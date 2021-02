14 izgalmas szabadtéri program február végére Budapesten és környékén

Ez a hétvégén is temérdek szabadtéri program vár benneteket Budapesten és környékén: piacozás, túrák, gasztroélmények. Böngészd végig, miket vadásztunk nektek!

Varázspiaccal búcsúzik a februártól a Római Piac! Adjátok át magatokat a közelgő tavasznak, kosaraitokat pedig a megannyi kincsnek, amikre a gyönyörű, hangulatos udvarban bukkanhattok. Elrejtettek itt mindenféle földi jót: kenyeret, rétest, olajokat, sajtokat, húsokat, kolbászt, tojást, bio zöldségeket, gyümölcsöket, lekvárokat, szörpöket, gyógyteákat, kézműves termékeket, gyermekjátékokat, kozmetikumokat. Ki szabadtéri piacozásra, programra, kikapcsolódásra, gondűző élményre vágyik, irány a tejjel-mézzel folyó Kánaán.

Pathfinders Adventures csapata február utolsó szombatjára közepes nehézségi fokozatú, kalandos túrát szervez, amin egy volt rakétavédelmi bázist is meglátogathattok a Pilisben. Találkozó: 08:30-kor a Pilisszentlászló Béke – Szentendrei út kereszteződésénél. További információ az eseményél.

A Zölderdőben Jártam Budaörsi Egyesület szemétszedési akciót indít, ami elsősorban a budaörsi hegyi útszakaszok megtisztítására szerveződött. 4 helyszínen 10 órától várják az önkénteseket Felsőszállás, Alsószállás, Frankhegy, Kamaraerdő, amik mind a csodálatos budaörsi Kopároknak és a Csíki-hegyek részei. Mindenkit szeretettel várnak, aki úgy érzi, hogy egy kis sétával segítene rendbe rakni a környéket, hogy legközelebbi látogatásakor már egy tisztább környezetben élvezhesse a tavaszt szerettei társaságában. Amit érdemes magatokkal vinni: maszk, kesztyű, védőszemüveg, kullancsriasztó, pohár a jutalom teának/forralt bornak. Lehetőleg gyalog érkezzetek, a gyülekezési pontokról a szervezők Facebookos oldalán informálódhattok.

Regisztráció ITT!

LelkiTúrák közösség keresztény szellemű kirándulásokat szervez a főváros környékén. A félnapos túra során lehetőség nyílik hitéleti és lelki beszélgetésre, nem csak hívőknek. Az útvonal nehézsége: könnyű vagy közepes, gyerekeknek is ajánlott. Találkozó: 9:30, 8-as busz Eper utcai megállójánál. Jelentkezési határidő: péntek 12:00

Itt az ideje, hogy elővegyük téli álmot alvó biciklinket!

Itt az ideje valami újat kipróbálni, kilépni a komfortzónátokból a természetbe. Szombaton a Cuha-völgyben két Via Ferrata túrára is lehet jelentkezni Vinyén 10:00-kor és 13:00-kor a Vinye.hu Büfénél. A kezdők végigmászhatjátok a hazai hegymászás nagy alakjáról elnevezett Bucsek Henrik Emlékutat, amely jelenleg a leghosszabb magyarországi via ferrata. Izgalmas felszökéseken vezet a könnyen járható gerincre. A vasútvonal alagútja fölött egy meredek zárófalon keresztül egészen a völgyoldal tetejére érheztek. A lejöveti rész izgalmas, meredek, a végén egy függőleges letöréssel. Az edzettebbek a szép és változatos sziklakörnyezetű, érdekes vonalvezetésű Ariadné fonalát is bevállalhatják. Remek mászásélményt nyújt, mely egyáltalán nem könnyű. Mindkét útvonal becsült mászási ideje 30-60 perc. A helyszínen felszerelés bérlésére is van lehetőség.

A borkalandor csapata egy történelmi barangolásra hív titeket, amely során régi magyar szőlőfajtákból megtanulhattok forralt bort készíteni az egykori Budai Borvidék dűlőiben. Mire számíthattok a program során? Lesz helytörténeti ismertető az egykori budai borkultúrától, közösségi hangulat, interaktív játék, kalandos túraútvonal, csodálatos panorámával, érdekes és kevésbé ismert látnivalók útközben, közös forralt bor főzés és kóstolás kürtőskaláccsal, a természetben. Útvonal: Szent Vince emlékoszlop – Gellért-hegy – (buszozás) – Ördög-orom – Tűzkő-hegy – Rupp-hegy – Törökbálinti út, Irhás-árok buszmegálló. A túra hossza: 7,8 km, közepes szintkülönbséggel (209 m). A létszám limitált és díjhoz kötött.

Ha imádtok a természetben futni és hozzászoktatok a nehezített terephez, ezt az eseményt nektek találták ki. A vágtázás a sóskúti Csepp-Kőkertől indul, ahonnan felfelé veszitek az irányt a Nyakas-kőre, majd a Madár-szirtre. Visszafelé a Sóskúti kőbánya környékét és a Benta-patak völgyét fedezhetitek fel. Az Öreghegy látványosságain kívül több helyről is páratlan kilátás nyílik a térségre. A 20-22 km hosszúságú, 400 m szintkülönbségű túrán a talajviszonyok néhány helyen rosszak. Frissítőt vigyetek, maximális létszám 9 fő!

Az idegenvezetők világnapja alkalmából a Luna Tours Budapest szeretettel vár titeket egy szombat délutáni egy e-scooter túrára a budai Várba. Mit fogtok látni? Az Erzsébet hidat és a Gellért szobrot, az elegáns Várkert Bazárt, kacskaringós középkori utcácskákat a várban, a Mátyás templomot és a Halászbástyát, a lenyűgöző kilátást a várból és élvezetitek a suhanást keresztül a Tabánon.

A Czakó Piacz hétről hétre meglepetésekkel készül a piacozás szerelmeseinek. Február utolsó hétvégéjén a churrosé lesz a főszerep, amit fehér- és keserűcsoki öntettel koronáznak meg. Emellett 3 féle húsos (lazac, marha, csirke) Burritos is kapható lesz avokádókrémmel, korianderes paradicsom salsa-val és babpürével. Mindkét fogást elvitelre vásárolhatjátok meg, amihez már Rakum dobozokat is használhattok. Természetesen a hazai termelők most hétvégén is legfinomabb portékáikat hozzák el számotokra. Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó piaczon mindent megtaláltok hozzá! Tipp: Ha elkerülnétek a nagyobb tömeget érdemes 13 óra után érkezni.

Jó hírünk van azok számára, akik szeretik a hamisítatlan hangulatú bolhapiacokat, kirakodóvásárokat, börzéket! Minden szombaton és vasárnap 7-14 óra között a XI. Budaörsi úti Virágpiac területe zsibvásárrá alakul. Szeretettel várják a kilátogató érdeklődőket, nézelődni vágyókat és „kincskeresőket”. Használt könyvek, régiségek, ruhák, ritkaságok, érdekességek, egyszóval minden lesz az Budai Zsibvásárokon, amit csak a rögtönzött árusok épp kínálnak! Ha feleslegessé vált tárgyaitokat szeretnétek pénzzé tenni, az Budai Zsibvásáron ezt is könnyen megtehetitek! Sőt, az árusító asztalhoz még ingyenes autóbeállás is jár! A zsibvásár tehát hétvégi programnak sem lesz utolsó.

A kirándulás még mindig az egyik legjobb szabadtéri program

Egy ragyogó napsütésben tett séta, libegőzés, vagy kutyafuttatás után ne feledjétek a Normafa Síházat útba ejteni! A srácok ezen a hétvégén is lélekmelegítő Bográtsch egytálétellel várnak, amit lefojthattok egy isteni kürtőskaláccsal vagy sült gesztenyével. Búcsúztassátok a telet jókedvű hegyi emberek társaságában. #életavárosfelett

Nem csalás és nem ámítás a Budakeszi Erdészeti Arborétum a csodás időre való tekintettel vasárnap újra megnyitja kapuit. Az arborétum a Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területe, igazi nyugalomszigete a zsibongó nagyváros mellett, mely kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt a kirándulni vágyóknak. A nyugodt séták alatt gyönyörködhetünk a megújuló növényvilágban, miközben a gyerekek kipróbálhatják a folyamatosan bővülő játszóteret és megleshetik az erdei tóban őshonos mocsári teknősöket vagy a madárházban élő kacagó gerléket és fürjeket is. Kerékpár, gyermek “kismotor”, roller használata a gyerekeknek megengedett. Az arborétumba négylábú családtagjaitokkal is felkereshetitek, a társasági kutyasétáltatás szabályainak betartásával. Az utak babakocsival és kerekesszékkel egyaránt járhatók. Most vasárnap ugyan még rövidített nyitvatartási időben 10:00 – 15:30-ig, de március 5-től, minden hétvégén (péntek-vasárnap) a szokásos rendben 09:00 – 17:00 óráig várnak titeket.

Az Élesztőház udvarán szerveződött egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák, szalámik, pékáruk, szörpök, vegán termékek. Ezen a vasárnapon a desszertfelelős Szabi a pék, aki isteni télbúcsúztató fánkokat készít nektek. Amennyiben kivitekezhető vigyetek magatokkal elviteles dobozt!

A pátyi Pincehegyi Lovasudvar esti lovastúrát szervezünk a hónap utolsó holdtöltéjére. A felnőttek egy egyórás éjszakai lovastúrán vehetnek rész, a kisebbek pedig a lovarda körüli mezőkön vagy bent a pályán lovagolhatnak a holdfényben. A túra előtt teával és isteni házi pizzával várnak Titeket, amelyet Bányai Dani pizza szakács készít majd. Részletes információról, a programra való jelentkezéshez és a program díjáért, hívjátok az alábbi telefonszámot: Puskás Dóri +36303817288