Lepkebarát kiskertek és erkélyek: Ezek a növények vonzzák a pillangókat

Habár a következő növények magját csak áprilisban kell majd elültetnünk ahhoz, hogy nyáron gyönyörködhessünk a pillangókat vonzó, élénk színekben pompázó kiskertünkben, azért nem árt tudni előre, mely növények vonzzák magukhoz a vidám kis lepkéket.

Dísznapraforgó

A szántóföldi napraforgó kerti megfelelője a változó színű és méretű, egynyári dísznapraforgó. A napsárga, narancssárga, bordó és akár krémszínben is pompázható dísznapraforgó bizonyos fajtái másfél méter magas szárat is növeszthetnek, kiskertekbe és erkélyekre érdemes tehát az alacsonyabb fajták közül válogatni, melyek akár cserépben is remekül mutatnak.

Kék búzavirág

A kék búzavirággal legtöbbször gabonatáblák szélén találkozhatunk, kevesen tudják azonban róla, hogy gyógynövény tulajdonságai miatt régen teákba keverték elsősorban étvágytalanság és emésztési gondok ellen. A lilás-kékes egynyári növény csodaszép éke lehet bármilyen kiskertnek és erkélynek, lehet bátran zöldségek vagy más, színes virágok mellé is ültetni.

Sóvirág

A sóvirágok alapvetően szárazság- és sótűrő növények, a nálunk is élő sziki szóvirág például szikes pusztáinkon virít előszeretettel, míg a termesztett fajok többsége kedvelt vágott virág, de száraz virágcsokrokban is találkozhatunk velük. Alapvetően fényigényes növények, de kiskertünkbe, erkélyünkön ültetve csodás, kék, sárga, rózsaszín vagy akár lila színekkel hálálják meg a törődést.

Szarkaláb

Sok hobbikertész egyet fog érteni velünk abban, hogy kertjük egyik legszebb dísze az élénk színekben pompázó, dúsan virágzó évelő szarkaláb vagy másik nevén sarkantyúfű, amely a vadvirággal ellepett mezőkre emlékezteti az embert. A kertekben, egymás mellé ültetve gyönyörűen mutatnak a szarkalábak, melyek nyár közepén kezdődő virágzásukkor egészen biztosan elviszik a showt a többi növény elől. A legalacsonyabb csoportjuk képviselői, a Belladonna-hibridek is 120 cm magasra nőnek, így csak bevállalósabbaknak, nagyobb erkélyre javasoljuk.

Pompás rézvirág

A pompás rézvirág, avagy legényrózsa virágát a szivárvány színeiben pompázó szirmok alkotják, amelyek nyár közepén mutatják meg először magukat. A rézvirág gondozása felettébb egyszerű, így a kezdő kertészek is bátran belevághatnak: napos helyre, átlagos kerti talajba érdemes ültetni és csak a melegebb, szárazabb időszakokban kell öntözni.