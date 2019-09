13 budapesti étterem, nem csak üzleti ebédhez

Hektikus, technológia központú világunkban az üzleti ebéd remek lehetőség arra, hogy kötetlenebb környezetben kerüljön sor az üzleti ügyeket érintő eszmecserékre. Bármerre jársz, a céged érdekeit képviseled vagy a saját márkádat, és a dolog szakmai része csak rajtad múlik. Tégy jó benyomást üzleti partneredre a lehető legjobb étterem megválasztásával!

A pesti belváros hétköznapi pezsgése ott vibrál a Centrálban, ahol a fontos üzleti döntések, és a jövőt formáló gondolatok finom sütemények és remek ételek formálódnak. A közelmúltban a Centrál séfje új alapokra helyezte a ház gasztronómiai kínálatát, fontos szerepet szánva a kiemelkedően magas színvonalú üzleti ebéd kialakításának. Az ár/érték arányban is figyelemre méltó “Friendly Lunch” (hétköznaponként 12-15 óra között érhető el, 2 fogás ára 2450 forint, 3 fogás 2990 forintba kerül) ajánlatok nagy tetszést arattak a vendégek körében és rövid idő alatt számos új gasztronómiai felfedezőt vonzottak az étterembe. A ház hagyományai szerint a sokat látott falak között az üzletben is van barátság. Ehhez nem csupán elegáns környezetet, de valódi élményt is kínál vendégeinek: ideális helyszín ahhoz, hogy a régen várt találkozások mellett új, értékes ismeretségek születhessenek meg – tovább írva a kávéház 132 éves történetét.

A bisztró stílusú Costes Downtown valódi gyöngyszem a budapesti éttermek között, nem mellesleg a Costes (az első Michelin-csillagos étterem Magyarországon) kistestvére. 2015 júniusában nyitott meg, és alig egy évvel később, már 2016 márciusában elnyerte a Michelin megtisztelő elismerését. Az étterem könnyed hangulatához nagyban hozzájárul a természet inspirálta dekoráció, ami a bútorokat és a teljes belső designt is meghatározza. Az elegáns Prestige Hotelben megtalálható étterem egyszerűen megközelíthető, és bármelyik napon betérhetsz akár egy különleges reggelire, ebédre, vagy vacsorára vágysz, reggel 6.30-tól egészen éjfélig. A Miguel Vieira séf vezette Costes Downtown ételeit akár a nyitott látványkonyha közvetlen közelében is elfogyaszthatod, miközben a konyhában folyó, művészi szintre fejlesztett munka lépéseit követheted nyomon.

A japán gasztronómia rajongói Közép-Európában elsőként Budapesten kóstolhatják meg Nobuyuki Matsuhisa mesterszakács világhírű specialitásait. Az összesen 80 fő befogadására alkalmas étteremhez egy sushi bár és egy maximum 20 fős különterem tartozik. Az 56 ülőhelyes bár különleges és egyedülálló „Nobu koktélokkal” és bármenüvel várja a vendégeket. A Nobu Budapest remek választás, ha könnyű és gyors ebédre vágysz; hétfőtől péntekig, déltől 15.30-ig csaphatsz le a sushi business lunch napi ajánlataira, amelyek a miso leves mellett a sushi séf különleges napi összeállítását, valamint egy gombóc fagylaltot is tartalmaznak.

Szeretnél ebédidőben kiszakadni a rohanó hétköznapokból, de mégis a belvárosban maradnál, és lehetőleg valamilyen teraszos-kiülős helyre mennél? Fontos, hogy az ebéded hétközben is kiváló minőségű legyen? A DNB Budapest Üzleti ebédmenüjét neked találták ki! A Duna korzó legújabb, panorámás étterme mindig a legjobb, hazai és szezonális alapanyagokból készíti ételeit. Minden hétköznap 12 és 15 óra között a kétfogásos ebédmenü 3300 forintba, a háromfogásos menü 4200 forintba kerül, amihez vizet, házi limonádét vagy üdítőitalt kérhetsz. Az aktuális heti étlapot a DNB Facebook oldalán is megtalálod!

A Városliget Café & Restaurant anno 1895-re sokan elsősorban romantikus étteremként tekintenek, de a gyertyafényes romantikus hangulat azonban inkább a délutáni, esti órákra jellemző. Dél környékén a nyüzsgő belvárostól pár percre található étterem kiváló helyszínéül szolgálhat üzleti ebédeknek, megbeszéléseknek. Otthonos, feszélyezetlen, akár egy barátságos nappali, ahol egyébként korlátlan Wifi, vezeték nélküli telefontöltési, áramvételezési, és nyomtatási lehetőség áll a vendégek rendelkezésére, persze a páratlan panoráma és a kiváló vendéglátás mellett. A szokásos étlap mellett a séf havonta megújuló remekműveivel várják a vendégeket, akik belekóstolhatnak a hagyományos magyar polgári konyha nyújtotta örömökbe. Ahogy a Városliget csapata vallja: ilyen környezetben garantált az üzleti partner lenyűgözése, és a tárgyalás sikere megkérdőjelezhetetlen.

A legendás Danubius Hotel Astoria étterme a vendéglátás hagyományait 21. századi megközelítéssel és dinamizmussal fűszerezi. Kreatív konyhával és a jelen kifinomult gasztronómiai kínálatával várja vendégeit. A Café Astoria remek választás üzleti megbeszélésekhez és baráti találkozókhoz, mert a mesélő falak mellett a mesterien tálalt ínycsiklandó fogások a legkényesebb ínyenceket is ámulatba ejtik. Friss ízek és merész ételtársítások közül válogathatnak az à la carte étlapról. Indítsátok a napot az Astoria Breakfast ajánlattal, és kóstoljátok meg Budapest, Bécs, Párizs vagy London reggeli finomságait! A hamisítatlan kávéházi hangulatot egész nap élvezhetitek. Lépjetek be, hagyjátok magatok mögött a nyüzsgő várost, és engedjétek, hogy az ételek, a márványborítású falak és a kristálycsillárok elkápráztassanak!

Mi a Mona titka? Letisztult nagyvilági elegancia egy csipet lazasággal, pár lépésnyire a Lánchíd budai hídfőjétől. Ez az életérzés jellemezheti az üzleti ebédedet is, ha Buda új éttermébe, a Mona Bar & Restaurantba látogatsz el. Hetente változó, izgalmas ebédmenüvel illetve szezonális, változatos à la carte ételekkel várják a hozzájuk érkezőket. Mindenképpen nézzetek be, ha szükségetek van egy kis kitérésre a betondzsungelből. A hely hangulata és étlapja egyaránt remekül ötvözi az eleganciát és a könnyedséget, így biztosan nem bánod meg, ha a Monára esik a választásod. Felhőtlen időtöltés itt az ebéd, ráadásul nem akármilyen, közvetlen környezetben.

Az exkluzív étterem- és rendezvényhajó páratlan konyhaművészetének titka a különböző étkezési kultúrák tradicionális ízvilágának keveredésében, s ezzel az új ételkreációk által nyújtott, egyedülálló kulináris élvezetekben rejlik, ahol a hagyomány a modern trendekkel karöltve alkot harmóniát mind tartalmi, mind formai tekintetben. Ezen fúziós koncepció a hajó történelmi múltjából, illetve az étterem eminens csapatának nemzetközi tapasztalatából táplálkozik, melynek tulajdoníthatóan egy valóságos ízutazásra invitálják a vendégeket. Festői szépségű panoráma, elegáns enteriőr, nemzetközi színvonal és nem mindennapi élményajánlatok a belvárosi forgatagon kívül, mégis frekventált helyen horgonyozva, a Dunán.

A pesti kínai negyedben található Wan Hao autentikus kantoni ételekkel, házi készítésű, bambuszkosárban tálalt Baoval és Jiaoval, agyagtálban szervírozott levesekkel és ragukkal, illetve wokételekkel várja vendégeit minden nap. Az étterem autentikus kínai BBQ-val készült a melegebb hónapokban, kedvezve a tradicionális és orientális ízvilág kedvelőinek. Náluk gyorsan bedobhatod az ebéded, ezért mindegy, mennyire kevés időt tudsz szánni például egy üzleti találkozóra, a Wan Hao a megfelelő helyszín. Dim sum különlegességeik, marhahússal tálalt kantoni sült tésztájuk, és a dunburi nevű japán rizstáluk, amit többféle feltéttel lehet kérni, mind jó választás lehet egy rövidke megbeszélés mellé. Könnyedebb ebédekhez válaszd a tépett csirkehússal készített tésztasalátát, és ne felejtsd el, hogy a Funzine olvasójaként 10% kedvezménnyel rendelhetsz ételt!

Miért ne lehetne minél többet kihozni egy ötletből, ami rendkívül sikeres? A Montenegro Gurman étteremcsalád esetében a megtöbbszörözés szó szerint értendő, mivel hamarosan a negyedik (!) egységük nyílik meg a Blaha Lujza téren. A mennyei kulináris kalandokra áhítozók nemsokára tehát már négy helyen élvezhetik a szerb és montenegrói konyhaművészet legfinomabb falatjait. A reggeli ajánlatok között szereplő tételek mennyei ízvilág kapuit nyitják meg az éhes vándor előtt, akinek a mennyiségeket tekintve nem kell attól tartania, hogy jóllakatlanul távozik. Az éttermek mindegyikét a külföldi kiruccanásokon megszokott, nyugodt falatozás energiái járják át, ezért ha ide hozod az üzleti partnered akár ebédre, akár egy könnyű vacsorára, elégedett leszel a hangulattal. A gyomrodon kívül szellemi raktáraidat is feltöltheted, miközben, ha kedved tartja, elmerülhetsz a látványkonyha történéseiben, megfigyelve, hogyan készülnek a húsételek, vegetariánus ajánlatok, roppanó saláták és kézzel nyújtott tészták.

A Búsuló Juhász a Gellérthegy majdnem legtetején magasodik a város felé, ami egyet jelent az ételek mellé járó csodaszép panorámával. Afféle oázis ez a hely a betondzsungelben, egyben kellemes kitérő a nyüzsgő belváros mindennapi rutinjából. Az étteremben Szabó Vera séf és Dano Zoli executive séf iránytják a konyhai folyamatokat, és mindketten tudatosan törekednek arra, hogy magyaros főételeik (gulyásleves, kakaspörkölt, és sok más) és desszertjeik (például a somlói galuska) hagyományos módon, tradicionális receptek alapján készüljenek. A külsőre bájos falusi csárdára emlékeztető épület hangulatát rengeteg fafelület és hatalmas ablakok teszik kellemessé. Csendes és némileg elszeparált hely; ha mindenképpen ilyet keresel, és az is előny, hogy a város legismertebb látványosságai karnyújtásnyira vannak, a Búsuló Juhászt ajánljuk. Déltől éjfélig tart nyitva.

A hétköznapok fénypontjává válhat egy könnyed ebédszünet a belváros szívében munkatársakkal, barátokkal, üzleti partnerekkel. Az ARAZ Étterem meghitt környezettel, amíg az időjárás engedi, nyitott terasszal várja vendégeit hetente megújuló ebédmenüjével! Barka Áron, Chef de Cuisine a szezonalitást és az aktuális trendeket szem előtt tartva, kizárólag friss alapanyagokból állítja össze hétről hétre az ARAZ változatos menükínálatát. Mindezt páratlanul kedvező áron, a két fogás 1990 Ft, a három fogás 2490 Ft. Fejtörést okoz a parkolás? Náluk ez sem probléma, hiszen a szálloda mélygarázsában az ebéd idejére térítésmentesen hagyhatja gépjárművét minden vendég. Részletek: araz.hu.

A Sas utcai Zeyának sikerült valami egészen egyedit teremtenie a magyar gasztronómia színterén. Fine BBQ-ban utaznak ugyanis, ami országos szinten egyedülálló. A különleges ételekhez különleges környezet dukál: a belső tér kialakításakor a tökéletes kényelem és elegancia volt a legfontosabb szempont. A nyár ízeit minden évszakban magukban hordozó, a fine dining és a lágyan füstös BBQ világát keresztező finomságok elkészítéséért három remek chef, Fábián Richárd, Szűr István és Szabó Ferenc felel. Nevük garanciát jelent arra, hogy kizárólag a legmagasabb minőségű alapanyagok kerülnek felhasználásra. Töretlen lelkesedéssel kísérleteznek a húsok érlelésével és a különféle elkészítési módokkal, gondoskodnak továbbá arról, hogy a nemes húsok a lehető legjobb bánásmódban részesüljenek, fantasztikus fogásként új életre kelve. A Zeya szeptember 9-től heti ebédmenüvel várja vendégeit, benne étvágygerjesztően illatos, izgalmas fogásokkal. Ha ebéd helyett egy laza napvégi koktélozásra ülnél be, esetleg meginnál egy jó Gin Tonicot, akkor is jó helyen jársz; az exkluzív Zeya tökéletes választás akár barátaiddal, akár kollégákkal töltöd az időd.