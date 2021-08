6 kitűnő vendéglátóhely Budapesten, amiért megéri felkerekedni a nyár utolsó hónapjában

Nyakunkon az augusztus, tele jobbnál jobb szabadtéri programokkal, hangulatos koncertekkel és a nyár utolsó hónapjának minden élvezetével, amihez tökéletesen illik ajánlónk 6 vendéglátóhelyének bármelyike, legyen szó reggeliről, ebédről, vacsiról vagy az azt követő koktélozásról.

Kezdd a napodat a Cosy Caféban egy finom reggelivel vagy ráérős brunch-csal, barátságos környezetben. Egy lelkes családi vállalkozás gyümölcseként nyitotta meg kapuit a budapesti éttermek és rendezvényhelyszínek izgalmas palettájának legújabb színfoltja, ahol minden apró részlet a kiváló minőséget, otthonosságot és figyelmességet tükrözi, és ahol mindig friss, egészséges és kézműves ételek és italok kerülnek az asztalokra. A változatos kínálatban mindenki megtalálja a számára megfelelőt, legyen az egy pompás eggs benedict, különleges delicates szendvics, fantasztikus házi lepény vagy hamburger. Szeretettel várnak a hét minden napján pazar teraszukon és hangulatos belső tereikben, de akár házhoz is tudtok rendelni tőlük.

1067 Budapest, Szondi utca 11.

A tulajdonosoknak a kész koncepció ellenére bő egy évet kellett várniuk, hogy 2021 januárjában a nagyközönség előtt is megnyithassák Budapest új fast casual vendéglátóhelyét, az egyszerre vegán és mindenevő, fúziós és újhullámos Ropogót. A rögtön két egységgel indító vállalkozást a magyarok rántott ételek iránti rajongása és a fenntartható, egészségtudatos életmód hívta életre, így alakult, hogy a kizárólag frissen, helyben készült fogásokat felvonultató menüsoron jól megférnek egymás mellett a 100%-ban vegán és a húsos, ropogós bundába bújtatott finomságok, amelyek mellé szezonális zöldségekből összeállított salátákat és házi készítésű szószokat kérhetünk.

2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4., Premier Outlet

1053 Budapest, Múzeum körút 41.

A Dohány utcai Neverland egy egyedi szórakoztatókomplexum, hat különböző tematikájú, félelmetesen élethű szabadulószobával, egy exkluzív bárral, bisztróételekkel és egy bérelhető privát szobával. Találhatunk náluk látványos signature koktélokat, különleges skót és japán whiskeyket, lágy, melaszos karibi rumokat, prémium évjáratos pálinkákat, a legautentikusabb konyakokat, magyar, francia és argentin borokat, sőt, akár nemzetközi söreik közül is válogathatunk. A gasztroélet a Neverlandben a klasszikus amerikai burgereken túl is pezseg: kérhetünk kacsamellet fügemártással és édesburgonyával, tapastálat vagy olívabogyó-válogatást, de akár csirkés quesadillát is.

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

Az Édes Mackó különleges ajánlata kivételesen nem csak azoknak szól, akikben élénken él még a gondolat, hogy a kürtőskalács kizárólag desszertnek való. A kürtőskalács-cukrászda most egy kényelmes, a nap hangulatát meghatározó brunchra, faszénparázson sült kürtőskalácsokból készült desszertkülönlegességek társaságába invitál bennünket. Választhatunk, hogy páros vagy négy főre szóló ajánlatukkal, másod- vagy többedmagunkkal osztozunk olyan mannákon, mint a Kürtős Csapágy és Kürtős Krémes, a Kürtős Guba és Zserbó, a Kürtős Gríz vagy a Madárlátta Kürtős, a nyárra hangolt kürtős karika, melyek mellé élvezettel szürcsölhetjük hűsítő frissítőnket. Érkezésünk előtt minimum két órával a +36 70 398 7085-ös telefonszámon lehet foglalni.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

A londoni hangulat ihlette, szaftos és ínycsiklandó Black Cab burgereinek angol cheddar sajtja kivételesen nem a nyári hőségtől, hanem a hasonlóan forró prémium marhahúspogácsa és a pirított zsemle fáradhatatlan ölelésében olvad. Akkor is így lesz, ha úgy döntünk, hogy a nyári nagy melegben valami könnyedebbre vágyunk és marhahúspogácsánkat inkább üdítő citromos-zöldfűszeres csirkemellre vagy a közös grillek hangulatát idéző BBQ csirkemellre cseréljük. Az elégedettség egyik esetben sem marad el, sőt még akkor sem, ha a tartalmas, mégis könnyed saláták egyikére – legyen az kéksajtos, lazacos vagy Black Cabes -, esik a választásunk, amivel nyári ebédünket vagy vacsoránkat dicsőíthetjük meg.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

A Che Che Burger immár 4 helyszínen kínálja állandó jelleggel a színhúst alul és felül pirított – kérésünkre gluténmentes -, rozsos buci ölelte, spéci szósszal és friss, roppanós zöldségekkel jól megpakolt szaftos burgereit. Legendás steakburgerük és e legenda alapján némi csavarral életre hívott mayo változatának személyében náluk nemcsak a húsimádóknak terem babér, de az olyan ínyenceknek is, akik inkább az egzotikusabb vonalat meglovagolva a bangkoki utcák friss kínálatát kóstolnák thai csirkés burgerbe zárva. Gourmanoknak és vegetáriánusoknak ugyanakkor felhívás keringőre az érlelt kecskesajttal, pirított dióval és savanykás lilahagymalekvárral összeolvadó nem kevésbé izgalmas csoda.

1066 Budapest, Teréz körút 56.

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.

8237 Tihany, Batthyány u. 18. (Tihanyi Gasztrokert)

8230 Balatonfüred, Huray utca 4.