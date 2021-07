A legjobb nyári filmek: 18 film, ami egy messzi szigetre repít

Igazi nyáresti filmeket válogattunk nektek, melyekben egy a közös: szigeten játszódnak. Repülj el 90 percre egy távoli egzotikus tájra velük!

Számkivetett (HBO GO)

Chuck Noland (Tom Hanks) mindent a saját erejéből ért el, és remekül egyensúlyoz a barátnőjéhez, Kellyhez (Helen Hunt) fűződő romantikus kapcsolata és a FedEx rendszermérnökeként végzett karrierje között. Ám karácsonykor egész élete megváltozik, mikor a hazafelé tartó repülőgéppel a tengerbe zuhan. Egy elhagyatott kis szigeten reked, ahol csak néhány dolog emlékezteti a civilizációra: a roncsok között lebegő pár FedEx csomag. Chuck idővel felfedezi, hogyan kell ételt és vizet találni, menedéket teremteni, tüzet rakni, de ahogy telik az idő, a legnehezebb csatát a magány ellen vívja. Négy évvel később Chuck a csodával határos módon megmenekül, de amikor végre hazaér, rádöbben, hogy mindaz, amihez ragaszkodott, beleértve Kellyt is, drámai módon megváltozott.

Kék lagúna (Netflix)

Két hajótörött gyermek éveken át egyedül él egy lakatlan szigeten. Tinédzserként egymásba szeretnek, és megpróbálnak boldogulni a mindentől elszigetelt paradicsomban.

Mamma Mia (Netflix)

A görög szigeten, Kalokairin, egy egyedülálló anya nem kis megdöbbenésére lánya meghívja az ő három egykori szeretőjét az esküvőjére.

Hat nap hét éjszaka

Robin, a New York-i magazin szerkesztője nyaralni megy vőlegényével a dél-tengeri szigetre. Egy sürgős munka miatt Tahitire kell repülni. A gép a kemény és faragatlan Quinné, aki alkalmi fuvarokat vállal a rozoga járgánnyal. A két ember nem is különbözhetne jobban egymástól. A helyzet tovább romlik, amikor viharba kerülnek és lezuhannak. Robin és Quinn egy lakatlan szigeten találják magukat. Rendhagyó robinzonád veszi kezdetét, veszélyes kalandokkal, és még veszélyesebb perpatvarokkal.

A part (HBO GO)

Richard a világ legszabadabb embere, a világot járja, és nem törődik senkivel és semmivel. Ám elege van a szokványos turistautakból, élményekből. Thaiföldön azután a kezébe kerül egy térkép, amely a titokzatos szigetre vezető utat mutatja. Richardnak ennyi elég is, két alkalmi ismerősével nekivág az útnak. Meg is találják a partot, az ott élő közösség befogadja őket. Ám, ahogy Richard mind jobban megismeri a közösség életét, egyre kevésbé tűnik úgy, hogy ez lenne a Paradicsom. Különösen, hogy nehezebb megszabadulni onnan, mint odatalálni. Alex Garland regényéből.

Nim szigete

Nim (Abigail Breslin), a bátor kislány egy trópusi szigeten él édesapjával, és legjobb barátaival: Silkie-vel, a fókával, Freddel, a kerge iguanával és Galileóval, a vakmerő pelikánnal. Nim vad és izgalmas kalandjait az ókori legendák, valamint a világtól elvonultan élő írónő, Alexandra Rover (Jodie Foster) könyvei inspirálják. Amikor édesapja odavész a tengeren, és a paradicsomi szigetet is a pusztulás fenyegeti, Nim kedvenc könyveinek hőséhez, Alex Roverhez (Gerard Butler) fordul segítségért.

Ízek, imák, szerelmek (Netflix)

Liz a válása után úgy dönt, hogy másmilyen életet szeretne élni, ezért finom ételek, a spiritualitás és az igaz szerelem után kutatva utazgat a világban.

Az 50 első randi

Henry a paradicsomi Hawaii-on éli az unatkozó playboyok édes életét. Egyik reggel azonban találkozik a csinos Lucyval, akinek remek a humora, bájos a mosolya, és palacsintájából épp meseházat épít a tányérján. Egyszóval teljesen belehabarodik a lányba. Minden nagyszerűen alakul, de másnap kiderül, hogy Lucy semmire sem emlékszik a vidám randiból, mivel rövid távú memóriája egy autóbalesetben jóvátehetetlenül megsérült. Így Henrynek nem marad más választása: minden nap újból nekiveselkedik, hogy meghódítja Lucyt.

Vaiana (HBO GO)

Vaiana egy polinéz törzsfőnök lánya, akinek minden vágya, hogy tengerre szálljon. A zátonyon túlra azonban senki sem mehet, mert az ősi legenda szerint ott a sötétség uralkodik, ami most Vaiana szigetét fenyegeti. A bátor lányka azonban hajóra száll, hogy megmentse népét. Eljut a legendás szigetre, ahol találkozik Mauival, aki legnagyobb meglepetésére nem félisten, hanem önimádatban szenvedő tuskó, akinek eszébe sincs segíteni neki. Idővel mégis összebarátkoznak, és együtt járják az óceánt.

Rumnapló

Paul Kemp (Johnny Depp), a tudatmódosító szereket és más élvezeteket nagy előszeretettel habzsoló újságíró New York nyüzsgése elől Puerto Rico szigetére utazik, hogy az E.J. Lotterman (Richard Jenkins) irányítása alatt halódó helyi újság szerkesztőségének véralkoholszintjét alaposan megnövelje. És ha egyéb elfoglaltságai engedik, egy-egy cikket is összedobjon. A sziget túlfűtött életvitelébe hamar belerázódó Paul rövidesen megszállottja lesz az őrjítően vonzó Chenault-nak (Amber Heard), aki azonban a kétes ingatlanfejlesztési ügyletekben utazó Hal Sanderson (Aaron Eckhart) jegyese.

Bolondok aranya

Finn (Matthew McConaughey) még mindig a volt felesége (Kate Hudson) után fut, már amikor éppen nem a Tapsi Tatának nevezett gengszter elől menekül. Mindeközben, nyolc év keresés után, végre rábukkan a Karib-tengeren 1715-ben eltűnt, legendás királynői hozomány lelőhelyére. Most már csak annyi a dolga, hogy felhozza a kincseket, visszaszerezze a feleségét, és elhúzza a csíkot, mielőtt a gengszterek a helyszínre érnek.

Páros mellékhatás (Netflix)

A házasságuk megmentéséért kétségbeesetten küzdő pár három másik párt győz meg, hogy csoportos kedvezménnyel utazzanak egy problémás pároknak fenntartott pihenőhelyre.

Kellékfeleség (Netflix)

Danny azt hazudja barátnőjének, hogy elvált. Ennek bizonyítására egy alkalmazottjával és annak gyerekeivel játszatja el nem létező családját.

Trópusi vihar

Veszélybe kerül a drága produkció. A producertől megfélemlített rendező mégis folytatja a munkát, ledobja színészeit a délkelet-ázsiai dzsungelbe, hogy ott – különleges effektusok bedobásával – „igazi” háborút teremtve filmezhesse őket.

Aloha

Az amerikai légierő egykori tisztje, Brian Gilcrest, a Hawaii szigetekre utazik, hogy felügyelje egy műhold indítását. Korábban, katonaként már szolgált ezen a helyszínen, az őslakosok között több barátja is van. Gilcrest feladatai közé tartozik, hogy megszerezze az őslakos közösség jóváhagyását, akik a hagyományaik miatt ellenzik a tervet, a Gilcrest által is felajánlott anyagi ellenszolgáltatás pedig nem érdekli őket. Gilcrest dilemmába kerül, hogy végrehajtsa-e a megbízatását, vagy ő is hagyja veszni a pénzét és az őslakosok érdekei mellé álljon?

Jurassic Park (Netflix)

Tudomány, káosz és őskori DNS keresztezi egymást, amikor elszabadulnak a klónozott dinoszauruszok egy szigorúan titkos parkban, és elkezdik megtizedelni a látogatókat.

Holtpont (Netflix)

A hajdani motokrossz-sztár FBI-ügynök egyedülállóan alkalmas arra, hogy beépüljön egy ökoterrorista bandába, mely rablások útján akar eljutni a megvilágosodásig.

A vágyak szigete (HBO GO)

Mr. Roarke vendégül látja egy verseny győzteseit a trópusi szigetén, ahol azt ígéri, valóra váltja a legtitkosabb vágyaikat. A vendégek között van Gwen, aki egy leánykérést szeretne másik irányba terelni, Brax és a féltestvére, JD, akik fürdőruhás csajokkal akarnak bulizni, Patrick, aki halott apjával rendezné dolgait, és Melanie, aki a lányon akar bosszút állni, aki a gimiben kínozta. Amikor a fantáziálásból rémálmok lesznek, meg kell oldaniuk a sziget rejtélyét, ha életben akarnak maradni.

További nyári filmeket találhatsz korábbi válogatásunkban: