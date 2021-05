Új, családias kisfesztivál érkezik a Pilis határába: Júniusban a szabad ég alatt vár a Szeláví!

Júniusban új, családias kisfesztivált rendeznek Budapesttől nem messze, Pilisborosjenőn, a Pilisi Parkerdő közvetlen szomszédságában. A Szeláví! Fesztivál a slow turizmus, az ökotudatosság és az összművészetiség jegyében, június 18-20. között idén először várja a látogatókat Pilisborosjenőre, méghozzá a levendulavirágzás idején.

A Szeláví! otthonául a festői Pilisborosjenő szolgál

Nem messze Budapesttől, alig negyedórányi autókázást követően egy varázslatos kis településen találjuk magunkat, ami a Pilisi Parkerdő közvetlen szomszédságában terül el. Pilisborosjenő nem véletlen kiemelt úti cél a kirándulók és természetkedvelők körében: a falu határában éppúgy találunk izgalmas barlangokat és végtelennek tűnő mezőket, ahogy hegyes-lankás tájat és sűrű erdőket, de itt látható az Egri vár másolata és a közismert Teve-szikla is.

Ez a felfedezésre váró táj ad otthont a fesztelen kikapcsolódást igénylő Szeláví! családias kisfesztiválnak június 18. és 20. között. A slow turizmus, az ökotudatosság és az összművészetiség jegyében induló rendezvény idén először várja a látogatókat, méghozzá a levendulavirágzás idején. A fesztiválterület épp a Kevélyhegyi Levendulamező szomszédságában található és csodás rálátást kínál a településre, annak természeti értékeire. A festői látképen és a pompás levegőn túl azonban sokkal több mindent tartogat ez a hétvége a piknikezni vágyóknak. Zene, irodalom, tánc és gyermekprogramok, gasztronómia és iparművészeti vásár – ezek mind összetevői lesznek a legelső Szeláví! fesztiválnak.

Színes programkavalkád kicsiknek és nagyoknak

Június 18-20. között Pilisborosjenőre érkezik többek között Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duója, Csillagom című műsorával, zenésztársainak kíséretében fellép Szirtes Edina Mókus, de lesz Barabás Lőrinc Live Act is. Szintén a koncertek sorában találjuk a Swing á la Django és Horányi Juli közös műsorát, de Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés-irodalmi produkciója, a GreCSÓKOLlár is szerepel a programkínálatban. A gyerekek örömére fellép Farkasházi Réka és a Tintanyúl, továbbá Rutkai Bori Bandája is. Emellett láthatjuk majd Beck Zoli önálló szerzői estjét, lesz Szeder Trió, koncertet ad a Müller Péter Sziámi AndFriends, valamint a Csaknekedkislány tánczenekar is. Az estéket DJ Hanzee teszi majd felejthetetlenné.

Részben, vagy teljes egészében helyi zenekarok is bemutatkoznak a fesztiválon. Ezek között találunk jazzformációt, mint például az Ég Alatti 5 zenekar, valamint könnyűzenei együttest, mint a végzett színészekből felálló Bekvart, de ugyanide sorolhatjuk Riba Gery szólókoncertjét is. A fesztiválon fellép többek között a nemrégiben Pilisborosjenőre költöző Németh Juci és G. Szabó Hunor kettőse, de több más, helyi kötődésű zenekar is bekerült a programba. A borosjenői repertoárban emellett szerepel még Gordon Teodóra és Bánki Lénárd moldvai és klezmer szerzeményeket játszó duója, valamint a Rézeleje Fanfárosok felállása. A repertoárjuk gerincét a moldvai táncházi zene adja, de felcsendülnek dallamok egyéb magyarlakta területekről, vagy akár a Balkán távolabbi pontjairól is.

Rivaldafényben a minőségi jenői portékák és ételek

És ha már piknik, a fesztiválnak elengedhetetlen része egy hamisítatlan kézműves és gasztronómiai vásár, aminek keretében szintén a helybéli, vagy a faluhoz közeli termelők és vendéglátók mutatják be kínálatukat.

Aki már biztosan ott lesz, az a sokak által kedvelt Hajnali Sörfőzők helyi, gerilla sörfőző csapata. A srácok célja, hogy felépítsenek szülőfalujukban egy főzdét, ahol minőségi kisüzemi söröket készítenek és népszerűsítenek. Helyben készült péksüteményekkel és kávéval, valamint helyi kézműves termékekkel lesz jelen a Mandelbrot Pékség, emellett isteni pitékkel és tortillákkal készül a Symbiose csapata. A faluban élő és alkotó művészek között említhetjük például Csíkszentmihályi Rékát, aki eredendően textilművész, de saját műhelyében készít tűzzománc és fusing technikával létrehozott üvegtárgyakat is. V. Kovács Kati fazekas- és üvegművész szintén ott lesz a vásárban, kert- és otthondekorációs kézműves termékeit mutatja be a fesztiválon Sági Zsolt és Sági-Heller Orsolya, a HellO-home családi vállalkozás két tulajdonosa. A Kis-Kevély Söröző jóvoltából pedig helyi ízeket, házi sült kolbászokat és leveseket kóstolhatnak majd az ide látogatók.

Nem hiányozhat a fesztiválról maga Jenő sem, aki a Szeláví! fő karaktereként sokszínűségével Pilisborosjenő ezerarcú mivoltára szeretne reflektálni. Jenő a maga könnyed vidámságával egyúttal azt az örömöt és életigenlést is megtestesíti, amelyre az utóbbi egy évben talán mindenki a leginkább vágyott. A szervezők az ő karaktere által szerettek volna tisztelegni annak a hagyománynak is, mi szerint a helyiek a településüket legtöbbször csak Jenőként emlegetik.

Fesztiválbérletek elővételben május 1-jétől kaphatók. További részletekért és információért látogassatok el a www.szelavifesztival.hu-ra.