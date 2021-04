Egy magyar kisvállalkozás, ami újraértelmezi a férfi alsónemű fogalmát

Miért tabutéma a férfi alsónemű? A nők ruha alatt megbúvó fehérneműjéből nemcsak végtelenül széles választék elérhető, de az utóbbi időben szinte trenddé vált az erről való véleményalkotás, elsősorban a szintén virágkorát élő környezet- és egészségtudatos szemléletmód égisze alatt. A férfi boxerekről és fecskékről viszont nemhogy a fenntarthatósággal kapcsolatosan nem esik szó, hanem általánosságban sem.

Ezen az egyenlőtlenségen igyekszik felülkerekedni a családi vállalkozásként működő D-Underwear, amelyet egy évtizedek óta az informatika világában mozgó magyar házaspár, Tünde és Gábor alapított meg, akik szerettek volna valami kézzel foghatót létrehozni.

A kisvállalkozást egy egyszerű, de sok férfi életében jelenlévő probléma keltette életre: Gábor nem talált itthon olyan alsóneműt, amit élvezettel viselt volna. Miután tanulmányozta a nemzetközi palettát, amely a hazainál már jóval több, minőségi alsónadrágot vonultatott fel férfiak számára, kezdett körvonalazódni a gondolat, hogy szükség van Magyarországon egy minőségi férfi alsóneműket gyártó és forgalmazó üzletre.

Bele is vágtak hát a tökéletes férfi alsónadrág előállításába. Fontos szempont volt, hogy amit csak lehet, itthon szerezzenek be, és sikerrel is jártak, hiszen a D-Underwear alsóneműit Magyarországon szövött anyagból állítják elő. Miután megtalálták az egyszerre kényelmes és rugalmas anyagot, egy helyi varrodát kértek fel, készítsen belőle szabásmintákat, amelyeket aztán hetekig tökéletesítettek az ismerősök, barátok személyes tapasztalatai alapján. Végül 2020 novemberében elindult a D-Underwear webshop.

Jelenleg 5 fazon közül – kétféle boxer, fecske és háromfajta tanga – válogathatnak a férfiak (vagy az őket meglepő kedves női ismerősök) a webshopban, amelyek mindegyikét a már említett magyar anyagból, kézzel varrnak, és magyar címkével ellátva, szintén hazai, környezettudatos csomagolásban szállítanak házhoz.

Az első kollekciós alsóneműk kapcsán fontos még kiemelni, hogy nem pamutból készültek, aminek hallatán sokan borzolhatják a szemöldöküket, pedig aggodalomra semmi ok. A polyamid és elasztán keverékéből előállított alsónadrágok légáteresztő képessége sokkal jobb a pamuténál, így viselője nem izzad bele, sőt, ez az anyag a színét is tovább megtartja. Aki mégis a pamuthoz ragaszkodik, az új kollekció darabjai között megtalálja számítását.

A D-Underwear alsónadrágjai 5500 és 7000 forint között mozognak, ami valamivel magasabb ugyan a fast fashion boltok polcain sorakozó férfi alsóneműk áránál, a tökéletes komfortérzetért már önmagában megéri, de vásárlásunkkal még egy magyar családi vállalkozást is támogathatunk. IDE kattintva tudjátok megnézni a termékeiket.