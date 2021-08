Őszbe burkolózott Balaton: 6 tuti program, ha a fürdéshez túl hideg lenne

Legyünk a magyar tenger bármely pontján, a Balaton mindig új és új oldalát képes mutatni nekünk. Igaz ez akkor is, mikor a fülledt nyár után, kellemes őszi barangolás alkalmával rég nem látott arcát tárja fel előttünk.

A Hévízi-tó a világ legnagyobb egész évben fürdőzésre alkalmas termáltava, melyet már nagy valószínűséggel a rómaiak is ismertek és használtak. A Hévízi-forrásbarlang vize 20-22 ezer évvel ezelőtt tört fel a mai helyén, nagyjából a Balaton kialakulásával egy időben. A hévforrások vízhozamának köszönhetően a 4,4 hektáros tó teljes vízmennyisége háromnaponta kicserélődik. A víz állandó mozgásban van, hőmérséklete egységesen kellemes meleg, ősszel is 30 °C körüli. A levegő alacsonyabb hőmérséklete és páratartalma miatt az őszi időben a tó fölött ködpára lebeg, amely még különlegesebbé teszi a világ legnagyobb termáltavát, amiben megmártózni nemcsak egészséges, de élmény is. Sőt mi több, a tavat körülölelő 60 hektáros parkerdőben sétálva pillanatok alatt eltávolodhatunk a mindennapoktól: itt madárcsicsergés és nyugalom vesz körül mindent. Az újonnan kialakított Tavirózsa tanösvényen kellemes túrát tehettek a tó körül, mocsaras élőhelyet bemutató tavacskában vagy a vízen ringatózó tündérrózsákban gyönyörködhettek, a közeli lombkoronasétányról pedig bepillanthattok akár a fák lombjaiba is.

Siófok, akárcsak a Balaton széltében és hosszában, ősszel is számtalan élményt kínál. Nem érdemes kihagyni például a Víztorony tetejéről elénk táruló őszi Balaton ezer színét, a Bella Állatpark különleges lakóit, vagy a Fordított ház feje tetejére állított világát. A hajózni vágyók ősszel is bátran sétahajóra szállhatnak, de ha nem csak a vízen tennénk könnyed kirándulást, akkor elő a biciklivel, mert a város és környéke kihagyhatatlan kerékpárutakat tartogat számunkra. Két kerék után két lábon kalauzolnak bennünket a tematikus Siófoki Séták, ahol ősszel is megismerkedhetünk a város szobraival és a fürdőélet történetével, a kalandos pihenésre vágyókat pedig ismét várja a Tourinform kincsvadászata. A nyár végével az ízeké lesz a főszerep, az éttermek és cukrászdák igazi őszi finomságokkal. várnak, ahogy számtalan koncert is színesíti majd a siófoki indián nyarat. A szabadtéri színpad vendége lesz a Pokolgép, Varga Miklós is a városba érkezik, majd csikidamtól lesz hangos a kikötő, hiszen koncertet ad Szikora Róbert és az R-GO is az Őszköszöntő Retro Fesztiválon szeptember 17. és 19. között.

Nemesvita a Keszthelyi-fennsík keleti felén, Veszprém megye délnyugati részén és a Tapolcai-medence nyugati peremén elhelyezkedő község, amely nem is olyan rég egy bámulatos, kizárólag gyalogosan megközelíthető, faszerkezetű kilátóval, játszótérrel és egy 300 négyzetméter alapterületű sövénylabirintussal gazdagodott. A 22 méter magas kilátó mind a hét pihenőszintje teljesen körbejárható, egyszerre, kényelmesen 18-20 fő csodálhatja meg a magasból a körpanorámát: északon a Bakony vonulatait, keleten a Tapolcai-medence vulkanikus tanúhegyeit, délen a Balatont a Szigligeti-öböllel, míg nyugaton a Keszthelyi-hegység környező erdejének lombkoronáit.

Ezért a különleges élményért bizony érdemes lesz a keszthelyi Balatoni Múzeum szabadulószobáját útba ejteni, ahol a történet szerint a II. világháború végnapjaiban járunk. A Festetics-kastély utolsó úrnője, az özvegy Haugwitz Mária grófnő a hercegi cím örökösével, a gyermek Festetics Györggyel már hónapokkal ezelőtt elhagyta az országot. A front elvonulása után kifosztják a kastélyt, ám csodával határos módon a kincsek egy része megmenekül. A Balatoni Múzeum szabadulószobájában állomásozó csapat küldetése nem más, mint megtalálni a befalazott könyvtárszobába vezető titkos átjárót, és megmenteni a pusztulástól a „Festeticsek örökségét”.

8360 Keszthely, Múzeum u. 2.

Hévíz központjának legújabb és egyben egyetlen felnőttbarát szállodája, a négycsillagos Bonvital Wellness & Gastro****superior Hotel a Tófürdő közvetlen közelében várja rendületlenül a kikapcsolódni vágyókat. Az összesen 90 és nem kevésbé meghitt hangulatú szobájának köszönhetően a szálloda tagadhatatlanul a bensőséges hévízi hotelek táborát gazdagítja. A gasztronómia, a wellness és a gyógyászat területére fókuszáló szolgáltatásaival ideális választás pihenésre, feltöltődésre vágyó pároknak, de még négylábú családtagoknak is, akik elkísérnék gazdáikat egy négycsillagos sziesztára. A Bonvital ráadásul nemcsak a prémium kategóriás wellness-szolgáltatások terén nyújt kiemelkedőt, de ezek mellett prevenciós és rekreációs funkciókkal is bír. A szálloda Brix Bistro névre keresztelt a’ la carte éttermét mindenképp megéri kipróbálni, már csak azért is, mert fő specialitása a szezonális és hagyományos alapanyagok felhasználása mellett az új gasztronómiai trendek bemutatása, kreatív és különleges ízkombinációkkal.

8380 Hévíz, Rákóczi u. 16-18.

Szeptember 4-ének koraestéjéből a másnap hajnalába hajolva idén negyedszerre jelentkezik az északi part egyik legnépszerűbb boros programja, a Szent György-hegy hajnalig. Ezen a szombaton ismét megmozdul a hegy, a borászatok udvarairól zene szűrődik majd ki, és érdemes lesz minden egyes pillanatot megragadni, hogy felfedezzük, pontosan milyen csodákat is tartogat számunkra a Balaton legtitokzatosabb tanúhegye, egyetlen éjszakába sűrítve. Előttünk a Balatonnal, fejünk felett pedig a csillagokkal kortárs verses-boros est, akusztikus koncertek, balkáni rezesbanda, csendesebb chillteraszok, DJ-szettek, valamint a velük párban kínált páratlan borok és finomságok segítik majd a teljes kikapcsolódást.