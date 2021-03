Ki a szabadba: 4 új szabadtéri sportparkkal gazdagodik a II. kerület

A koronavírus-járvány okozta szűkebb sportolási lehetőségek tárházát bővíti a II. kerület, így annak több pontján már meg is kezdődtek a munkálatok a szabadtéri sportparkok kialakítását illetően.

A mindennapos mozgás ma is különösen fontos érték, hiszen a napi szintű, rendszeres testmozgás nemcsak testi, hanem lelki egészségünk és egyensúlyunk megőrzésében is fontos szerepet játszik. Mivel a jelenlegi korlátozások nem teszik lehetővé a fedett, zárt terű edzőtermekben való sportolást, így jobb híján az egyéni, otthoni edzések, illetve a szabadtéri lehetőségek kerülnek erőteljesebben fókuszba.

A jelenleg számtalan helyen található szabadidős sportparkok, edzőparkok most különösen nagy figyelmet kapnak, a II. kerület ezért is bővíti repertoárját, hogy azok a megnövekedett igényeket is maximálisan kielégítsék.

Az új sportparkok közül a legelső, melyet birtokba vehetnek a mozogni vágyók, a Vérhalom téren lesz, ahol a jelenlegi futókört, pingpongasztalokat és focipályát szabadtéri fitneszeszközökkel bővítik. Ezt követi a Ferenchegy úti kiserdő, ahol új eszközparkkal bővül a futók által közkedvelt terület.

Emellett bővül még a Zöldkő és a Pitypang utca találkozási pontjának kínálata, valamint a Sajka utcai játszótérnél is átalakításba kezdenek. A legjobb hír azonban, hogy míg az előbb említett három park esetében már húsvét magasságában birtokba vehetők lesznek az új sporteszközök, utóbbi, a Sajka utca pályájára sem kell sokat várnunk, április végére az ottani átalakítás is befejeződik.

Forrás: masodikkerulet.hu