TOP25 limonádé: A legjobb romantikus filmek Valentin-napra

Azon elmélkedtek, hogy melyik filmet nézzétek meg Valentin-nap estéjén? Segítünk! Összeválogattunk nektek 25 habkönnyű romantikus vígjátékot, melyek felét már bizosan láttátok, de tuti van legalább egy olyan, amit még nem.

A szerelem hullámhosszán (1993)

Karácsony este a seattle-i rádió éjszakai adásában egy kissrác hangját repíti világgá az éter. A kiskölyök csak egyvalamit kér a Télapótól, azt sem magának, hanem édesapjának: új feleséget, mert a mamája másfél éve meghalt, és azóta a Papa (Tom Hanks) nagyon, nagyon szomorú. A kívánság annyira megható, hogy az országos hálózat is átveszi, és egyenesben közvetíti Amerika-szerte. Így eshet meg, hogy a kis Jonah hangját pár ezer mérfölddel odébb a vigasztalan éjszakában egyedül utazó Annie Reed (Meg Ryan) is hallja, és egyre döbbentebben veszi tudomásul, hogy a Mama, akiről a kisfú, majd a Papa beszél, szóról-szóra olyan, mint ő…

Aludj csak, én álmodom (1995)

A csinos, ám magányos Lucy (Sandra Bullock) a metrón árulja a jegyeket. Egyedüli boldogsága a kedves fiatalember, aki minden nap elmegy előtte. Egy nap Lucy véletlenül megmenti a vágányok közé esett Peter életét, és teljesen beleesik az ájult fiúba. Kiderül, hogy Peter kómába esett. Amikor Lucy meglátogatja a kórházban, a nővér Peter barátnőjeként mutatja be őt a családnak, amely rögtön befogadja őt. Az egyetlen probléma, hogy Lucy beleszeret Peter bátyjába, Jackbe. Mi lesz, ha Peter felébred a kómából? (HBO GO)

Sztárom a párom (1999)

A könyvkereskedô William Thacker (Hugh Grant) csendesen éli az elvált, csalódott férfi életét, míg a világhírnév be nem toppan ajtaján. Anna Scott (Julia Roberts), a híres amerikai színésznô nem csak a mozivásznon csodás. William el sem hiszi szerencséjét, amikor véletlenül másodszor is találkoznak. Ezt már nem szabad annyiban hagyni! Lassan megismerik egymás életét, amelymeglehetôsen szokatlan a másik fél számára. Mivel Annát mindenhova szenzációhajhász újságírók hada kíséri, kapcsolatuk nem sokáig marad titokban. Hamarosan feltűnik a színen a színésznô barátja, korántsem barátságos szándékkal.

Mi kell a nőnek? (2000)

Az igazi macsót nemcsak a nők imádják, a férfiak is felnéznek rá. Nick Marshall (Mel Gibson) a világ császára. Hogy mi jár a nők fejében, miközben ő elcsábítja őket, egy csöppet sem érdekli,míg be nem üt a mennykő! Marshall túlél egy áramütéssel kombinált villámcsapást, és a baleset különös következményeként meghallja a nők gondolatát. A kezdeti kétségbeesés után hamar rájön, milyen jókor jön az extra segítség, hiszen új főnököt kap a rámenős Darcy (Helen Hunt) személyében.

Bazi nagy görög lagzi (2002)

Mire vágyik egy apa? Természetesen arra, hogy a lánya menjen férjhez valami rendes, megbízható férfihoz. Mire vágyik egy görög apa? Természetesen arra, hogy a lánya menjen hozzá egy görög férfihoz, aki lehetőleg még rendes is. Toula (Nia Vardalos) 30 éves, szülei chicagói éttermében, a Táncoló Zorbában dolgozik, elhanyagolja magát, és családja legnagyobb rémületére semmi jelét nem mutatja, hogy kedve volna végre megházasodni és gyerekeket szülni. Az apja már bármilyen vővel kiegyezne. Pontosabban: majdnem bármilyennel. De Toula, az örök lázadó egyszer csak megszabadul a szemüvegétől, egyre szexibben öltözik, senkinek nem árulja el, mivel tölti az estéit, és végül bemutatja álmai férfiát, Iant, aki szőke, nem görög, és még vegetáriánus is.

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt (2003)

Andie Anderson (Kate Hudson) a Nőmérő Magazin újságírója hétről hétre remek tanácsokkal látja el olvasóit a közkedvelt „Hogyan…” rovat hasábjain keresztül. Legújabb témájához egyik kolléganője sanyarú sorsából merít ihletet, a következő havi cikk címe így Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? lesz. Ehhez villámgyorsan össze kell jönnie egy mit sem sejtő férfival, akit aztán a határidőn belül különböző furfangos módszerekkel kergethet az őrületbe… és persze szakításba. Benjamin Barry (Matthew McConaughey), a menő reklámügynök egy sokat ígérő megbízást akar mindenáron megkaparintani. Vakmerősége odáig fajul, hogy a siker érdekében fogadást köt: 10 nap alatt magába bolondít egy nőt, akit kijelölnek neki. És mit ad isten, az áldozat éppen Andie lesz. Megkezdődik a nemek csatája…

Minden végzet nehéz (2003)

Az ideális nőnek hosszú combja, pompás alakja, mindig jó kedve van, folyton szexre éhes, és legalább harminc évvel fiatalabb nálam – ez Harry Langer életfilozófiája. A zeneipar mindentudó cápája falja a nőket, de kizárólag a huszonéveseket. Legújabb zsákmánya Marin nem rosszabb a szokásosnál: vagyis bombázó. A lány anyjának házában töltik a hétvégét, amikor egyszerre több baj is történik. 1. Betoppan a lány anyja. 2. Harry infarktust kap, ha nem is súlyos az ügy, úgy tűnik egy ideig ápolásra szorul, és fel kell hagynia eddig megszokott életformájával. Az örökifjú playboy tehát egyszerre kénytelen rengeteg olyan bajjal szembesülni, amit korábban sosem viselt volna el. Kénytelen tűrni, hogy ápolják, mindezt egy idegen házban, méghozzá egy olyan nőtől, akinek ráncos a bőre! Ha ez még nem volna elég, beüt az igazi istencsapása: beleszeret barátnője anyjába, aki biztosan harminc fölött van.

Terminál (2004)

A kelet-európai Viktor Navorski (Tom Hanks) kénytelen a New York-i repülőtéren dekkolni (méghozzá irgalmatlanul hosszú ideig), mert országában polgárháború dúl, és ezért ő, szegény kis állampolgár, diplomáciailag persona non gratává, azaz nem kívánatos személlyé válik. A szituáció abszurd, sőt tragikus, hősünk azonban feltalálja magát, s igyekszik kellemesen átvészelni a kínos bizonytalanságot.

Az 50 első randi (2004)

Henry (Adam Sandler) a paradicsomi Hawaiion éli az agglegények édes életét. Egy reggel azonban találkozik Lucyval (Drew Barrymore), aki ugyan helyi lány, de remek a humora, bájos a mosolya, és palacsintájából épp meseházat épít a tányérján. Minden jól indul, de másnap kiderül, hogy Lucy semmire sem emlékszik a vidám randiból, mivel rövid távú memóriája egy balesetben jóvátehetetlenül megsérült. Így Henrynek nincs más választása: minden nap újból meghódítja Lucyt…

Csak szex és más semmi (2005)

Dóra (Schell Judit), a csinos dramaturg egy nap rádöbben, hogy vőlegényének felesége van. Legjobb barátnője, a szintén állandó szerelmi problémákkal küzdő Zsófi (Dobó Kata) tanácsára hirdetést ad fel. És innentől kezdve nincs megállás! Feltűnik egy sármos színész Tamás személyében (Csányi Sándor), egy sikeres zeneszerző (Seress Zoltán), egy kifőzdés török fiú (Czapkó Antal) és máris összegabalyodott minden. De aztán, ahogy az már csak lenni szokott, bekopog az ajtón a szerelem.

A randiguru (2005)

Minden szakmában lehet zseniálisnak lenni. Hitch (Will Smith) a házasságközvetítés virtuóza. Aki hozzá fordul, biztos lehet benne, hogy hamarosan kimondhatja a boldogító igent méghozzá annak, akinek mindig is szerette volna. Hitch ugyanis megrendelésre dolgozik. A facér férfi kinézhet magának bárkit, ő akcióba lendül, nyomoz, kipuhatolja a mit sem sejtő zsákmány titkos vágyait, gyengéit és ideáljait, felkészíti belőlük ügyfelét, majd megrendezi az elsõ, véletlen találkozást. Ezután már nem is tûnik nagyképûségnek, hogy garanciát vállaljon arra: aki három randevú után sem tudta elcsábítani a kiszemelt nőstényt, az visszakapja a befizetett díjat. A rendszer tökéletesen működik. Ám a legnagyobb vadász is a célkeresztbe kerül egyszer: Hitch életében színre lép Sara (Eva Mendes), a minden lében kanál újságírónő.

Dan és a szerelem (2007)

A megözvegyült Dan Burns (Steve Carrell) rendkívül népszerű és sikeres gyereknevelési tanácsadó egy újságnál. Otthon azonban nehezen boldogul három lányával, akikkel egyre több a probléma. A nagy családi összejövetel sem könnyíti meg a helyzetét. A család unszolására a helyi könyvesboltban megismerkedik a csinos és energikus Marie-val (Juliette Binoche), és rögtön egymásba habarodnak. Ám hamarosan kiderül, hogy a nő az öccse, Mitch (Dane Cook) új barátnője. Csak idő kérdése, hogy mikor tör ki a botrány.

Zene és szöveg (2007)

Először felkapnak, aztán lejárt lemez leszel, végül – ha lejjebb már nem süllyedhetsz – Alex Fletcher (Hugh Grant) szintjére jutsz. Mikor a slágerlisták üdvöskéje dalszerzésre kéri fel a 80-as évek popsztárját, lehetőséget kínál a kiöregedett zenésznek, hogy visszakapaszkodjon a csúcsra. Csak egy a gond: Alex a zene nyelvén kitűnően beszél, de távolról sem a szavak embere. Szerencsére színre lép Sophie Fisher (Drew Barrymore), az elbűvölő bejárónő, akinek veleszületett tehetsége van a szövegíráshoz. Az újdonsült szerzőpáros hamar rájön, hogy a tökéletes szerelmes szám megírásához nem árt szerelmesnek lenni.

Nász-ajánlat (2009)

Margaretet (Sandra Bullock) kiutasítás fenyegeti, pedig akkor elveszítené imádott munkáját. Inkább gyorsan bejelenti, hogy hamarosan feleségül megy egy igazi amerikaihoz, a mit sem sejtő asszisztenséhez (Ryan Reynolds). A srác nem adja könnyen a kezét, de aztán a „boldog” ifjú pár a fiú családjához utazik Alaszkába, hogy meggyőzze a bevándorlási hivatal gyanakvó előadóját.

A csúf igazság (2009)

Abby (Katherine Heigl), a sikeres tévéproducer túl sokat vár a férfiaktól. Mike (Gerard Butler), Abby műsorának macsó sztárja ezzel szemben jól tudja, hogy a férfiakat csak egyetlen dolog érdekli. Abbyt persze alaposan felbosszantja, hogy Mike reménytelen esetnek tartja a kapcsolatok terén, ezért úgy dönt, megfogadja a férfi randitanácsait – csakhogy ez mindkettejük számára meglepő fordulathoz vezet…

Poligamy (2009)

András, aki sorozat-forgatókönyveket ír, és Lilla, aki egyetemitanár-segéd, évek óta együtt járnak, épp összeköltöznek, lassan akár jöhetne is az esküvő meg a családalapítás. Egyik nap Lilla bejelenti, hogy gyermeket vár, és ettől kezdve Andrással abszurd és szürreális események (vagy fikciók?) sora történik. Minden reggel más nő oldalán ébred az ágyában, s minden más nőt éppen Lillának hívnak. S hiába a névazonosság; nincs két egyforma nő, mint ahogy nincs két egyforma kapcsolat sem. András megtapasztalja a párkapcsolat mint fogalom alfáját és omegáját – meg ami közötte van.

Ébredj velünk (2010)

Mikor Becky-t (Rachel McAdams), a kőkeményen dolgozó producert kinevezik egy New York-i TV-show élére, ráadásul egy jóképű kolléga személyében még a szerelem is megtalálja, úgy tűnik, a lány minden álma valóra vált. Ám ekkor a program két műsorvezetője, Mike (Harrison Ford) és Colleen (Diane Keaton) háborút indít egymás ellen, méghozzá élő adásban! A sztárallűrök mindennaposak lesznek, a műsor kezd darabokra hullni és még Becky bimbózó kapcsolata is veszélybe kerül: a helyzeten már csak a csoda segíthet. Szerencsére a lányt nem olyan fából faragták, hogy csak úgy feladja…

Szökőhév (2010)

Anna (Amy Adams) alig várja, hogy barátja – a minden szempontból tökéletesnek tűnő Jeremy – végre feleségül vegye. A sors azonban valami egészen mást tartogat a számára. Miután a negyedik évfordulójuk is leánykérés nélkül ér véget, Anna elhatározza, hogy a saját kezébe veszi az irányítást. Egy ír hagyomány szerint szökőnapon, azaz február 29-én a nők is megkérhetik kedvesük kezét, Anna el is indul Dublinba, hogy térden állva kérje férjül választottját. A jól kitervelt fiúkérés azonban nem megy olyan könnyen: a borzalmas időjárás keresztülhúzza Anna számításait, aki Írország másik felén reked, messze a leendő vőlegénytől. A váratlan helyzetben kénytelen a jóképű, ám annál cinikusabb Declan (Matthew Goode) segítségét kérni, hogy a férfi az országot átszelve elfuvarozza őt a pasijához. Csakhogy a szerelem felé vezető út nem mindig egyenes…

Mosás, vágás, ámítás (2010)

A harminc körüli Emilie (Audrey Tautou) egy fodrászszalont vezet, ahol vendégei és barátai számára a frizurakészítésen kívül mindig végtelen számú magánéleti jótanáccsal és ötlettel szolgál. Az egyetlen ember, akin régóta képtelen segíteni, az édesanyja, Maddy, akiben megszűnt az élni akarás vágya, mióta férje elhagyta. Végül Emilie neki is kitalál valamit, ami fellelkesíti a még mindig gyönyörű, de már régóta magányos asszonyt. Egy titkos hódolót „kreál” számára, aki nevében romantikus leveleket küldözget Maddynek. Édesanyja, azonban annyira izgatott lesz a gondolattól, hogy nyomozni kezd udvarlója után. Ez már az egyébként nagyon leleményes Emilie cselszövő-képességének is feszegeti a határait…

Őrült, dilis szerelem (2011)

A negyvenes éveiben járó Cal Weaver (Steve Carell) úgy érzi, házassága nem is lehetne tökéletesebb, így hideg zuhanyként éri, amikor felesége, Emily (Julianne Moore) bevallja, hogy viszonya van valakivel, és beadja a válókeresetet. Az összetört Cal megismerkedik a profi nőcsábász Jacob Palmerrel (Ryan Gosling), aki teljesen átformálja a félénk Calt. Hiába azonban a sok-sok randi és megannyi hódítás, Cal és Jacob ráébrednek: ha nem az igazi társat keresik, ez az egész csak őrült, dilis, semmire se jó kaland!

Barátság extrákkal (2011)

Dylannek (Justin Timberlake) egyszer és mindenkorra elege van a barátnőkből. Jamie (Mila Kunis) úgy dönt, nem engedi, hogy hazug hollywoodi szerelmi történetek irányítsák az életét. Összehaverkodnak és elhatározzák, hogy kipróbálnak valami újat: csak a másik testére koncentrálnak, és ellenállnak minden érzelmi kötődésnek. Két logikusan gondolkodó felnőtt ember számára nincs is ennél ésszerűbb, kényelmesebb és kellemesebb ötlet. Csak nem biztos, hogy működik. Ugyanis rá kell jönniük, hogy a hollywoodi sablonok nem véletlenül léteznek…

Felcsípve (2013)

Alice negyvenéves, elvált divatmagazin szerkesztő, akit semmi más nem érdekel a szakmáján és karrierjén kívül. Munkájában maximalista, de bármennyire is áhítozna egy főszerkesztői állásra, valami hiányzik ehhez az életéből. Az a valami pedig egy férfi. Egy repülőúton azonban megismerkedik egy nála húsz évvel fiatalabb egyetemistával, akivel sorozatos véletlenek folytán félreérthetetlen helyzetekbe kerül. A hirtelen jött „kalandtól” viszont a munkahelyén olyan pasifalónak kezdik látni, aki így akár még főszerkesztő is lehetne. Alice tehát kap a lehetőségen, és a fiatal srácot afféle trendi kellékként felhasználja az áhított főszerkesztői pozíció megszerzéséhez. Csakhogy a szerelem nem egy olyan könnyen szerkeszthető valami, mint egy újságcikk…

Ismerjük egymást? (2014)

A félénk és furcsa Roberto a pszichológusa ajtajában találkozik a bájos és elbűvölő Beával. Roberto kleptomániás, és béna tündérmeséket ír, amelyek halálra rémítik a gyerekeket, akiknek felolvassák. Bea pedig általános iskolai tanárnő, aki narkolepsziában és amnéziában szenved. Emiatt nap mint nap jegyzeteket készít egy piros könyvbe, leírja bármi történik vele. Amikor egy napon Bea ismét elájul, és elveszíti a piros könyvet, elvesztíti az emlékeit is, beleértve a Robertóval kapcsolatosakat is.

Életem nagy szerelme (2016)

Diane gyönyörű nő, az a típus, aki után mindenki megfordul az utcán. Mindemellett határozott, jó humorú, briliáns ügyvéd. Ráadásul épp most lépett ki boldogtalan házasságából, így készen áll, hogy végre összetalálkozzon élete nagy szerelmével. Véletlenek persze nincsenek. Amikor az egyik este egy bizonyos Alexandre felhívja azzal, hogy megtalálta elveszett mobilját, a beszélgetés nem várt fordulatot vesz, és rögvest megbeszélnek egy randit. Az első találkozás azonban nem igazán úgy sül el, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.

Hab (2020)

Létezik egy teszt, ami állítólag 99%-os pontossággal megmutatja, hogy az ember valóban a nagy Ő-vel él-e. Dórán valahogy ez sem segített: 99%-os szerelme éppen valaki mást készül feleségül venni. Ráadásul Dóra sütimennyországa is keserű jövő elé néz: ha tulajdonosa nem szerez hirtelen nagyon sok pénzt, lehúzhatja a rolót. Az ilyen helyzetekre a legjobb szakácskönyvek sem kínálnak megoldást, a főhősnő azonban kikever egy ravasz tervet.

És ha ennyi romantikus film nem lenne elég, még ezek közül is válogathatsz Valentin-napon: