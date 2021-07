Megmenekül az enyészettől a kelenföldi vasútállomás romos épülete

A Kelenföldi Indóházban rendezi be legújabb tagintézményét a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, amely a hely történelmi örökségét felhasználva egy vasúttörténeti kiállítóhely lesz. A műemléki védettség alatt álló, 137 éves épület ezzel megmenekül az enyészettől.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum megkapta az építési engedélyt Kelenföld vasútállomás egykori indóházának felújítására.

A Kelenföldi Indóház jelenlegi állapota

Az Indóház eredeti karakterét visszaállító műemléki helyreállítás mellett az épület új közösségi-kulturális funkcióját gazdagító, kortárs bővítménnyel egészül ki. A terveket az Építész Stúdió Kft. készítette.

A Kelenföld Indóház fő attrakciója egy több száz négyzetméter alapterületű terepasztal lesz, amely a vasúttörténeti kiállításhoz szervesen kapcsolódva mutatja be a városon belüli vasúthálózat jelentőségét, funkcióját. A kulturális kínálatot időszaki kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások és közösségi programok színesítik majd. Ezeken felül az épület kiegészül egy vasúti tematikájú múzeumkerttel és egy kilátópontként, trainspotter-helyként is szolgáló új, kortárs terasszal a vasút felé. A tervek szerint egy bisztró is helyet kap az épületben, előtte, szabadtéren pedig az indóházzal közel egyidős gőzmozdony fog állni.

Az új Kelenföldi Indóház látványtervei