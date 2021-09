13 év után ismét Budapesten koncertezik Alanis Morissette kanadai énekesnő

A hétszeres Grammy-díjas énekesnő, Alanis Morissette 13 év után, idén novemberben ismét megörvendezteti a hazai közönséget világ körüli turnéja alkalmával.

1995-ös debütálása óta az elmúlt évek során – nem meglepő módon -, de Alanis Morissette az egyik legnagyobb hatással bíró könnyűzenei énekes-dalszerző-művésszé vált. Rendkívül kifejező zenéje és előadásmódja óriási hírnevet és elismerést hozott számára: Jagged Little Pill című debütáló lemezét további kilenc változatos és sikeres album követte.

A szórakoztatáson kívül lelkes támogatója a női egyenjogúságnak, valamint a szellemi, pszichológiai és fizikai harmóniának, amiről 2016-ban elindított Conversation with Alanis Morissette című műsora is lelkesen tanúskodik. Legújabb és egyben kilencedik stúdióalbuma, a Such Pretty Forks In The Road tavaly nyáron jelent meg, legfrissebb Willie Nelsonnal kiadott közös dala az On The Road Again pedig bepillantást enged zenei munkásságába.

A hétszeres Grammy-díj nyertes énekesnő a nagy érdeklődésre való tekintettel nemrég újabb dátumokat jelentett be 2021-2022-es világ körüli turnéja kapcsán. A turné – mely egyben ünnepli a Jagged Little Pill album megjelenésének 25 éves évfordulóját -, 35 állomásos amerikai része 2021. augusztus 12-én indult el Austinban, és a legendás Los Angeles-i Hollywood Bowlban ér véget egy dupla koncerttel október 5-én és 6-án.

A turné ősszel, Amerika után Európában folytatódik, ahol Németország, Dánia, Hollandia és Spanyolország mellett Magyarország is az állomások között szerepel, méghozzá november 3-án a Budapest Arénában. Ezen a különleges koncertkörúton Alanis újra megszólaltatja a Jagged Little Pill album összes dalát, valamint egy összeállítást legnagyobb sikereiből és legújabb albuma, a Such Pretty Forks in the Road dalaiból.

A rajongók ráhangolódásképp a Grammy-jelölt énekesnő és dalszerző, Liz Phair dallamait élvezhetik előzenekarként, aki elképesztően őszinte és inspiráló dalaival teremti majd meg az este méltó hangulatát.

A koncertre jegyet a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon tudtok vásárolni.