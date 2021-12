40+ zseniális program Budapesten és környékén a Mikulás hétvégéjén

A hétvége sok helyen a Mikulás körül forog, mutatunk is nektek szuper családi programokat, de aki másra vágyik, az is megtalálhatja cikkünkben a leginkább hozzá illő eseményt.

Csütörtöki programok Budapesten (2021. december 2.)

20 éve, 2001 őszén nyitott meg a Jardinette – ezt ünnepelhetitek velük együtt egy rendhagyó borvacsora keretében.

A nyolcvanhárom éves Sergio egy magánnyomozó megbízásából beköltözik egy chilei idősotthonba, hogy az egyik bentlakóról jelentsen. A küldetés során az empatikus főhős egyre közelebb kerül az intézmény lakóihoz, így kémből lassacskán az ott élők bizalmasává, sőt, barátjává válik. Maite Alberdi Oscar-jelölt dokumentumfilmje kémtörténetekbe illő fordulatokat tartogat, miközben a rendező az időskor szépségeit és nehézségeit is feltérképezi.

Ha gyerekeknek keresel Mikulás-programokat, ugorj erre a cikkre:

Újabb kvízest a QuizNight csapatával, melynek témája: filmek és filmzenék. Álljatok össze 3,4,5-en és hajrá!

December 2-ára várják a mulatni vágyókat a Gödörbe a Kávészünet zenekar tagjai, akik az underground zenei szcéna jól ismert arcaival, úgymint Agócs Mártonnal, Boros Csabával és Rimóczi Zsolával kiegészülve készülnek hatalmas bulit csapni. A koncerten ronggyá hallgatott slágerek és az új album dalai is felcsendülnek.

A Planet Budapest egy héten keresztül számos szakmai kiállítót mutat be a visegrádi országokból, akik technológiai fejlesztéseikkel, innovatív termékeikkel és szolgáltatásaikkal segíthetik elő a fenntarthatósági fordulatot.

November 25-én a Kisbíró újra elhozza nektek a hüttézés élményét. Sült kolbászra, rántott húsra, gőzgombócra és császármorzsára biztosan számíthattok.

A Winter Opening Weekened egy három napos téli kavalkád, ami magában rejti a tél legjobb dolgait. Winter Food Fest a válogatott ízek kedvelőinek, téli fröccs a hüttehangulat rajongóinak, Gin Corner az ínyenceknek, Terminal Club a hajnalig táncolóknak.

Az előző évek sikerein felbuzdulva a Púder Bárszínház újra hivatalos csokigyűjtő ponttá válik. A csokikat idén a mese- és bohócdoktoroknak gyűjtik.

Pénteki programok Budapesten (2021. december 3.)

A Jégpálya nyitónapjára különleges line-up-pal készülnek nektek: egész délután és este live DJ-setekre korizhattok, érkezik Columbo, Wolfie és DJ Thomas.

További korcsolyapályákat itt találhattok Budapesten:

Kezdd a karácsonyi szezont egy hatalmas bulival: december 3-án este egy különleges line-uppal várnak mindenkit az Akvárium KisHallban.

Vegyél fel bármi mikulásosat vagy a legcsúnyább pulcsid, amit eddig soha sehova nem mertél felvenni és irány a Mikszáth tér! A frenetikus zenékről Spigiboy gondoskodik.

Beatbox, rap, basszus, billentyű, szaxofon, cicélés, mindenki énekel. Stílusuk agrár-hiphop.

A rock and roll izgalmas, modern újraértelmezését képviselő Ivan & The Parazol december 3-án szokatlan felállásban koncertezik a Muzikum színpadán: ezúttal első magyar nyelvű lemezükön, a Budai Popon is együtt dolgozó dalszerzőpáros, Balla Máté és Vitáris Iván kettős tolmácsolásában kelnek majd életre a slágerek.

Akár a kedvenced a karácsony, akár évek óta nem jöttél igazán hangulatba, várnak szeretettel a Páva utcában téli ízekre hangolva.

Ha adventi vásárokat kerestek, érdemes megnézni gyűjteményünket:

Advent első hétvégéjétől egészen karácsonyig adventi forgatagot szerveznek a Tompa utca kedves kis pontjaira.

Pizzázz a Pompásban december 3-4-én és támogasd velünk a Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül a ferencvárosi rászoruló gyermekek étkeztetését!

Szombati programok Budapesten és környékén (2021. december 4.)

Szerezd be a Mikulás-napi ajándékokat a Czakó Piaczon vagy a mini karácsonyi vásáron a Tigris utcai oldalon. Rapperpapi gondoskodik a jó zenei aláfestésről.

Ünnepi mesés-mondókás-játékos foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Előadások és örökbefogadó nap a Lurdy Házban.

Könnyen teljesíthető másfél órás séta Budakeszin a MentsManust szervezésében.

Ha egyedül indulnátok sétára Budapesten, az is szuper hétvégi program lehet:

Idén ti díszíthetitek fel a Taproom karácsonyfáját különleges, általatok készített dekorokkal.

A M.É.Z. együttes koncertje igazi kuriózum. Az adventi koncerten felcsendül többek között a Lord of Dance (egyházi változat magyar szöveggel), a Jethro Tull karácsonyi dala, Jon Anderson True life című száma, amelyet a YES zenekar is játszott, és a Johnny Cash előadásában ismert Wayfaring stranger is.

Spéci matiné session a Millenium házában, ahol egy különleges formáció is látható, hallható lesz, ez pedig a berlini székhelyű Zeitgeist Freedom Energy Exchange, akik house-t, jazz-t és még rengeteg stílust kevernek össze, hogy az egyik legfrissebb stílust mutassák be koncertjükkel.

Minifesztivál a Városligeti Műjégpálya dísztermében. Henri Gonzo és a Middlemist Red is fellép itt.

Az ünnepi időszakban mindennél fontosabb, hogy törődjünk egymással, ezért ajánljuk figyelmetekbe a 360 Bar jótékonysági gulyásfőző versenyét. A december 4-én megrendezésre kerülő program szervezői a Heim Pál Gyermekkórház számára gyűjtenek adományokat, és a támogatást a főzőversenyen induló csapatok finom ételeivel hálálják meg.

Kortárs iparművészek designvására szombaton a B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR egész területén, több mint 40 kiállítóval.

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert ennél sokkal többre érdemesnek tartja őket? Tették fel a kérdést a Gardrób Közösségi Vásár szervezői, aztán kitalálták a ruhavásár ötletét. Te viszed a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig biztosítják a helyszínt és a közösséget. Ha pedig vásárlóként érkezel, itt garantáltan különleges darabokat találsz.

Találkozz, fotózkodj a Mikulással és krampuszaival a jégen december 4-6. között.

Karácsonyi vásárral egybekötött kiállítás keretein belül mutatkoznak be a Youngart-Porsche-METU közös pályázatának díjazottjai december 17-ig a KUBIK coworking kiállítótermében. A két esemény egybefűzése kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a nyertes művészek alkotásait egy szélesebb, a karácsonyi vásár iránt érdeklődő közönség is megismerhesse és megcsodálhassa. A művészek által vezetett ingyenes tárlatvezetésekre IDE kattintva tudtok regisztrálni.

A mennyei illatok a Normafa Síház Alaptáborához vezetnek december 4-5-én, ahol a Pizz’Burger, The Grilled Piggy és a Waffle Land és a Borkas vár benneteket finomságaikkal.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2021. december 5.)

A legkisebbek legnagyobb örömére ebben az évben is ellátogat ide a Mikulás, hogy meghallgassa a kívánságokat és megajándékozza azokat, akik igazán jók voltak idén.

Próbáld ki Etyeki Kúria téli kulináris ajánlatait és sétálj egyet az etyeki Öreghegyen, mesébe illő présházak, és pinceépületek között. A kellemes zenéről Andrew J gondoskodik.

Kutyás adventi mókázásra invitál minden négylábút és gazdáját a Happy Dog Kutyaiskola.

Magyarország legrégebbi design vására most is várja azokat, akik valóban minőségi ajándékokat szeretnének a fa alá válogatni, legyen szó ötletes gyerekjátékokról, igényes print termékekről, hazai tervezők által megálmodott különleges ruhákról vagy kiegészítőkről.

Kézműves öko karácsonyra, szeretetteljes együttlétre invitálnak mindenkit, aki örömmel készítene egyedi ajándékokat szeretteinek természetes, újrahasznosított anyagokból.

Szerezd be mindenki karácsonyi ajándékát kényelmesen, rohanás nélkül, biztonságosan, egy helyen a Hello Piac Karácsonyi Design Vásárán!

Helyi kézműves alkotók vására a MáraiKult termeiben december 5-én 9 és 14 óra között. A programot koncertek és workshopok egészítik ki.

A kiskertpiac lassulós, ünnepi készülődős hangulata vár benneteket ezen a hétvégén is.

Népszerű designerek és díjnyertes tervezők művészi munkái, a hazai iparművészet remekei várják a közönséget az adventi időszakban a Várkert Bazárban.

Találkozz magyar női alkotókkal, képzőművészekkel és designerekkel és ismerd meg történeteinket!

J.J. Cale gitáros, énekes, dalszerző munkássága, légies gitár stílusa, halk–diszkrét éneke nagy hatással volt kortársaira – példának okáért Mark Knopflerre, Neil Youngra és nem utolsósorban Eric Claptonra. Az ő szerzeményeiből ad elő egy nagyobb csokrot Fekete Jenő zenész barátaival.

Mikulás-napi programok Budapesten (2021. december 6.)

A szülők amíg az északi ízeket élvezik, a gyerekekkel a KidSpirites lányok készítik el a legszebb mikulásos kifestőket.

A Mikulás és krampusza december 6-án bokros tennivalói után megpihen a Normafa Síházban, ahol karöltve díszes manótársaságával játszóházzal, kézműves foglalkozással, kakaóval és kürtőskaláccsal várja a gyerekeket.

Értesüléseink szerint a Mikulás a MagNet Közösségi Ház véradó helyét is útba ejti az előző éj leple alatt, így a hősök az alanyi jogon járó karma pontok mellett egészséges Mikulás csomagot is hazavihetnek.