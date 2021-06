6 szuperizgalmas koncerttel vár az 1Kárpát-medence Fesztivál

Népzenei motívumok, reggae és ska ritmusok, alter- és pophimnuszok fonódnak össze irodalmi és képzőművészeti eseményekkel a június 2-án induló 1Kárpát-medence Fesztivál keretében az A38 Hajó fedélzetén.

Az 1K Fesztivál programjai ugyan tavaly novemberben zárt ajtók mögött valósultak meg, a zenei programok ezúttal már a védettségi igazolvánnyal rendelkező közönség számára is látogathatók.

Június 2.: Kávészünet és Mező Misi

Június 2-án a kárpátaljai kötődésű, az irodalmat és popkultúrát játékosan összekapcsoló Kávészünet indítja a programsorozatot a Magna Cum Laude frontemberével, Mező Misivel. Az előadók egymás repertoárját formálják saját hangzásvilágukra, az akusztikus megoldások mellett elektronikus motívumokra is számíthatunk.

Június 3.: Ferenczi György és a Rackajam

Június 3-án Ferenczi György és a Rackajam a magyar folkot és a rock ‘n’ rollt ötvözi műsorában, előttük az erdélyi-budapesti Loyal Apples’ Club forrósítja a színpadot. Az Orrteraszon a nyári hangulatot Azteca alapozza meg a Fine Selection szervezésében.

Június 4.: Estendøn

Június 4-én lírai power poppal indít a Gorlo Volka a Kiállítótérben, majd a fesztivál visszatérőiként dinamikus dalaival érkezik a farnadi székhelyű Estendøn.

Június 4.: Ladánybene 27

A Koncertteremben a hazai reggae emblematikus formációja, a Ladánybene 27 zenekar lép fel, előttük a vajdasági Sin Seekas pörgeti a fordulatszámot funk, ska és reggae elemekkel vendégelőadók társaságában (Sena, Csorba Lóci, KRSA, MC Kemon).

Június 5.: Kéknyúl Trio

Június 5-én az erdélyi FUNKorporation alapozza meg a hangulatot garage rock és balkan pop elemekkel, majd a Premecz Mátyás Organ Triótól hallhatunk Kéknyúl-dalokat instrumentális formában.

Június 6.: Palya Bea

A hetet egy nem mindennapi cover sessionnel zárja a Kaukázus zenekar, és Palya Bea zenél Gablyasz Péter zeneszerző társaságában: a saját dalaik mellett Bagossy Brothers Company-, Rúzsa Magdi- és Jóvilágvan-számok is felcsendülnek.

A két éve májusban indult zenei-irodalmi crossover sorozat bónuszestekkel egészíti ki a fesztiválprogramot: a slammereket és a rappereket összefogó Beatz x Poe’s spoken word est, a szárnypróbálgató zenekarokat és irodalmárokat bemutató Deck, valamint Müller Péter Sziámi új sorozata a Dalműhely várja a közönséget a kiállítótérben.

Müller Péter Sziámi Dalműhelye mellett György Ádám, Vass Csaba és Csinta Áron slammerek szövegelnek június 3-án. A fiatal tehetségeket felkaroló Deck az A38 Hajón Kemenes Henriette és Ozsváth Zsuzsa költők, valamint a Bad Acrobats zenekar számára biztosít ugródeszkát június 6-án. Különkiadással is készülnek a fesztivál alkalmából a Deck házigazdái: Jaskó Bálint és Fehér Dániel színészek kerülnek a moderátori szerepből a reflektorfénybe az Our Last Drop együttes társaságában. A fesztivál június 9-én Szigeti Tamás kiállításmegnyitójával zárul.

A fesztivál programsorozatát és bővebb információkat ezen a linken találtok.