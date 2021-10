Hétvégén jön a Grand Handball Day ingyenes kézilabda-fesztivál

Október 9-én jelenlegi és korábbi válogatott kézilabdázókkal, közismert személyiségekkel, változatos programokkal és versenyekkel, valamint gasztronómiai kiegészítőprogramokkal rendezik meg a Grand Handball Day ingyenes kézilabda-fesztivált a BOK Csarnokban.

A 2022-es, magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság január 13-i, budapesti rajtjáig kevesebb mint 100 nap lesz hátra az esemény idején, a hazai szervezőbizottság ezt a mérföldkövet ünnepli a nagyszabású programmal, amelyre a belépés ingyenes.

Az Európa-bajnokság Watch Games. See More. szlogenje a Grand Handball Day alkalmával is érvényes lesz. Az egész napos rendezvényen a kézilabda lesz a középpontban, a kiegészítőprogramok pedig a kellemes kikapcsolódást garantálják majd, minden korosztály számára.

Programok kicsiknek és nagyoknak

A programok 10 órakor indulnak, és egészen napnyugtáig mozgásban lesz a helyszín. Először a gyerekek, majd a fiatalok teljesíthetnek kézilabdás kihívásokat, tesztelhetik készségeiket, de egész nap kipróbálható lesz egy kézilabda-tematikus élménypark is. Itt a legmodernebb digitális eszközök mérik például a lövéserősséget, a pontosságot vagy épp a reakcióidőt.

Október 9-én egyetemisták, valamint a szenior korosztály képviselői is játszanak rövid mérkőzéseket, de lesz kerekesszékes kézilabda-bemutató és ügyességi verseny, ahogyan a világszerte ismert Face Team akrobatikus kézilabda-bemutatója is szerepel a programban.

A legjobbak csatája

Az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott tagjai is ott lesznek az eseményen, így a szurkolóknak lehetőségük lesz találkozni a kedvenceikkel.

Várhatóan nagy érdeklődés övezi majd a közismert személyek és a férfiválogatott korábbi tagjainak félórás játékát, ahogyan a kora délutáni nosztalgiamérkőzést is, amelyen a magyar kézilabdázás korábbi meghatározó alakjai közül vesznek részt többen is, így Nagy László, Gulyás István, Carlos Perez vagy Zubai Szabolcs. A közéleti személyiségek csapatában ott lesz többek között Diaz, Henry Kettner, Péter Szabó Szilvia vagy épp Vastag Csaba, aki Veszprémben nőtt fel és 12 évig kézilabdázott. A nap során kiderül, mennyire kopott meg a tudása.

A Grand Handball Day egyik főszereplője ezzel együtt az Európa-bajnokság kabalafigurája, Tricky lehet, a mókás szarvas felel majd a minél oldottabb hangulatért. Sőt, kollégáival, egyesületek, sportági szervezetek kabaláival is vív majd egy párbajt az élményparkban.

Gasztronómiai különlegességek

Gasztronómiai kitelepülések is színesítik a napot, ott lesz a VIWA Vitaminwater és a The Box Donut mellett a Watch Games. See More. limitált kiadású borát kínáló Miklós Csabi Pincéje, valamint a Horizont Brewing kézműves sörfőzde, amely külön meglepetéssel készül a látogatók számára.

A Grand Handball Day a BOK Csarnokban várja a kézilabdabarátokat, érdemes az eseményt a közösségi oldalon is követni a friss és aktuális információkért. Bővebb infó ITT.