10 budapesti étterem, ahol szeretjük az ebédmenüt

Ebédmenüztető helyek a belvárosban, amelyek teljesítik a hétköznapi ebédek legfontosabb feltételeit: finomak, jó áron vannak és gyorsan hozzájutunk.

Csupán néhány percet kell sétálni a Parlament épületétől, ha az ember fia a Börzét venné célba. A város egyik legsokoldalúbbnak tartott kávéháza káprázatos a szemnek, és lehengerlő az ízlelőbimbóknak. Márványból készült asztalainál ülve különlegesnek érezheti magát a kétlábú és a négylábú vendég is, a rájuk váró gasztronómiai élmény pedig időutazással társul. Az étlap isteni finom magyaros fogásokból tevődik össze, és a kínálaton kívül a kiszolgálás is kifogástalan. A pénztárcabarát kétfogásos ebéd 1490 forintba kerül, szezonális alapanyagok felhasználásával készül, és elvitelre is kérhető, sőt, akár előre is megrendelheted, hogy elkerüld a várakozást.

1051 Budapest, Nádor u. 23.

A 2002-ben megnyílt Károlyi Étterem a Petőfi Irodalmi Múzeummal együtt osztozik a régi pesti belváros egyik legszebb, 17. század végén épült palotáján, Budapest gasztropalettájának egyik legjobban titkolt kincse, amelynek modern felfogásban elkészített, mindenki által fogyasztható klasszikus fogásai és varázslatosan csöndes, pálmafákkal és leanderekkel díszített kerthelyisége azonnal rabul ejtik az ember szívét. Az évszak szerint változó étlapról a hagyományos magyar konyha legnépszerűbb tételein túl több gluténmentes, vegán és vegetáriánus, valamint cukor- és laktózmentes opció közül is választhatunk, ami pedig az ebédmenüt illeti, három lehetőségünk van. A napi ajánlatból összeállíthatjuk magunknak a fogásokat, vagy maradhatunk a járt úton, és kérhetjük az A vagy B menüt (1500 és 2500 forint).

1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A Púder a Ráday utca egyik legmenőbb játszótere a felnőttek számára. A megannyi kulturális programon kívül a vendéglátóhelyet szimpatikussá teheti jó borkínálata és izgalmas gasztronómiai fogásai is, persze ha már a színes választékról van szó, nem mehetünk el a bátor díszlet mellett sem. Mármint szó szerint nem mehetünk el egyszerűen mellette, hiszen ember legyen a talpán, aki nem áll meg egy másodpercre, mikor elhalad a teleírt és rajzolt óriási üvegablakok mellett, melyek betekintést engednek a Púder mesés és varázslatos világába. Csak hab a tortán, hogy mindössze 1190 forintért kiszakadhatunk a mókuskerékből egy kis időre, egy kétfogásos ebédmenü impozáns társaságában.

1092 Budapest, Ráday u. 8.

A Deák tértől sétányi távolságra található Terv Presszó egyike a kötelezően meglátogatandó magyar éttermeknek. A bensőséges hangulatú, barátságos vendéglátóhely évtizedekkel ezelőtt került fel a főváros gasztronómiai térképére, egészen pontosan 1954 óta gazdagítja a sokszínű budapesti palettát, és már a kezdeti éveiben is írók és művészek társaságát vonzotta. Napjainkban ínycsiklandozó magyaros ételekkel, többek között bográcsban szervírozott gulyással és csirkepaprikással bűvöli el magyar és külföldi látogatóit. Nem meglepő, hogy a napi menü is a hazai ízek körül forog, 1990 forintért kapható helyben vagy megrendelhető a Wolton.

1051 Budapest, Nádor u. 19.

A belvárosi Opus Jazz Club rendszeresen világhírű jazz-zenészeket lát vendégül modern, hangulatos étterme színpadán, így a gasztronómiai élvezetek mellett különleges zeneművek is terítékre kerülnek. A bisztró stílusú étteremben a minőség a profit fölött álló kritérium, hiszen a tulajdonosok számára az élmény megteremtése a legfontosabb cél. Ha ez az, amit keresel, bátran vedd célba a Mátyás utcai egységet, ahol fél 12-től már két- vagy háromfogásos ebédmenüvel (1265 és 1485 forint) várnak, amelyet egyféle levesből, háromféle főételből és egy desszertből állíthatsz össze magadnak.

1093 Budapest, Mátyás utca 8.

A Pozsonyi utca sokak szerint Budapest egyik legcsaládiasabb környéke, ezért is illik bele tökéletesen az ugyancsak meghitt hangulatú Briós. Reggel már 7:30-tól várnak minket erős kávéval és egyéb finomságokkal, de ami még fontosabb, hogy napi menü is kapható náluk, amely az egyszerűség kedvéért egy levesből és egy főételből tevődik össze, és laktató, közkedvelt fogásokat foglal magában. Mi is az egyszerűség hívei vagyunk, így meleg szívvel ajánljuk kipróbálásra!

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

A Keksz lényegében minden alkalomra alkalmas, köszönhető ez egyrészt a hely nyitva tartásának (reggel 10-től este 11-ig térhetsz be ide), másrészt a kínálatának. Reggelire bundás kenyeret, omlettet, virsit ajánlanak, napközbenre napi ebédmenüt, szendvicseket, burgereket és salátákat, estére pedig alkoholos italokat. Szóval itt mindent megtehetsz: egyél is, igyál is, és érezd jól magad. A menüt egyébként kérhetjük házhoz szállítással vagy személyes átvétellel, de elfogyaszthatjuk helyben is. Egy normál és egy fitneszmenü közül választhatunk, és mindkét esetben az 1500 forintos kereten belül maradunk.

1075 Budapest, Madách Imre tér 4.

A Kálvin tértől pár perc sétára, a Palotanegyed szívében várja vendégeit a nagy Lumen (a kicsi a Mikszáth Kálmán téren hív egy sütire, kávéra vagy italra), ahol egy zöld hátsó udvarban bújhatunk el a nyüzsgő belváros zajai elől. Akár az udvart, akár a növényekkel körbefuttatott belső tért választjuk ebédünk helyszínéül, az biztos, hogy szezonális alapanyagokban gazdag ételekre számíthatunk. A vegetáriánusoknak külön jó hír, hogy a leves mindig húsmentes, míg a főétel kérhetjük húsos és vega verzióban.

1085 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.

1085 Budapest, Horánszky utca 5.

A különleges hangulatú Építészpince mindazt ötvözi, ami egy éttermet igazán kellemes hellyé tud varázsolni: történelmet, zöld kerthelyiséget és finom ételeket. A gyönyörű, mozaikpadlós udvart évtizedek óta építészek, művészek és kreatív emberek látogatják, hiszen a vendéglátóhely története az 1950-es évek végén, a forradalom után kezdődött. Viszontagságos évek után az Építészpince ma népszerű ebédmenüztető- és vacsorahelyként ismert a budapestiek körében. Előbbi egyébként 1600 forintba kerül, amennyiben levest és főételt is ennénk, és az V., VI., VII., VIII. és IX. kerületekben ingyen ki is szállítják!

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

A Hadik fénykora után 2010-ben nyitott ki újra, 2016 óta pedig teljesen átalakítva, új belső térrel és programokkal várja vendégeit. Küldetése, hogy fejet hajtva a múlt előtt folytassa az irodalmi hagyományt úgy, hogy mindeközben nem feledkezik meg azokról a kortárs művészekről sem, akik máig törzsvendégekként látogatják a Bartók Béla úti kávézót. A kulturális programoknál valamivel talán kevesebben ismerik változatos napi ebédajánlatukat, amelyet minden nap 12 és 3 óra között kérhetünk.

1111 Budapest, Bartók Béla út 36.