Íme a legjobb szabadtéri programok Budapesten és környékén – 2021. február 18-21.

Erre a hétvégére is temérdek szabadtéri programot találtunk nektek. Kiállítás, borkóstoló, piaci programok, túrák, séták – ezek várnak rátok Budapesten és környékén.

A Paletta Budapest melegebb éghajlatra küld benneteket, egészen Mexikóig. Tacojárataik csütörtökönként 11:30-19:00 óra között közlekednek, nektek csak a poggyász méretét kell megadnotok, kérhetitek párban kettesével, négyesével, előrendeléssel vagy elvitelre. Ha egy kis forróságot csempésznétek a napotokba ejtsétek útba a Páva utcát legyen az ebédidő vagy egy délutáni kutyasétáltatás a Duna-parton.

Az egyik legjobb szabadtéri program mindig a túrázás:

A Wekerle Sándor nevét viselő kispesti lakónegyed az angol várostervező, Ebenezer Howard “garden city” mozgalmának szellemiségét tükrözi, melyben a rend és a változatosság, az építészet és a természet egyenlően fontosak. A telep ikonikusabb épületei közé tartozik még a Schoditsch Lajos és Éberling Béla párosához fűződő méretes toronnyal megfejelt “Barátok közt-ház”, a neoromán Munkás Szent József-templom, és a szépen ívelt, fagerendás rendőrkapitányság is. Aki a sétában elfárad bátran csemegézhet egyet a wekerlei kispiacon, ahol kedden, csütörtökön (délután), pénteken és már szombat délelőtt is egészséges, friss termékekkel, csodás felújított környezetben várják vendégeiket a barátságos helyi termelők.

2021-ben ötödik alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon a Gyönyörű Kína − Boldog Tavaszünnep Kulturális Fesztivál rendezvénysorozata. A hagyományos lampion- és fotókiállítás viszont szabadtéren kerül megrendezésre. A fesztivál néhány eleme viszont csak online lesz követhető. A vándorkiállítás három témakört mutat be. Egyrészt a koronavírus ideje alatt a kínai nép által tett erőfeszítéseket a járvány leküzdésére, valamint a világ más országaival való közös harcát a nehézségek legyőzésében. Másrészt illusztrálni szeretné azt a kölcsönös segítségnyújtást, amelyet a magyar és a kínai nép tanúsított és tanúsít ma is a bajban egymás iránt. Harmadrészt pedig a kínai Suzhou város „Taohuawu” újévi fametszetek-kiállítását mutatja be. Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ (2220 Vecsés, Telepi út 43.)

Ha szenvedélyetek a fotózás és szeretnétek tapasztalatot szerezni, tanulni sorstársaitoktól, akkor a Softlight fotós klub túráit nektek találták ki. Csütörtökön a Pesti hegyek eseményen, 17-tól a Hármashatárhegyen együtt nézhettek le az esti városra, dunai látképekkel, híddal. A vasárnapi Erdőjárás fotós összejövetelen 10 órától lesz mezőjárás, erdőkerülés, makrós mindenesség. Az alkalmak ingyenesek és sörbarátok. Jelentkezéssel és pontos gyülekezési információkkal kapcsolatban Softlight Stúdió és fotós klubtól érdeklődjetek Messenger-üzenetben.

Már most készítsétek ki a kosarakat, hogy szombaton „a sárga köves úton” a Római felé vegyétek az irányt. A hetedhét vándorúton keressétek fel a virágbolt előtti parkolót, aztán a Nánási útról az első parkolót, a piactérre vezető utat, majd a fákkal körbevett belső piacteret, a füves területet, a lángosost, a sült kolbászos faházat, a fák alatti hátsó utat és a parkoló felőli bejáratot, hiszen bárhonnan is közelítsetek kapuikon belépve feltárul a piac kincsestára és lépten nyomon ízes portékákra bukkanhattok.

Eltávolodtunk a természettől (a saját természetünktől is), és érdemes újra találkozni ezzel a világgal. Szakadjatok ki a négy fal közül és csatlakozzatok a Budapesti Playback Színház 2 órás sétájához, ahol arról beszélgethettek, hogy milyen mértékben érzitek magatokat természeti lénynek. A létszám korlátozott, előzetes jelentkezés szükséges.

A Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület a téli szünet után végre folytatja az Országos Kéktúrát bejáró túrasorozatát. Ezúttal egy rövidebb, 23 kilométeres útvonalat mutatnak be, amely több mint 1000 méter szintemelkedésű, így gyakorlott jelentkezők figyelmébe ajánlják. Az izgalmas expedíció érinti a Pilisborosjenő határában meghúzódó Teve-sziklát, az egri vár makettjének romjait és a szinte függőleges mészkőfalakkal határolt Dera-szurdokot is. A Visegrádi-hegységbe átlépve felkapaszkodhattok még a Zsivány-sziklákhoz is, ahonnan egy rövid szakasz vezet Dobogókőre. A részvétel ingyenes. A maximális létszám: 10 fő! Túraútvonal: Rozália téglagyár – Kevély-nyereg – Pilisszentkereszt – Dobogókő között végig a kék sáv jelzésen.

A Czakó Piacz hétről hétre meglepetésekkel készül a piacozás szerelmeseinek. A mostani hétvégén a Czakó kert étteremé lesz a főszerep, ahol házi szilvalekvárral töltött gőzgombócot készítenek, vanília sodóval és mákkal, a kevésbé édesszájúaknak pedig bajor knédlit roppanós bécsi virslivel és mézes mustárral. Mindkét fogást elvitelre vásárolhatjátok meg, amihez már Rakum dobozokat is használhattok. Ezen felül a tavaszt megidézők figyelmébe ajánljuk a több mint 40 éve vágott virágtermesztéssel foglalkozó Karol & Blase családi manufaktúra csodálatos tulipáncsokrait. Természetesen a hazai termelők most hétvégén is legfinomabb portékáikat hozzák el számotokra. Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó piaczon mindent megtaláltok hozzá!

Tavaszváró hétvégére hív a Vegan Garden, ahol 11-18 óra között 23 kiállító termékei közül válogathattok. A hazai kézműves- és designáruk mellett találkozhattok még kistermelői élelmiszerekkel, kozmetikumokkal, régiségekkel és még egy jó kis turizásra is nyílik lehetőségetek. Ha szobanövényeitek számát növelnétek előzetes Facebook-üziben leadhatjátok igényeteket. Elviteles ebédről és italról a Vexicana gondoskodik. Az esemény család- és kutyabarát.

Egy klasszikus hétvégi program, mely most is megvalósítható:

Ugyan korlátozott lélekszámban, de továbbra is fogadhat hétvégente, 9:00-14:30 között lelkes sétáltatókat a tárnoki EbÁrvaház. A menhely gondozói biztosítanak számotokra kézfertőtlenítőt, fertőtlenített pórázokat és rettentően kutyagolni vágyó ebecskéket. Újra lesz lehetőség Ebszerencsezsák vásárlására is, amivel támogatni tudjátok a védencek ellátását. Az önkénteskedés előzetes jelentkezéshez kötött, amit emailben vagy Messenger-üzenetben tudtok megtenni. Garantáljuk, hogy a kiadós séta és a boldog szempárok felüdülést nyújtanak a testnek és a léleknek egyaránt.

Budapesttől 25 kilométerre, a Monor-Irsai dombság és az Alföld találkozásánál található Monor-löszbe mélyített pincéiről híres. A Monori Pincefalu magával ragadó szépségével Monor városának emblematikus (bor)turisztikai jelképévé vált. A helyszínt körbebarangolva tanösvény segít megismerkedni Magyarország népi építészetével, a hagyományos szőlőműveléssel és a helyi borkultúrával. A hangulatos, könnyed túraút részét képezi a pincefalu területén álló kilátó meglátogatása, ahonnan megcsodálhatjuk, hogy a Gödöllői-dombság miként olvad össze a Monor belterületét már egyértelműen meghatározó alföldi síkvidékkel. A Vendégváró nyitott pincék ügyeleti rendje elérhető ITT.

A Dog Hájking csapata hisz abban, hogy a kutyás túrázás remek szűrő gazdinál és kutyusnál egyaránt, így remek kis közösségek, barátságok alakulnak ki a túráik során. Kirándulásaikat általában Budapest vonzáskörzetébe szervezik, amik mindig esetben ingyenesek és nem igényelnek regisztrációt. A vasárnapi kirándulás Csobánkáról indul, a várható táv 9,3 kilométer, ami 431 méter szintkülönbséggel párosul. Túra menete: Csobánkai-nyereg parkoló – Kis-Kevély – Nagy-Kevély – Egri vár másolata – Csobánkai-nyereg parkoló. Találkozó: 07:45, Csobánka, Csobánkai-nyereg (47°38’24.7″N 18°57’19.0″E).

Az Élesztőház udvarán szerveződött egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák, szalámik, pékáruk, szörpök, vegán termékek. Ezen a vasárnapon Nar Gourmet, azaz Tóth Ági főzi az autentikus, török piaci ebédet: paradicsomos fekete szemű babragut, római köménnyel, koriander maggal és török marhakolbásszal Várnak benneteket szeretettel és ha lehet, vigyetek magatokkal elviteles dobozt!

Ezen a vasárnapon a Jó kilátások! túramozgalom az egyik ikonikus pontja, a Rezső-kilátó köré tervezte túráját. Útvonal: Dobogókő – Dobogó-kő kilátó – Rezső-kilátó – Zsivány-sziklák – Kétbükkfa-nyereg – Fekete-kő (szép kilátás) – Pilisszentlélek – kolostorrom – Égett-hárs – Hoffmann Kunyhó (vadászház) – Rám-hegy (Ferenczy-szikla, szép kilátás) – Thirring-sziklák – Thirring-körút – Dobogókő. A 20 kilométeres, változatos túra eleje lejtős, a vége pedig kaptatóval zárul. Szintemelkedés: 780 méter. A túra lehet, hogy sötétben ér véget, lehetőleg fejlámpával készüljetek. Jelentkezés: kötelező privát üzenetben.