Új szakaszához érkezett az Aquincumot és Újpestet összekötő híd megvalósítása

Az Aquincumot és Újpestet összekötő híd nem egy újabb városi autópálya szerepét töltené be, hanem egy, a főváros szövetébe illeszkedő többfunkciós közlekedési útvonalét.

Az Aquincumot és Újpestet összekötő új híd a 10-es számú főút és az M3-as autópálya bevezető szakasza közt hoz létre új kapcsolatot. A tervezési terület a Bécsi úttól a 2-es számú vasútvonal, majd Körvasút mentén a Marcheggi híddal párhuzamosan az M3-as autópálya bevezető szakaszáig tart, de a projekt magába foglalja a kapcsolódó közlekedési csomópontok, illetve a már meglévő útszakaszok kidolgozását és átdolgozását is.

Az Aquicumi hídnak keresztelt, új dunai átkelő megvalósíthatósági tanulmánytervét és komplex megvalósítását is a Speciálterv Építőmérnöki Kft. készítheti. Az Újpest vasúti hídtól északra létrejövő, 700 méter fesztávolságú építmény megtervezése nem egyszerű feladat, hiszen a többtámaszú híd és a felszerkezet típusára, valamint keresztmetszeti kialakítására is több alternatívát kell kidolgoznia a Speciáltervnek, figyelembe véve, hogy a híd a Duna főága és mellékága felett is átível majd.

A BKK emellett a kapcsolódó új úthálózat nyomvonalára és a közlekedési csomópontokra is több, komplex verziót vár, mivel már korábban is hangsúlyozták, nem egy újabb városi autópályát akarnak létrehozni, hanem egy olyan közlekedési útvonalat, amely szervesen illeszkedik a város szövetébe, és ennek megfelelően több közlekedési forma számára is gyűjtő-elosztó szerepet tölt be.

Forrás: ujpestmedia.hu