Kérdések és válaszok: Ausztriai üdülés koronavírus-járvány idején

A téli sportok magyar szerelmesei előszeretettel látogatják nyugati szomszédunk, Ausztria síterepeit, ahol a szakemberek szerint a célzott biztonsági intézkedések betartásával a járvány idején is jól működhet a turizmus, beleértve a téli üdüléseket is. A felelősségteljes vendéglátóipari egységek már javában készülnek a téli szezonra. De milyen válaszokat adnak az osztrákok az ausztriai téli üdüléssel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseinkre?

Ausztria – ahogy teszi ezt minden évben – az előttünk álló hónapokban is gazdag kínálattal várja a vendégeit, legyen szó akár a téli sportokról, akár a gasztronómiáról, akár a kultúráról. Idén azonban sok olyan dolgot el kell felejtenünk, amelyre korábban természetesként tekintettünk, síelés helyett maradt az otthon ülés és a számítógépes játékok, az 1xbet casino vagy az otthoni edzés és a kutyasétáltatás. 2020-ban minden eddiginél jobban kell figyelnünk az egészségünk megőrzésére, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésre. Ausztriában a lezárások jelenleg részlegesek, a szállodai és éttermi szektor egységei 2021. január 6-ig zárva tartanak, de a síelést a helyiek és a belföldi kirándulók számár december 24-től lehetővé teszik az országban.

A legfontosabb kérdések és válaszok az ausztriai üdüléssel kapcsolatban

A téli sportokat abban a formában, ahogy a korábban ismertük, az idei téli szezonban el kell felejtenünk. Az Österreich Werbung Wien szerint azonban számos olyan dolog lehetséges lesz, ami igazán különlegessé teheti az osztrák telet: kulináris élmények egy hüttében, kulturális programkavalkád, wellness és shoppingolás, ahogy az éppen aktuális sport-fogadási tétjeinket is megtehetjük – igaz, ezekre is csak az óvintézkedések betartása mellett nyílik majd lehetőségünk.

Ausztriában a zárt terekben, tehát például a bevásárlóközpontokban, a múzeumokban és a hegyi felvonókban is kötelező a maszkviselés. A vendéglátóhelyeken a személyzet mellett a vendégek is maszkot viselnek, amikor nem a helyükön ülnek. A síoktatásban résztvevők létszámát tíz főben maximalizálták. A felvonók 85 százaléka nyitott típusú, aminek köszönhetően automatikusan kisebb a fertőzés veszélye, mint a zárt lifteknél, amelyek esetében 50%-os kapacitási korlátozással kell számolnunk.

Az Osztrák Síiskolák Szövetsége az osztrák Egészségügyi Minisztériummal együttműködésben kidolgozott egy iránymutatást a síiskolák számára is: egy csoport, a sí- és/vagy snowboardoktatókat is beleszámítva maximum tíz főből állhat, továbbá a sí- és snowboardoktatók számára rendszeres tesztelés szerepel a tervekben, a kölcsönzött felszereléseket pedig rendszeresen fertőtlenítik. Természetesen az egy méteres minimális távolság betartására mindenhol figyelnünk kell. Kivételt képeznek ez alól az elsősegély-nyújtási helyzetek. A síbuszokon ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tömegközlekedési eszközökön, vagyis kötelező a maszkviselés. Alábbi cikkünkben összeszedtük, hogy mi is kell egy síeléshez, azoknak, akik legalább fejben felkészülnek az utazásra!

Lehet idén après-ski?

Természetesen a tolongás, az énekléssel egybekötött táncolás járvány idején kizárt, ezért az après-ski során is be kell tartani az egy méteres távolságot, fogyasztani pedig csak az ülőhelyeken lehet, így állóhelyek sem lesznek, mely egyaránt vonatkozik zárt és nyitott térre.