Gyerekeken segít az ország egyik legkiválóbb zeneprogramja: Ismerjétek meg a Superart

Szerinted mi a közös egy venezuelai tanár, José Antonio Abreu munkásságában és a minden magyar számára ismerős Kodály Zoltán zenei életművében? A két zenepedagógiai program találkozása a Superar Magyarország kórusprogramjában összpontosul, mely hátrányos helyzetű gyerekeknek teremt új lehetőséget.

Ahogy Abreu, úgy többek között Kodály Zoltán is ugyanabban a kohéziós erőben látta meg a lehetőséget, ami segítséget nyújthat és kiutat jelenthet a szegénységben élő gyerekeknek, mindezt a közös élményeken és a közös együtt zenélésen keresztül. Kodály országában azért is fontos Abreu neve, mivel a magyarországi Superar Zeneművészeti Alapítvány módszerei is az ő, El Sistema névre keresztelt zenepedagógiai programján alapulnak. Az alapítvány, ötvözve ezt a koncepciót a Kodály-módszerrel, így lett mára mindkét zenei program szellemiségének folytatója.

Miért kiemelten fontos a Superar munkája?

Esélyegyenlőség-teremtő zenepedagógiai programjuk közös zenélés által, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok bevonásával valósul meg. A kóruséneklésen, a közös élményeken és az együtt zenélés élményén keresztül önbizalomhoz és sikerélményhez juttatja azokat, akiknek erre a családi, szociális helyzetük miatt csak kevés lehetőségük adódik. A Superar Magyarország épp a közös éneklés közösségépítő erejében látta meg a lehetőséget, így az alapítványi munkát és zenei programjukat 2018-ban a csepeli Burattino és a kőbányai Wesley János általános iskola egy-egy alsó tagozatos csoportjában kezdték meg, hozzájuk 2019-ben csatlakozott a VIII. kerületi Losonci téri Általános Iskola.

A hazai zeneoktatásban azért is bizonyul egyedülálló gyöngyszemnek az ő kezdeményezésük, mivel annyira fiatal korba csempészi bele a korai és pozitív közös zenei élményt, hogy azok meghatározóak lehetnek akár a gyerekek élete egészére is. Kórusprogramjukban jelenleg 120 gyerek énekel, Morvay Judit és diplomás zenepedagógus kollégái vezetésével. 2020-ban 12 kisgyerek részvételével elindult a Superar gitárzenekara is, ráadásul az alapítvány a Magyar Zene Háza múzeumpedagógiai programjának kidolgozásában is aktívan részt vesz.

A zene felemel

“A Művészetek Palotája mindössze 6 kilométerre van Csepeltől. Egy jó futó vagy a csepeli HÉV ezt az utat fél órán belül megteszi. Egy szegény családba született csepeli gyerek azonban jó eséllyel akkor kerül legközelebb a Müpához, amikor a HÉV-en ülve eldöcög előtte. Hogy valaha a színpadán állhasson, arról talán nem is álmodik.”

2018-ban indult munkájuk gyümölcse, hogy 2019 májusában már a korábban említett Müpa színpadán állhattak a gyerekekkel, míg három hónappal később a Sziget Fesztivál nagyszínpadán énekelhettek majd’ ezer fesztiválozónak. Tevékenységük kulcsfontosságát Marsalkó Dávid is felismerte, aki a Highlights of Hungary nagyköveteként többek között a Superar programját is jelölte kiemelkedő kreatív teljesítményt nyújtó magyar kezdeményezésként.

Munkájuk a jelenben elkezdett tevékenység, mégis megannyi kisgyerek jövőjét megváltoztató impulzus, ezért ha támogatnád az ügyüket, a Highlights of Hungary felületén rájuk is leadhatod a szavazatodat 54 másik kiváló kezdeményezéssel karöltve, egészen február 17-ig bezárólag.