Megújult a Budapesttől alig 15 percre található, szédületes vízi kalandpark

Magyarország egyetlen, 1,5 kilométer hosszú, vízi csúszdaparkja egész napos aktív kikapcsolódást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A megújult Aquapark június 26-tól várja a vízi kalandok szerelmeseit Mogyoródon, mindössze 15 percre Budapesttől.

A felújított – 11,5 hektár alapterületű – Aquaparkban 26 csúszda, 9 medence, egy háromszintes ugrómedence és egy lassan csordogáló Lusta Folyó várja a fürdőzőket. A csúszdák közt nagy a választék az óvatosabbaknak és a bevállalósabbaknak is egyaránt, előbbiek akár a papa-mama-gyerekek számára népszerű családi csúszdán, utóbbiak a Szabadesés Csúszdán suhanhatnak kedvükre.

A mozgalmas csúszdázás mellett hűsítő medencék, jacuzzi és egy lounge rész is gondoskodik arról, hogy kényelmesen, testet–lelket pihentető, feltöltő élményben legyen része az ide látogatóknak. A panorámateraszon baldachinos ágyakon ejtőzhetünk, a különböző éttermi egységekben pedig minden lehetőség adott egy kellemesen elköltött ebédhez. Nemcsak a pancsolni, játszani, fröcskölni vágyó gyerekekre, hanem a MineShow-rajongó ifjakra is gondoltak, így a lubickolás után más izgalmakba is bekapcsolódhatnak az érdeklődők.

Az Aquaparkban, a vízből kiszállva a szárazon is számos lehetőség adódik az aktív kikapcsolódásra: pazar röplabda-, foci- és tollaslabdapálya is színesíti a kínálatot. Egy itt eltöltött izgalmas, ám fárasztó nap után este nem muszáj hazamennie annak, akinek nem elég egy nap őrület, a zöldben lehet sátrat verni, lakókocsizni, de egy glamping is várja a látogatókat. Az Aquaréna szerdánként kedvezményes diák- és gyermeknappal, 20 fő feletti csoportoknak csoportkedvezménnyel kedveskedik.

Elérhetőség:

Mogyoródi Aquaréna

2146 Mogyoród, Vízipark utca 1.

www.aquarena.hu