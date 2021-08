Idén is kinyílik az UNTOLD varázslatos birodalma Erdélyben

Románia nemzetközileg elismert nagyfesztiválja, az UNTOLD idén is tárt karokkal várja szórakozni vágyó közönségét a világ minden tájáról négy éjjelen és négy nappalon át, szeptember 9. és 12. között.

A Kolozsvárott megrendezésre kerülő UNTOLD azon kevés nemzetközi fesztiválok közé tartozik, amelyek egy hosszú, korlátozásokkal teli év után, 2021-ben is szélesre tárják kapuikat, hogy a fesztiválozók újra a legjobb zenékre táncolhassanak, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodnak.

Az UNTOLD univerzuma egyet jelent egy varázslattal teli új világgal, amelynek a kedvenc DJ-ink és előadóink ugyanannyira szerves részét képezik, mint a hozzánk közel állók, akikkel mindezt megtapasztalhatjuk. Ez a különleges hely arra inspirál, hogy merjünk álmodni és felfedezni, éljük meg az érzéseinket, élvezzük a szabadságot, és küzdjünk a boldogságunkért.

Ahogy eddig, úgy idén is egy szuper csapat tesz meg mindent azért, hogy mesebeli világokkal kápráztassa el a fesztivál rajongóit. Kreatív emberek és elismert illusztrátorok sokasága dolgozik teljes erőbedobással az UNTOLD varázslatos világának megalkotásán, ahol emlékezetes pillanatokat élhetünk át.

Az évek alatt az UNTOLD egyre nagyobbra nőtt, és elnyerte előbb a legjobb európai nagyfesztiválnak járó díjat, majd 2019-ben a DJ MAG a világ 50 legjobb fesztiválját összesítő listáján nyolcadik helyen landolt. Utóbbit 100 nemzetközileg is elismert DJ segítségével állították össze, akiket arról kérdeztek, melyik a kedvenc fesztiváljuk a világon. A lemezlovasok szerint Románia legnagyobb zenei fesztiválja lekörözi az olyan régi motorosokat, mint a Coachella, a Burning Man vagy a Sziget.

2021-ben az UNTOLD szédületes nagyszínpadán megfordul a világ három legnépszerűbb EDM-előadója, David Guetta, Martin Garrix, valamint Dimitri Vegas & Like Mike, akik különleges setekkel készülnek a nagy napra. Afrojack, Alok, Benny Bennasi, DJ Snake, Lost Frequencies, Martin Solveig és Steve Aoki szintén hatalmas bulit csinálnak majd, míg az élő zenéért élő-haló rajongók odáig lesznek a The Script, Parov Stelar és Tyga koncertjéért.

Az ungerground szcéna is nagy számban képviselteti magát a fesztiválon, méghozzá legendás előadók segítségével. Az UNTOLD technoközpontjaként számontartott Galaxy Stage például Paul Kalkbrenner live actját is vendégül látja, amelyben vadiúj trackeket is elcsíphetünk.

A techno női titánjai, Amelie Lens és Charlotte de Witte először fordulnak meg a fesztiválon, ők is a Galaxy Stage-et veszik majd birtokba. Akárcsak Claptone, Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo, Seth Troxler, Tale of Us, Cellini, Colyn és Yaya, akik szintén itt csinálnak majd fergeteges hangulatot.

A drum&bass, dubstep, grime, trap, hip-hop és trip-hop buliknak otthont adó Alchemy Stage olyan szuper DJ-ket hosztol majd, mint Camo & Krooked, Caspa, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ, Wilkinson DJ Set & MC AD-Apt, valamint DJ Snow & MC Agent.

A Fortune Stage-en hallhatjuk a világ legjobb trance ritmusait, melyeket Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Emma Hewitt, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan and Markus Schulz, Alex M.O.R.P.H, Allen Watts, Billy Gillies, Bogdan VIX, Bryan Kearney, Corti Organ, Craig Connelly, DRYM, Exolight, Factor B, Gardenstate, Jordan Suckley, MEN-D, Nikolauss, Paul Thomas, Ram & Susana Pres. Tales Of Life, Richard Durand, Roman Messer, Ruben De Ronde, Sneijder, Solarstone, Starpicker, Suncatcher, Super8 & Tab, The Real Experience, The WLT és Will Atkinson szolgáltatnak majd.

A napijegyeket és bérleteket az untold.com-on szerezhetjük be, ahol akár szállást is találhatunk a fesztivál idejére. A honlapon három árkategóriájú szálláshely közül választhatunk, attól függően mennyi időre és mennyiért tervezünk maradni. Erről bővebb infó ITT elérhető.