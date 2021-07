Három napon át a Balaton ölelésében áldozhatunk a jazz és a gasztronómia oltárán

Eljött végre ez a nap is, mikor azt mondhatjuk: már csak egyetlenegyet kell aludnunk, hogy végre kezdetét vehesse a jazz és a gasztronómia balatoni szerelemgyerekének programkavalkádja, a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpiknik.

A jazz és a gasztronómia szerelemgyereke

Méltó a nevéhez sokunk kedvenc balatoni fesztiválja, az idén július 29. és 31. között megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpiknik, ahol bőven akad majd alkalmunk a jazz mellett a gasztronómia oltárán is busásan áldozni. A Balaton ölelte három nap alatt, a nyári piknik élményén felül válogatott street food kiállítókkal és mi mással mint balatoni borokkal tűzdelik meg a Balatonra egységesen hullámzó funk, soul és jazzdallamokat. A fűben piknikezés feledhetetlen élményére ennél kiválóbb környezetet hirtelen nem is tudnánk ajánlani, ahol exkluzív gasztronómiai élmény koronázza meg a balatoni levegőbe vesző klubkoncertek és a jazz nemzetközi sztárjainak dallamait. Újdonságként az idei Jazzpiknik, Ördög Nóra és Nánási Pál szerelemprojektjével, a Nekem a Balatonnal bútorozik össze. A fesztivál egésze alatt a paloznaki dűlőben állomásozik majd Nánásiék truckja, ahol a szokásos, gondosan összeválogatott finomságok mellett egy limitált kiadású, Nekem a Jazzpiknik névre keresztelt kollekció is debütál majd.

Főszerepben a street food

A fesztivál kínálatában mindenekelőtt a street foodé lesz a főszerep, melyet a Smokey Monkies autentikus amerikai BBQ ételei, a Paneer vega burger kínálata, a Csóka cubano szendvicsei, a Hakapeszi wrap-költeményei, a Yagoona Grill mexikói taco-különlegességei, a The Grilled Piggy grillezett szendvicsei, a NEMO friss halas ételei, a Che Che spéci burgerei, a KATSA tradicionális magyaros konyhája, továbbá az IGNÁCZ Kolbászmanufaktúra és a Lili’s Truck 100% gluténmentes finomságai, a hazai pályán pedig a Sáfránkert Vendéglő mesés fogásai képviselnek vállszélességgel. Szó nem érheti a ház elejét, hiszen a Waffel Land mennyei gofrijai és a Lilipop Caffé süteményei és fagylaltjai nyomán egyetlen édesszájú sem marad hoppon a fesztivál ideje alatt, ahogy a minőségi kávéra szomjas vendégek sem, elvégre a nagymúltú Caffé Cagliari gondoskodik majd a napi koffeinadagról. A nyári kánikulát a házigazda Homola Pincészet borai – és a borászat legújabb, figyelemre méltó natúrborai – mellett számos italkülönlegesség enyhíti majd.

Fogyasztás fenntarthatóan

Mindezeken felül a legüdítőbb, hogy a gasztrokülönlegességek kóstolása, egy finom fröccs kortyolása közben, de a fesztivál alatti teljes átlényegülés alkalmával sem kell amiatt aggódnunk, hogy balatoni lazításunk, milyen ökológiai lábnyommal jár majd. A Jazzpiknik mint környezetbarát fesztivál igyekszik a plasztik eszközhasználatot minimalizálni, de a teljes fesztivál alatt környezetbarát tisztítószereket és ökologikus kézmosószereket használnak majd. A Jazzpiknik a CupRevolutionnel együttműködve repohár rendszerrel tesz a fenntartható fesztiválélményért, a zöldülés mellett a piknikezők természetesen – pohárletét ellenében – az elmúlt évek tradíciójához híven üvegpohárból is kortyolhatják kedvenc boraikat. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is készpénzmentes fesztiválon – fontosnak tartva az érintésmentességet is –, a piknikezők bankkártyával és feltölthető HelloPay kártyával tudnak fizetni.

És a lényeg…

Július utolsó három napja tehát igazán ígéretesnek bizonyul, elvégre a gasztronómiai élményt megkoronázva 4 színpadon, közel 40 koncertet hallgathat meg a fesztiválra éhes közönség. A csütörtöki nyitóeseményen Mario Biondi dallamai harsanak fel a nagyszínpadon, ezt követően a legendás Gipsy Kings előadói veszik át a hangulatot. Másnap, július 30-án a Mörk lép a világot jelentő deszkákra, majd Rúzsa Magdi hangja, végül a DELADAP dallamai töltik be paloznaki péntek esténket. Kétségtelenül a szombati záróest lesz a csúcspontja a gasztronómia és jazz fellegvárának: július utolsó napján a Manaky triója nyitja az estet, őket a De Phazz német jazzkollektíva követi, majd a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer lép fel, végül de nem utolsósorban a Kraak&Smaak Live Band utánozhatatlan hangjai járják át a csillagfényes paloznaki éjszakát. A nagyszínpad nemzetközi fellépői mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a Fábián Juli, illetve az Audi Jazz Stage és a Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadokon.

A részletes programot ide kattintva böngészhetitek.