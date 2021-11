TOP10: A legjobb Netflix-sorozatok 2021-ben, amiket mindenképp látnod kell

Az online streamingszolgáltatón számtalan zseniális új sorozatot mutattak be idén. Vannak köztük misztikus, romantikus, krimi- és drámasorozatok is. Több közülük magyar szinkronnal is megtekinthető. Jöjjenek hát a legjobb Netflix-sorozatok 2021-ből!

Íme a TOP10, avagy a legjobb Netflix-sorozatok 2021-ben (a nézők pontozása alapján):

10. Ginny és Georgia (IMDB: 7,5)

A szabad szellemű Georgia két gyerekével, Ginnyvel és Austinnal északra költözik, hogy új életet kezdjenek, azonban az új kezdethez vezető út rögösnek bizonyul.

9. Instant dohány (IMDB: 7,6)

Egy nagyratörő üzletasszony, egy elbűvölő gengszter és egy problémás tini élete összefonódik a könnyű pénz utáni kétségbeesett és sötét hajsza során.

8. A kígyó (IMDB: 7,6)

Az 1970-es években egy könyörtelen gyilkos, Charles Sobhraj utazókra vadászik Dél-Ázsia „hippi útvonalán”. Megdöbbentő és valós események alapján.

7. Shadow and Bone – Árnyék és csont (IMDB: 7,7)

Sötét erők fordulnak az árva térképész, Alina Sztarkova ellen, amikor a lány olyan képességeket szabadít fel, amelyek megváltoztathatják háború dúlta világának sorsát.

6. Az ártatlan (IMDB: 7,9)

Egy véletlen emberölés a cselszövés és gyilkosság útjára vezet egy férfit. Amikor megtalálná a szabadságot és a szerelmet, egy telefonhívás visszarántja a rémálomba.

5. Sweet Tooth: Az agancsos fiú (IMDB: 7,9)

Egy kedves, félig ember és félig szarvas teremtmény veszélyes kalandra indul zsémbes védelmezőjével egy posztapokaliptikus világon át, az újrakezdés reményében.

4. Nyerd meg az életed (IMDB: 8,1)

Több száz pénztelen játékos elfogad egy különös meghívást, hogy gyerekeknek való játékokban mérjék össze a tudásukat. Csábító díj – és halálos veszedelem – vár rájuk.

3. A milliárd dolláros forráskód (IMDB: 8,1)

A 90-es években Berlinben egy művész és egy hekker feltalált egy újfajta látásmódot. Évekkel később újra összefogtak, és szabadalomsértésért beperelték a Google-t.

2. Szerelem vagy kötelesség (IMDB: 8,5)

Wilhelm herceg beilleszkedik a rangos, bentlakásos Hillerska iskola életébe, de az, hogy szíve parancsát kövesse, a vártnál nagyobb kihívásnak bizonyul.

1. Egy szobalány vallomása (IMDB: 8,5)

Egy fiatal anya elmenekül bántalmazó párkapcsolatából, és takarítónőként vállal munkát, hogy szebb jövőt építhessen saját magának és a kislányának.

További jó Netflix-sorozatok 2021-ből:

Lupin (IMDB: 7,5)

Assane Diop, az úri tolvaj Arsène Lupin kalandjaiból merít ihletet, amikor bosszút áll az igazságtalanságokért, amelyeket egy gazdag család követett el az apja ellen.

Clickbait (IMDB: 7,2)

Amikor a családos Nick Brewert egy sötét online fordulatot rejtő bűntény során elrabolják, a hozzá közel állók megpróbálják feltárni, ki és mi áll az eset mögött.

Cserben hagyva (IMDB: 7,1)

Egy férfi fel akarja tárni az igazságot felesége haláláról, és közben hazugságok és cselszövések veszélyes hálójába keveredik New Yorktól Tel-Avivig.

Ne higgy a szemének! (IMDB: 7,2)

Egy egyedülálló anya beteges manipulációk hálójában találja magát, amikor viszonyt kezd pszichiáter főnökével, és titokban összebarátkozik annak rejtélyes feleségével.

A castamari szakácsnő (IMDB: 7,4)

1720-ban Madridban egy özvegy hercegnek megakad a szeme egy tehetséges szakácsnőn, amikor hosszú kihagyás után újra előkelő estélyt ad. Fernando J. Múñez regénye alapján.

Rejtélyes jég (IMDB: 7,0)

A Katla nevű szubglaciális vulkán katasztrofális kitörése teljesen felborítja a közeli közösség életét, miközben rejtélyek sora kerül napvilágra a jégből.

A cseresznye vadiúj íze (IMDB: 7,2)

Egy rendező Hollywoodba megy a 90-es évek elején, hogy filmeket készítsen, ám a szex, varázslat és bosszú – valamint kiscicák – káprázatos labirintusában találja magát.

