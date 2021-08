1 éves a Munch applikációja, amivel a ételmentés valójában gyerekjáték

2020-ban egy közös gondolat mentén összesodort az élet négy fiatal egyetemistát. Hogy a véletlenek összjátéka volt vagy sem, talán nem is fontos, összeültek és életre hívtak egy platformot, melynek segítségével aktívan tehetünk az ételpazarlás ellen. A fennállásának első évfordulóját ünneplő Munch egyik alapítójával, Perepelica Kirillel beszélgettem.

Sok kicsi sokra megy

Sokszor halljuk életünk során, de talán mégsem elégszer, hogy sok kicsi bizony sokra megy. Így van ez az ételpazarlással is, hiszen a sok-sok apró falatból, a már előállított, de nem értékesített ételből évente 1,8 millió tonnányi vész kárba csak Magyarországon. A megtermelt ételek körülbelül 1/3-át nem eszi meg senki, és bár kevesen vagyunk tisztában vele, de az élelmiszerpazarlás fele a háztartásokban történik, felbecsülhetetlen károkat okozva ezzel a környezetnek, az értékes munkáról és alapanyagokról nem is beszélve. A kukában végző ételek lebomlásukkor üvegházhatású metángázt szabadítanak fel, így ha az élelmiszerpazarlás egy ország lenne, akkor az üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából a világ harmadik legnagyobb nemzeteként tartanánk számon az USA és Kína után. Az ételpazarlás tehát meghatározó tényezője a klímaváltozásnak.

Kirillel a Munch belvárosi irodájától nem messze, a Szabadság tér fáinak árnyékában találunk hűvös menedéket a már-már elviselhetetlennek tűnő meleg elől. Mindeközben ő boldogan újságolja, milyen jóleső sétát tett a Jókai utcáig és onnan vissza, hogy átvehesse az ebédre szánt Munch meglepetéscsomagját, amivel nemcsak kedvezményesen jutott ma is ebédhez, de döntő lépést tett azért, hogy az étel a nap végén ne a szemétben landoljon.

Közös gondolkodásból társadalmi startup

Perepelica Kirill, Wettstein Albert, Zwecker Bence és Zsoldos Botond egy szinte egyidőben, az ételmentéssel kapcsolatban megfogalmazódott gondolat és a véletlenek összjátékának köszönhetően találkoztak össze. A közös gondolkodás nyomán hívták aztán életre társadalmi startupjukat, a Munchot, ahol tulajdonképpen olyan csomagokat lehet lefoglalni, amelyeknek a tartalma meglepetés. Az éttermek még friss, el nem adott ételeket tesznek ezekbe a csomagokba, így akár áron alul is megkóstolhatók a legjobb belvárosi éttermek ételei. Ez amellett, hogy a felhasználóknak, azaz az ételmentőknek nagyon szimpatikussá teszi a finomabbnál finomabb, kedvezményesebbnél kedvezményesebb és nem utolsó sorban környezetkímélő munchok közötti böngészést, a vendéglátóhelyeknek lehetőséget ad, hogy értékesítsék a felesleget, ahelyett, hogy nap végén a szemetesbe dobnák azt.

„A késő esti edzések után mindig egy pékség mellett vezetett el a hazautam, és rendszeresen láttam, ahogy zárás után hatalmas zsákokkal viszik ki a szemetet és a szeméttel együtt a jó minőségű aznapi, de el nem adott pékárut. Emlékszem, ez volt az első pillanat, amikor elkezdtem komolyan gondolkodni azon, hogy ez nem jó így, és kellene erre valami megoldást találni” – meséli Kirill. „Az emberek, ha a világ megmentéséről van szó, mindig nagy dolgokban gondolkodnak, holott valójában a mindennapokban elérhető kis dolgokkal tudunk a lehető legtöbbet tenni a változásért. Én magam is például érzékenyebb lettem a környezetszennyezés és a pazarlás témájára a Munch-nak köszönhetően.”

Tesztüzemből világhódító út

A Munch ráadásul egy, a koronavírus-járvány idején életre hívott, a vendéglátói szektoron erősen alapuló vállalkozás, ami egyrészről helyzetbe is hozta, másrészről kihívás elé állította őket. Ennek ellenére, az elmúlt egy évben egy átgondolt, pillérről pillérre építkező és szép ívet leíró történetnek lehettünk a szemtanúi. Tavaly nyáron, július 8-án indultak el mindössze 5 partnerrel karöltve, a nyári tesztüzem után az addigi Munch weboldal szeptemberben applikációként is használható volt már, majd ezt követően kezdett bele az egész országot meghódító útjába. Novemberben Debrecenben, 2021 kezdetén Szegeden és Győrben, majd szépen sorban a vidéki, egyetemi nagyvárosokban is megjelentek, egy évvel az ötlet megvalósítása után pedig Romániában is elkezdték működésüket.

Mára már olyan partnerekkel dolgoznak együtt az ételmentésen mint a Starbucks, a CBA vagy épp a francia péksüteményeiről híres à table! üzletek, de az Élelmiszerbankkal közösen, Gödöllőn már tesztelik jótékony kezdeményezésüket, a MunCharity-t, aminek megvásárlásával egy nélkülöző embert hívhatunk meg minden földi jóval megpakolt meglepetéscsomagra. A Munch, az applikációján felül ráadásul a lehető legtöbb platformon igyekszik elérni az embereket, a városonként létrehozott Facebook-csoportokban, Facebook– és Instagram-oldalán, valamint blogján keresztül napról napra hasznos tippekkel, háztartásban megvalósítható apró lépésekkel formálja a szemléletét a folyamatosan gyarapodó Munch közösségnek.

Mikor arról kérdezem Kirillt, milyen az elmúlt egy év távlatában visszatekinteni a Munchra, azt mondja, jelentősen érezhető, ahogy a kezdeti ötletből egy felelősségteljes társadalmi vállalkozássá nőtte ki magát, és nagyon jóleső érzés, hogy hónapról hónapra egyre több ételt tudnak megmenteni.

„Amellett persze, hogy szeretnénk a szomszédos országok irányába nyitni, még most is úgy érezzük, hogy Magyarországon sok lehetőségünk van fejlődni. Dolgozunk azon, hogy azokban az egyetemi városokban, ahol már jelen vagyunk, még több helyről tudjanak az emberek ételt menteni. Nem titkolt célunk az sem, hogy a muncsolás szállóigévé váljon és beépüljön a lehető legtöbb ember hétköznapjaiba.”