A legjobb nyári filmek: 20 vígjáték sok napsütéssel és romantikával

Legújabb gyűjteményünkben az elmúlt két évtized legjobb nyári vígjátékait gyűjtöttük neketek össze. Ezek persze többségében romantikus vígjátékok és road movie-k, hisz miről is szólhana másról egy nyári film, mint a szerelemről és az utazásról.

Lepattintva (Netflix)

Peter szívét összetöri TV-sztár barátnője, Sarah, azonban nem tud továbblépni, mert mindketten ugyanabban a hawaii szállodában nyaralnak.

Az első igazi nyár

Az anyjával és az ő erőszakos, rosszfej pasijával családi lazulásra elrángatott 14 éves Duncan összehaverkodik a helyi vízi vidámpark laza úszómesterével. Kezdetben úgy tűnik: ez a nyár maga a pokol. És végül csodálatos, feledhetetlen izgalmakkal teli, az első szerelemmel fűszerezett igazi kalanddá válik – életre szóló élmény lesz belőle.

Kalandpark

James lába előtt hever a világ. Friss diplomával a zsebében a fiatalember arra készül, hogy valóra váltsa álmát, és átruccanjon Európába. Ám a szülei bejelentik, hogy nem tudják az utazás költségeit magukra vállalni. A csalódott ifjú így kénytelen munkát vállalni a helyi vidámparkban. Nemcsak keveset fizetnek, de a munka megalázó és unalmas: a hideg német sör és a csábos francia lányok helyett be kell érnie az állandóan zsibongó kölyökhaddal és a lefárasztott szülőkkel. A rémálomba illő nyár azonban élete nagy kalandját tartogatja James számára, amikor találkozik a csinos Emmel.

A nyár királyai

Joe és Patrick gyerekkori jóbarátok, akik a hétköznapi tinik nyomorúságos életét élik őrlődve a suli és család között, és teljesen elegük van az állandó otthoni szekírozásból. Egy nap elszöknek, és az erdőben építenek maguknak egy páratlan főhadiszállást a különc és kiszámíthatatlan Biaggióval. Míg kétségbeesett rokonaik utánuk kutatnak, ők a szülői szigortól megszabadulva élvezik az idilli nyarat, miközben megtanulják értékelni a család és a barátság fogalmát.

Mamma Mia! (Netflix)

A görög szigeten, Kalokairin, egy egyedülálló anya nem kis megdöbbenésére lánya meghívja az ő három egykori szeretőjét az esküvőjére.

Majdnem híres

A tizenöt éves, rockrajongó William egy kis helyi zenei újságba írogat a hetvenes évek elején. Egy nap telefonon keresik a neves Rolling Stone magazintól, és megbízzák, hogy írjon beszámolót a Stillwater együttes koncertturnéjáról. William kapva kap az alkalmon, és fejest ugrik a nagybetűs életbe: a zene, a szex és a drog világába. Csak az utazás, a koncertek és a lányok érdeklik, leginkább a szólógitáros barátnője. A turné végén persze kiderül, hogy egy kiskamaszt bíztak meg a feladattal, de a cikke megjelenik.

Holdfény királyság

A New England partjainál fekvő szigeten, 1965 nyarán játszódó Holdfény királyság két 12 éves gyerek történetét meséli el, akik szerelmesek lesznek, titkos egyezséget kötnek és együtt a vadonba szöknek. Különböző hatóságok próbálnak a nyomukra bukkanni, vad vihar készül kitörni a partnál – és a sziget nyugodt közösségének élete a feje tetejére áll.

Napsütötte Toszkána

Frances a harmincas évei közepén járó sikeres és boldog írónő… volt egészen mostanáig. Házassága megromlott, elvált, nem véletlen, hogy az írás sem megy már. A barátnője egy repülőjeggyel ajándékozza meg, mondván két hét a messzi Olaszországban megtisztítja a szellemet és a lelket. Frances az elhanyagolt, ódon villában kap szállást, és szinte pillanatok alatt elvarázsolja a környezet szépsége, a kisváros és lakóinak melegsége, sármja. Hirtelen ötlettől vezérelve elhatározza, hogy hátat fordít eddigi életének, és megvásárolja a villát.

Levelek Júliának

Az újságírói álmokat dédelgető Sophie a munkamániás szakáccsal, Victorral él. A férfit jobban izgatja az étterme megnyitása, mint a menyasszonya. A pár Veronába utazik egy romantikus kirándulásra. Sophie bánatára Victor nem vele, hanem a helyi ételekkel és italokkal van elfoglalva. Egyedül indul hát a város felfedezésére. Júlia házánál egy ötven éve írt levélre bukkan, melynek írója az ifjúkori olasz udvarlója után kutat. Sophie válaszol neki, mire meglepetésére előkerül a levél írója. A lány csatlakozik Claire-hez és az öntelt unokájához, együtt indulnak a rég elvesztett kedves után.

Négyen egy gatyában

A négy barátnő először tölti külön-külön a nyarat. Amikor egy használt-ruhaboltban rábukkannak a farmerra, amely mind a négyükön tökéletesen áll, elhatározzák, hogy mindegyikük egy hétig hordja a farmert, megnézi, hogy szerencsét hoz-e, aztán továbbküldi a következő lánynak. Bár a kilométerek elválasztják őket, a négy barátnő mégis együtt tapasztalja meg az életet, a szerelmet és a veszteséget a nyáron, amely mindnyájuk számára feledhetetlennek bizonyul.

A legjobb magyar vígjátékokat is összegyűjtük nektek az elmúlt évtizedből:

Hajlakk

Tracy megszállottan rajong a rock and rollért. Szenvedélye a tánc, szerinte a klasszikus slágerekre mindig lehet táncolni. Minden vágya, hogy felléphessen Baltimore legmenőbb zenés-táncos tévéműsorában, a Corny Collins-Show-ban. A tánctudásával nem is lenne probléma, az alakjával annál több. Tracy ugyanis kövér. Emiatt aztán nincs barátja, nincsenek haverjai, és úgy érzi, hogy esélye sincs a kiugrásra. Amikor mégis bekerül a műsorba, újabb bajok várnak rá. A korábbi sztár ugyanis vissza akarja szerezni elveszített babérjait. Mindenre hajlandó, hogy tervét megvalósítsa.

Csajtúra

Mikor a négy elválaszthatatlan barátnő elutazik az éves new orleans-i Essence Fesztiválra, testvériségek élednek újjá, elfeledett vágyak kerülnek napvilágra, és annyi a tánc, ivászat, bunyó és persze romantika, hogy abba még maga a jazz szülővárosa is belepirul.

Gyagyák a gatyában, avagy tudom, kit fűztél tavaly nyáron

A film a nyolcvanas évek vígjátékainak a paródiája. A Tűzifa tábor hamarosan bezárja kapuit, így az ott dolgozóknak nem marad más feladatuk, mint hogy összepakoljanak és lelépjenek. Csomagolás közben azonban rájönnek, hogy ők még nem aratták le a tábori romantika babérjait. A jóképű, de félénk Coop a csini Katie-re pályázik, Victor a szexi Abbyre hajt, míg Ben és McKinley megpróbálják eltitkolni szenvedélyes kapcsolatukat. Mindeközben, az összeomlott, házasságát sirató rajztanár tanítványainál keres vigaszt. A levegő egyre forróbbá válik.

A család kicsi kincse

Olive felmenői bolondok és bogarasak. Számukra minden nap kaland: ritkán sikerül megúszniuk katasztrófa nélkül. A kislány apja, Richard a világ legpechesebb karriertanácsadója, Frank nagybácsi irodalomtanár, aki sikertelenül próbálta elcsábítani egyik fiútanítványát, bátyja, Dwayne rajong az idejétmúlt német filozófusokért, emellett hallgatási fogadalmat tett. Egyedül a nagypapa vidám mindig, de lehet, hogy csak azért, mert az utóbbi években kábítószerfüggő lett. A sors úgy hozza, hogy a sok fura figura kisbusszal indul a napfényes Kaliforniába, hogy Olive részt vegyen A család kicsi kincse című vetélkedőn.

Telt idomok (HBO GO)

Ana Garcia tizennyolc éves, latin-amerikai származású lány, aki most fejezte be a középiskolát Los Angelesben. Szeretne továbbtanulni, ám az anyjának más elképzelése van vele kapcsolatban. Azt szeretné, hogy hagyjon fel a tanulással kapcsolatos tervével, és dolgozzon inkább varrónőként a családi üzletben, az Ana nővére által vezetett ruhagyárban. Amikor Estella négy munkását is elveszíti egyetlen hét alatt, Ana vonakodva beleegyezik, hogy elvállalja az állást. A kevés bér és a nehéz munkakörülmények felnyitják a szemét, és a munkatársai mellé áll.

Palm Springs

Mit tennél, ha bármit megtehetnél, következmények nélkül? A szakítófélben lévő Nyles napról-napra elkíséri barátnőjét egy Palm Springs-i esküvőre. Ugyanarra. Nyles ugyanis időhurokba került, és mindig ugyanaz az egyetlen nap ismétlődik az életében. Az éppen aktuális napon Nyles a menyasszony nővérére, Sarah-ra hajt, a vendégekkel gyűjtött tapasztalatait kihasználva persze gyorsan egyenesbe is kerül. Ekkor azonban Sarah is belekerül az időhurokba.

500 nap nyár

A bájos Summer kiadja Tom útját. Ötszáz napot töltöttek együtt, a fiatalember azóta is képtelen felfogni, hogy a felhőtlen boldogságtól hogyan fajulhattak idáig a dolgok. A lány pedig nem érti, hogy a fiú mit nem ért ezen: ő nem vágyott sem házasságra, sem tartós kapcsolatra, számára pusztán csak egy hosszúra nyúlt kaland volt mindez. Tom megpróbálja végiggondolni a múltat, elemezni az együtt töltött időt, hátha megtalálja a szakítás okát, hol követett el hibát. Felidézi találkozásukat, amikor Summer belibbent az irodába, és ő első pillantásra fülig beleszeretett.

Minden végzet nehéz (Netflix)

A 60 évesen is szívdöglesztő Harry Sanborn jóval fiatalabb hölgyeknek csapja a szelet. Ám egy légyott a barátnőjével balul sül el, mikor váratlanul betoppan a lány anyja.

Kőgazdag ázsiaiak

Rachel, a fiatal, amerikai-kínai származású, New York-i egyetemi tanár elkíséri barátját, a szintén egyetemi tanár Nicholast Szingapúrba, a férfi legjobb barátjának esküvőjére. Izgatott, mert először utazik Ázsiába, és picit tart a Nick családjával való találkozástól. Rachel meglepődik, amikor kiderül, hogy Nick elmulasztott néhány dolgot közölni vele az életével kapcsolatban. Kiderül, hogy nemcsak az ország egyik leggazdagabb családjának a sarja, de az egyik legkeresettebb agglegénye is.

Vakáció Mr. Darcy-val

Jane harmincas, magányos, látszólag teljesen átlagos életet élő fiatal nő. Van azonban egy nagy titka, megszállottan rajong Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényéért. Egészen pontosan annak hőséért, Mr. Darcyért, akit Colin Firth játszott a BBC népszerű tévéfeldolgozásában. Mindez tönkreteszi a szerelmi életét, lévén minden férfit hozzá mér. Jane úgy dönt, hogy elutazik az angol üdülőhelyre, a Jane Austen-őrült nők Mekkájába, ahol találkozik úriemberével, aki valóságosabb, mint gondolta volna.

