz megvár, és addig is minden nap kárpótolnak érte a magyar és olasz ízeket egyaránt, de a napfényt és melegséget kétségtelenül féltőn őrző levesek, köztük a mozzarellás paradicsomleves, a lencseminestrone, de még a grissinivel gazdagon megpakolt négyhagymaleves is.

1111 Budapest, Budafoki út 16.

A belvárosi hely, ahol sem gulyásból, sem tunkolásból nincs hiány. Nem meglepő módon, a Gulyás Tunkoló Büfében a krémes, gazdag leveseké és a tunkolni való szaftos pörkölteké a főszerep. A két óriás, a Macesz Bisztró és a Kőleves Kert között megbújó apró büfében nincs olyan, hogy nincs gulyás. Aki próbálta, az visszajár, hiszen ez az otthonos, tunkolós élmény a belváros forgatagában igazán felszabadító tud lenni egy elcsigázott, éhes pillanatban. A nélkülözhetetlen gulyás mellett mindig kap helyet néhány ízletes krémleves és gazdagon megpakolt sűrű raguleves is, de ne feledjük a tunkolás egy igen fontos elemét, a kemencében sült kenyeret sem, amellyel igazán felejthetetlen lesz ennek a kicsiny, de annál értékesebb kis ékszerdoboznak az élménye.

1075 Budapest, Kazinczy u. 35.

A főváros legszerethetőbb főzelékezője, a Hokedli kapcsán a téli hónapokban ne feledkezzünk meg levesétterem mivoltáról sem. A fix étlappal szakító, de a szezonális és egészséges hozzávalókkal erős szövetséget kötő főzelékező naponta változó és idénynek megfelelő kínálattal vár. Fantáziából és szerethetőségből itt nincs hiány, a merőkanállal mért elhivatottság minden falatban megjelenik, legyen az egy közönségkedvenc parmezános csiperkekrémleves vagy egy megosztóbb, de egyre bővülő rajongótáborral büszkélkedő kelbimbókrémleves. A Hokedli a vegánok, vegetáriánusok és ételérzékenyek paradicsoma, hiszen mindenki számára készül itt kortyolni való egészséges élvezet.

1065 Budapest, Nagymező u. 10.

Számtalan névvel illethetnénk ezt a szó szoros értelmében rejtőzködő gyöngyszemet, a Műhely Egyetem Cafét, amely első körben az ELTE bölcsészkarának egyetemi kávézója és a hallgatók egyik igazán hangulatos törzshelye. A mindig kedves és közvetlen fogadtatásnak és nem mellesleg páratlan menüjüknek köszönhetően, az ember könnyen visszavágyódik az egyetemi létbe. Az egyetem kapuján belépve szerény tábla hirdeti, hogy az alagsorban nemcsak a Műhelyt, hanem a naponta változó menüjük leveskínálatát is megleljük, érdemes tehát a hetet az aktuális menüjük végigpásztázásával kezdeni, hogy még csak véletlenül se maradjunk le a narancsos paradicsomlevesről, a kéksajtos-aszalt szilvás gombakrémlevesükről vagy egy pohár jalapenos sajtkrémlevesről.

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.

A budai oldal tészta- és levesbárja, a PastaSuppa egy pillanatra sem szunnyadó lendülettel ötletel, tervez és valósítja meg a naponta többféle levessel és tésztával kacsintgató kínálatát. A Móricz Zsigmond körtéren található hely az ékes bizonyítéka a leves és a tészta rendíthetetlen szövetségének. Legjobb párban érkezni ide, így nem leszünk kitéve a választás kínzó dilemmájának: nem kell döntenünk a mentás zöldborsókrémleves és a mézes-chilis édesburgonya-krémleves között, bár a snidlinges burgonyakrémleves és a meleg meggykrémleves így is legközelebbre marad. Nemes egyszerűséggel párban kérve a lélekmelegítőket, talán végigkóstolhatjuk kínálatukat néhány hónap leforgása alatt.

1111 Budapest, Bartók Béla út 50.

Nem kell messzebbre mennünk a Kazinczy utcánál, ha egy kiadós ázsiai levesre vágyunk. A megannyi hely között el sem lehet téveszteni a Ramenkát, elhaladva mellette az ember kötelezően visszafordul a mennyei ramenek illatának igéző birodalmába. Miso és húslevesalappal is készülő leveseiket többféle hússal, de akár hús nélkül is kérhetjük, mellé pedig a tésztabatyukat, a gyozát se nélkülözzük. Ahogy a japán etikett is megkívánja, előbb a feltétekkel kezdjük, majd két oldalán megfogva tányérunkat, poharunkat az ízgazdag leveslét igyuk meg hosszan élvezve, mintha csak ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Ha pedig bókolni szeretnénk, adjunk hangot elégedettségünknek, és szürcsöljük bátran levesünket!

1075 Budapest, Kazinczy utca 9.

A Tökmagért távolról is érdemes felkerekedni, majd megejteni gasztrokirándulásunkat Újlipótváros vegán édenkertjében, még akkor is, ha történetesen nem vagyunk vegánok. A friss, szezonális és hazai alapanyagok mellett a Tökmag a kiegyensúlyozott táplálkozás éllovasa, így a különféle érzékenységgel élők is tudnak pompásakat fogyasztani, lévén ételeik cukor-, glutén- és élesztőmentesek. Napi krémleveseiket újrahasználható Tökmag-pohárba is kérhetjük, néhány kanál a citrusos-kesudiós krémlevesükből vagy kurkumás vöröslencselevesükből, és átértékelődik még egy szürke, téli hétköznap is.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 5.

A Huszár Krisztián védjegyévé vált és általa vezetett Vietnámigulyás a pho és a gulyás szerelemgyereke, amely egyesíti a magyar és a vietnámi leveskultúrát. Az ikonikus fogásért a Frankel Leó út pörgős, ázsiai bisztróját kell felkeresnünk, hogy valami egészen új és páratlan impulzus részesei lehessünk. Ez a kollaboráció, ha nevezhetjük így, háromféle variációban is elérhető, a hónapok óta nevelgetett mesterlevest udon tésztával, marhapofával, húsgombóccal, mangalicatarja sashimivel, de még sushirizs, savanyított tojás és rántott csirkecombfilé tüzes ölelésében is kérhetjük, a Huszár Krisztiánra oly jellemző megismételhetetlenséggel és zsiványsággal fűszerezve. Az újdonságok nyomon követéséért és a menüért a közösségi oldalakat érdemes figyelemmel kísérni.

1027 Budapest, Frankel Leó út 10.

Nguyen Tien Sy, a Vin.Vin City alapítója csaknem hat éves kora főz. Eleinte barátoknak készültek a vietnámi ételek és pho levesek, népszerűségük azonban nem csitult, megnyitották hát első éttermüket. Négy éttermük azóta számos közönséget kiszolgál, így a kiegyensúlyozott ízvilágú vietnámi konyha népszerűsítésének álma beteljesülni látszik. A specialitások és pirított rizstészta-variációk mellett a pho levesekre helyeznénk a hangsúlyt, amelyeket rákkal, csirkével és marhával is kérhetünk. Akik szerencsés részesei voltak már egy-egy pho leves élményének, tudhatják, milyen bőséges adag melegíti át az átfagyott testet, éppen ezért, ha kisebb adagra vágynánk, a náluk elérhető miniadag pho levessel tehetünk némi kitekintést a hétköznapi ízvilágból.

1052 Budapest, Bécsi utca 2.

1062 Budapest, Andrássy út 79.

1138 Budapest, Dunavirág u. 6.

1139 Budapest, Váci út 91.

