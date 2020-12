Városi kalandor 2. rész: Rejtőzködő templomok

Szent István Bazilika, Mátyás-templom, Dohány utcai zsinagóga. Három budapesti imaház, amit senkinek sem kell bemutatni. Az ünnepi időszak okán úgy gondoltuk, bemutatjuk nektek városunk kevésbé ismert, ám építészetük, elhelyezkedésük és történetük miatt annál érdekesebb templomait.

Kőbányai Mindenki temploma

A kőbányai Szent László-templom Zsolnay-cserepes épülete valószínűleg minden templomkedvelő számára ismert ­– a közelben található Mindenki templomáról ez már nemigen mondható el. A Schöntheil Richárd tervei nyomán 1910-ben, szecessziós stílusban felhúzott komplexum eredetileg a neológ zsidó hitközség számára készült, egy zsinagógából és egy rabbiházból állt. A hatvanas évek második felétől színházként, majd sokáig az MTV raktáraként üzemelt. Az erősen leromlott állapotú épületeket a rendszerváltás után megvásárolta, majd önkénteseivel szépen felújította a Mindenki Temploma Gyülekezet, így a volt zsinagóga ma újra régi pompájában ragyog. Egykoron a fehérre meszelt, súlyos kupolával koronázott, tornyokkal és rózsaablakokkal díszített imaház büszkén magasodott a környék lakóházai fölé ­– ma már egy tagbaszakadt panelház teszi ugyanezt.

Boldog Özséb-templom

A Békásmegyerhez tartozó Pünkösdfürdő zöldövezetében találjuk Csaba László 1987-ben felszentelt katolikus templomát. Az ötlet, hogy a békásmegyeri lakótelep mellé templom épüljön, a 75. születésnapjára készülő Lékai László bíboros fejéből pattant ki egy Esztergom felé tartó útja során: ő harcolta ki ugyanis az akkori állami vezetésnél, hogy megépüljön a II. világháborút követő első, jogutód nélküli katolikus templom. A négy pontban alátámasztott, egymáshoz sátorszerűen kapcsolódó, ragasztott faszerkezetekből álló épület igazán különleges látványt mutat kívülről: a templom funkcióit a nehéz, rézborítású, középkori ihletésű bélletes kapuk jelzik, míg a belső tér hangulatát a rácsos üvegfelületek és a sugárszerűen szétnyíló faszerkezet játéka határozza meg.

Remetekertvárosi Szentlélek-templom

Lechner Ödön tehetséges unokaöccsének, Kismarty-Lechner Jenőnek köszönhetjük a felvidéki reneszánsz kastélyokat megidéző sárospataki tanítóképző intézet épülete és az itáliai reneszánsz stílusában fogant budai Bécsi kapu mellett a remetekertvárosi Szentlélek-templomot is. Az 1937 és 1942 között felépült, de a valóságban a mai napig el nem készült templomot (a toronyóra, a toronysüveg, valamint további két homlokzati szobor a mai napig váratnak magukra) egyenes vonalvezetés és egyszerű anyaghasználat jellemzik, tágas főhajója, kellemes arányai és vasbetonszerkezete révén pedig a reykjavíki Hallgrímskirkjával mutat távoli rokonságot. A modern szakrális építészet egyik jelentős alkotása 1978 óta élvez műemléki védettséget, de legszebb díszét, Pogány Géza a Szentlélek eljövetelét ábrázoló főoltárképét csak négy évvel később, 1982-ben kapta meg.

Pesti szlovák evangélikus templom

A Rákóczi út 57-es szám alatt található Luther-ház díszes kapuzata mögött, annak udvarán rejlik Pest egykoron népes szlovák ajkú evangélikus közösségének temploma. A gyülekezet 1852-ben kapta meg a területet József nádortól, pár éven belül sikerült is felhúzniuk egy paplakot és egy iskolát, neoromán stílusú templomukat azonban csak 1867-ben vehették birtokba. Az építkezés költségei igen megviselték az egyházközösséget: hogy fenn tudják tartani a templomot, extra bevételek után kellett nézniük. Előbb egy földszintes üzletsort emeltek az ezer fő befogadására alkalmas templom köré, aztán a századfordulóhoz közeledvén megépítették Budapest egyik legnagyobb bérházát. Az épületet a hatvanas években államosították, azóta volt már benne kaszinó és harcművészeti központ is. Augusztusi hír, hogy a magyar állam támogatásával sikerült az Országos Szlovák Önkormányzatnak visszavásárolnia a templomot, így hamarosan kezdetét is veheti az épület felújítása.

Frankel Leó úti zsinagóga

Budapest meleg vizű forrásokkal gazdagon ellátott Felhévíz városrészében, a Frankel Leó utca 49. alatti hatemeletes bérház udvarán találjuk az apszisával a Dunának hátat fordító Frankel-zsinagógát. A neogótikus stílusú, klinkertéglából kirakott épület egy korábbi, a Batthyány téri Szent Anna-templomot is jegyző Nöpauer Máté által épített zsinagóga helyén került felhúzásra, 1888-ban, és az a Fellner Sándor tervezte, akinek a Budai Várban található Pénzügyminisztériumot vagy a Markó utcai Igazságügyi Palotát is köszönhetjük. Mint a szlovák templom esetében, itt is későbbi fejlemény volt a bérházzal történő elfedés: kezdetben csak földszintes házak, kóser mészárszék és hitközségi lakások vették körül a zsinagógát, majd 1928-ban megépült az U-alakú lakóház, mely nem várt védelmet biztosított az imaház számára 1944-45 telén: az épület szinte sértetlenül vészelte át Budapest ostromát.

Vizy J. Márton