Jó ügyért fesztiválozhatunk hétvégén a Dürer Kertben

Miről szól egy klasszikus nyári fesztivál? Sörről, fesztiválkajákról, zenéről és a sok bulizó emberről. Őrületről, hangulatról, önfeledtségről. Ezt a Budapest Bike Maffia szeptember 18-19. között tartó Charity Fest nevű eseménye is tudja a Dürer Kertben, sőt!

Az adományozás fesztiválja?

Igen, a Charity Fest egy kicsit fura. Itt nem csak kajás standok, zenekarok és fesztiválozók nyomulgatnak. Itt a hazai segítő szakma szervezetei a főszereplők: alapítványok, közületek, egyesületek, akik százféle ügyért dolgoznak minden egyes nap. Jönnek olyanok, akik hátrányos helyzetű gyerekeknek segítenek, olyanok, akik a fogyatékkal élőknek próbálnak méltóbb helyet biztosítani a társadalomban.

Aki részt vesz ezen a feszten, megismerkedhet ezekkel a szervezetekkel, az ügyeikkel, és ki tudja? Lehet, hogy egyszeri vagy állandó támogatóvá válik, vagy még nagyobbat lép és beáll az egyikhez önkéntesnek. A fesztiválon megismerhető szervezetek a lelkesedésüket, energiájukat és főztjeik alapanyagát adják a hangulathoz.

Tehát ez egy fesztivál, mert van zene, sör és jó kaja. De van célja is?

Igen! A szervezést a Budapest Bike Maffia, a hajléktalan emberek napi szintű élelmezését és hosszútávú reintegrációját segítő önkéntes egyesület végzi. Azért csinálják, hogy a magyar segítők és a társadalmi problémákra nyitott emberek egymásra találhassanak. Érzékenyítünk, megértünk, megszabadulunk előítéletektől, közben jókat eszünk. A vége meg a tánc.

Akkor minden civil szervezet főz?

Igen, a BBM megszervezte nekik a feltételeket, ők pedig kitalálták, milyen bográcsos étellel állnak rajthoz. A szervezetek, azon túl, hogy értékesítik az ételeiket, barátságos versenyre is kelnek egymással: Hokedli Bori, Főzelékes Feri és Maki Stevenson szakzsűrizése után győztest hirdetnek.

Akkor ez az egész fizetős?

Igen és nem. A délelőtti és délutáni rendezvény ingyen látogatható, a workshopokon, a nagy kajáláson, előadásokon bárki részt vehet. Aki meg szeretné kóstolni valamelyik szervezet főztjét, vásárolhat egy (vagy bármennyi) ételkupont. Minden kuponnal a BBM kertprogramját a Seeds 4 Hope-ot támogatják a résztvevők, amely hajléktalanszállókra telepített profi fűszer- és zöldségkerteket, napi célokat, munkát és jövedelmet jelent rászoruló embereknek. Az esti koncertekre koncertjeggyel lehet eljönni – védettségi igazolvány és személyi kötelező -, valamint tombolát is lehet vásárolni, amin komoly, mintegy 700 ezer forint összértékű ajándékot lehet megnyerni.

Zenéd is milyen?

Kora estétől kezdődnek az élőzenés koncertek. Fellép a Bajusz, a Pink Pill Bank, a Felső Tízezer, az estet pedig jóleső zúzdával, egy Rage Against the Machine tribute koncerttel zárjuk, amit a Subscribe ad elő. A lineup is olyan színes, mint a résztvevő szervezetek!

Bővebb infó: ITT