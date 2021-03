7 budapesti vendéglátóhely, ahol az ebédmenüt kihagyni vétek

Tudatos, egészséges, csomagolásmentes, tradicionális és újhullámos ebédmenüket sorakoztat fel 7 budapesti vendéglátóhely, melynek mindegyikét érdemes végigkóstolni.

A Baross utcáról a Szeszgyár utcára kanyarodva kis sétával érhetjük el a 12-es számot, ahonnan az Anna Kamra szívvel-lélekkel készült finomságait, ínycsiklandó ebédmenüjét tudjuk hazavinni vagy épp biciklis futárral házhoz rendelni. Az Anna Kamra példamutató tudatossággal viseltet az ebédmenüjük megtervezése és elkészítése iránt, hiszen amellett, hogy friss, helyi és szezonális alapanyagokból készülnek fogásaik, bevonva a folyamatba a Farm2Fork zöldségeit és a Ligeti Bolt csomagolásmentes száraz élelmiszereit, mindezt ráadásul vegán szemléletmóddal és csomagolásmentesen teszik. Van lehetőség náluk egy-egy napra is rendelni, de ha megkóstoljuk egészséges, mégis fenséges menüjüket, szinte garantált, hogy előfizetünk náluk egy teljes hétre.

1086 Budapest, Szeszgyár utca 12.

A Jurányi Ház népszerű kávézójában, a Jurányi Suterene-ben minden héten rendületlenül készítik leveseik és főételeik legjavát, mely olyan változatosságot ígér, hogy minden héten érdemes legyen hozzájuk visszatérni. Külön is kérhetjük lélekmelengető leveseiket, mindig egy kis csavarral készült zamatos főételeiket, de talán mégiscsak egymás után, együtt a legjobb kombó hazavinni és egymásutániságban végigkóstolni őket. Különlegességeikért, jalapenos kukorica-krémlevesükért, vaníliás-fahéjas almalevesükért, kapros-juhtúrós sztrapacskájukért vagy a méltán híres Jurányi Suterene Burgerért érdemes figyelni a heti menüt, hogy elcsípjük és előre megrendelhessük őket.

1027 Budapest, Csalogány utca 45.

Az Operától néhány percre, a belvárosiak kedvenc bisztrója reggeli- és vacsorakínálata mellett kisebb ebédmennyországgal várja a korgó gyomrú, elcsigázott fővárosiakat, hiszen megannyi alternatívával készülnek napról napra és hétről hétre. A korábban meghirdetett rántott hétvégéjük akkora népszerűségnek örvendett, hogy januártól már hétköznapokon is elérhetőek a kiadós vasárnapi ebédeket is meghazudtoló rántott boxok, de hogy ez még véletlenül se lopja el a rivaldafényt fenséges, két opciós ebédmenüjük elől, választhatunk egészségtudatos, gluténmentes és laktózmentes menüvariációikból, ahogy szezonális heti kínálatukból is, melynek főszerepében épp a mesés medvehagyma tündököl.

1065 Budapest, Nagymező utca 14.

Az ELTE BTK alagsorában megbújó Műhely szerkesztőségünk tagjainak is egyik kedvence, ahonnan nagy örömmel hozzuk a már a hét elején kiszemelt mesés menükombókat. Elvégre kiadós, újhullámot nem nélkülöző ízpárosításaik, no meg persze selymes krémleveseik mellett képtelenség elmenni, ahogy a főételeket megkoronázó, rendre felbukkanó kacsamell és harcsafeltéteik mellett is. A Múzeum körút közelében járva kihagyhatatlan kulináris desztináció, de ha kicsit messzebb lennénk, a Woltot segítségül hívva máris megidézhetők a mindig kifogástalan Műhely-pillanatok.

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.

Krisztinaváros szívében egy egészségtudatos ékszerdoboz bújik meg, a Szelence Café, ahonnan vegetáriánus, vegán, vacsora-, de még főzelékmenü is kérhető, napi sütivel megspékelve. Glutén-, laktóz- és tejmentes ételeiket kérhetjük levessel vagy turmixszal, egyetlen esetben sem fogunk csalódni, mert amellett, hogy tápláló és egészséges fogásokkal szolgálnak, jól esik a szemnek nem megszokott, új kínálatban böngészni. A családi kisvállalkozás egy pillanat alatt belopja magát az ember gyomrán keresztül a szívébe, hiszen minden héten megújulva, makulátlan minőségben kínálják hozott tárolókban elviteles és Wolton, Netpincéren megrendelhető ebédmenüjük mellett a szombatonként meghonosodott minden jóval megpakolt Brunch Boxaikat is.

1013 Budapest, Pauler utca 8.

A Kosztolányi Dezső tér szomszédságában, egy pillantásra a Feneketlen-tótól lévő Tranzit bisztró tárt karokkal várja a saját dobozokkal és vászontáskákkal érkező, levest és mindig választható főételt tartalmazó menüjük után ácsingózókat. Ha mégsem tudnánk választani, ami szinte képtelenség, ebben az esetben állandó menüjük siet segítségünkre, ráadásul a glutén- és laktózmentes étrendet követőket megszólító, nekik kedveskedő fogások mellett hagyományosra hangolt és naprakész különlegességekkel is szolgálnak. Jó időben a Feneketlen-tó partján elköltve ebédünket valódi tavaszi kikapcsolódás, de a Netpincér segítségével könnyen otthonunk kényelmébe is csempészhetjük a Tranzit által kínált ebédhangulatot.

1114 Budapest, Bukarest u. 3-9.

A Margit körútról a Margit utcába kanyarodva egy kellemesen meredek emelkedőn felkaptatva az üde sárga, eltéveszthetetlen brunchétterem, a Törökméz várja kezdő vagy már bejáratott ebédmenüseik táborát hétköznapokon délelőtt 11 és délután 4 között. A minden héten csupafinom fogásokkal kecsegtető főhadiszálláson házias desszertekből és sütemények garmadájából sosincs hiány, melynek mindegyikét ugyanolyan örömmel fogyasztjuk elvitelre vagy épp Woltos rendelésre, akárcsak helyben, a nagy üvegablakon át nézelődve, mint a régi szép időkben.

1023 Budapest, Margit utca 27.

