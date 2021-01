Megújul a Frankel Leó út egy elfeledett gyöngyszeme, a Népgőzfürdő környezete

A Frankel Leó út egy elfeledett és mondhatni elhagyatott gyöngyszemére vetjük figyelő tekintetünket, hiszen néhány napja munkálatok kezdődtek a Népgőzfürdő és Malom-tó területén.

A Lukács Fürdővel átellenben található fürdő számos eseményt, kalandot élt meg az elmúlt kicsivel több, mint egy évszázad során. A már 50 éve nélkülözött Népgőzfürdő felújítására az évek során több tervet is készítettek, még arra is, hogyan hasznosítanák újra a jelenlegi területet. Azonban az utóbbi projekteket eleve elrendelten ellehetetlenítette, hogy a terület alatt húzódó Molnár János-barlang fölé nem építhető semmiféle épület sem, hiszen az veszélyeztetné a feltárni kezdett barlang, illetve a védett források épségét is.

Ami azonban a konkrét megújulást érinti, azok többek között legfőképp a barlang bejáratához való biztonságos út kialakítására, támfalépítésre, az utcafronti kerítésszakasz és kapu megújítására, illetve külső tereprendezésre és a Malom-tó medrének tisztítására vonatkoznak.

A lényeg azonban ugyanaz, hogy a megújulás a jelenleginél egy jóval kellemesebb látvánnyal ajándékoz majd meg nemcsak minket, hanem a régóta nélkülözött, egykor fénykorát élő fürdő környezetét is.

Képek: egykor.hu