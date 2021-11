Mentett kutyusok kaptak főszerepet a Budapest Park karácsonyi kisfilmjében

Immáron hagyományosnak mondható, hogy Budapest egyik legmeghatározóbb szabadtéri szórakozóhelye az ünnepek közeledtével egy rövid videóval kedveskedik látogatóinak. A rivaldafénybe idén gazdikereső, és nem mellesleg hatalmas zenefanatikus kutyusok kerültek, decemberi jegyvásárlásoddal pedig te is támogathatod őket.

A tavalyi nagysikerű karácsonyi kampány után a Budapest Park csapatának idén a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát alapítványra esett a választása, akik ideiglenes befogadók segítségével mentenek gazdira váró kutyákat és cicákat a velük kapcsolatban álló gyeptelepekről, Ózdról, Miskolcról és Kisvárdáról.

Az elbűvölő karácsonyi kisfilmben bemutatkozik a lendületes és lehengerlő Kanga, a mindig a társaság középpontjában álló Pogácsa, Berlin, aki egy kis hassimiért bármikor hanyatt dobja magát, a kutyaiskola eminens tanulója, Freyja, a leginkább a hosszú szundikat preferáló Tubica, illetve a kissé félénk Kyro is.

A hat kutya mind-mind nagyon különböző egyéniség, közös bennük azonban, hogy mindannyian egy-egy szerető gazdira vágynak. Ezen kívül még egy fontos dolog köti őket össze, mégpedig, hogy megvesznek a zenéért. Ezért a legjobban egy olyan családnak örülnének, ahol otthon a kedvenc, a 2022-es szezonban a Park színpadáról nem hiányozható előadóik szólnak, mint például a 30y, a Honeybeast, a Tankcsapda, Dzsúdló, a Parno Graszt vagy a Carson Coma.

Szerencsére jövőre a külföldi előadókból sem lesz hiány, hiszen olyan világsztárok érkeznek a Parkba, mint a Pentatonix, a 5 Seconds of Summer, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, a Black Veil Brides, a Billy Talent, a Rise Against, a Deftones, a Gogol Bordello, az Alt-J, Billy Idol, a Pet Shop Boys, Gary Clark Jr., Tash Sultana vagy a Pixies.

Ha már most tudod, melyik koncerten szeretnél biztosan ott lenni, netalán szeretteid között van, aki nagyon örülne egy ajándék koncertjegynek, úgy jegyvásárlásoddal te is segítheted a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát alapítvány munkáját. A Budapest Park minden decemberben eladott jegy után 50 Ft-ot a szervezetnek ajánl, az összegyűlt összeget pedig később a négylábúak orvosi költségeire fordítják.