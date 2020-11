5 ötletes élményajándék karácsonyra

Kevesebb mint négy hét van karácsonyig, így szépen lassan mindannyian elkezdünk azon gondolkodni, mivel lepjük meg szeretteinket. Mi tárgyak helyett elsősorban élményekben gondolkozunk idén, így el is indítanánk 2020-as karácsonyi ajándékötletek cikksorozatunkat 5 olyan élményajándékkal, amelyekkel nem nagyon lehet mellélőni.

A bevállalósoknak: MolnAir Ballooning

Ha egy valóban különleges ajándékot keresel, tökéletes választás lehet a hőlégballonozás, ami egy igazi bakancslistás kaland! A hőlégballonos repülés alkalmával átélheted a szabadság egy különleges, máshol nem tapasztalható érzését. Súrolhatod a fák tetejét és láthatod a bokrokból előugró vadakat, miközben csendben lebegsz a táj felett.

A MolnAir Ballooning profi csapatával most 15% kedvezménnyel átélheted mindezt, valamint három repülési terület (Budapest, Győr és Szeged) közül is választhatsz. Ha szeretteidet lepnéd meg, az élményt egy egyedi beszállókártya formájában rejtheted a karácsonyfa alá. Még több hasznos információt ITT találsz a hőlégballonozásról.

A kultúra szerelmeseinek: Margitszigeti Szabadtéri Színház

A Margitszigeti Színház idén karácsonyra egy olyan ajándékkártya- és hűségkártya-kombinációt kínál a 2021-es nyári évadra, amelynek tartalma több mint kedvező a közönség számára. Az ajándékkártya kizárólag 1 hónapig, limitált példányszámban, online vásárolható meg. A 20 ezer forint értékű ajándékkártyáért csupán 10 ezer forintot kell fizetnünk, amit a színház további 10 ezer forinttal támogat. Az élményt a megajándékozott személy választhatja ki a gazdag repertoárból, valamint további kedvezményeket és kényelmi szolgáltatásokat is igénybe vehet a kártya tulajdonosa a színházban. A folyamatosan frissülő programkínálatért látogass el a www.margitszigetiszinhaz.hu-ra.

A nyugalmat keresőknek: Casa Christa

Nyár elején nyitottak ki a Casa Christa apartmanházainak kapui Balatonszőlős felett, a Balaton-felvidék szívében. Összesen hét, toszkán stílusban felújított présház és közel kétezer mandulafa található a 45 ezer négyzetméteren elterülő birtokon, amellyel a vállalkozást üzemeltető házaspár, Forrai Miklós és Kovács Krisztina az Olaszországban népszerű agriturismót (falusi turizmus) szeretné itthon meghonosítani. Mivel a házak téliesítettek, sőt, a legtöbben wellness-szolgáltalások is elérhetők, ezért a nyugalomra vágyóknak tökéletes karácsonyi ajándék lehet egy hosszú hétvége a birtokon. Szállásfoglalás: reservation@casachrista.hu

Ha ajándékozottad kimondottan nagyra tartja az alkotás örömét, akkor azért, ha viszont ezer éve nem készített semmit a két kezével, akkor pedig azért érdemes befizetned a de!ceramics egyik workshopjára, ahová természetesen együtt is elmehettek, és agyagból alkothattok valami maradandót. A foglalkozásokat a VIII. kerületi 1240 Műhelyben tartják (Nap utca 41.) havi rendszerességgel, és minden alkalommal más és más tárgy van terítéken: bögrék, vázák, szobrok, de madáretetők és füstölőtartók is formálódtak már a műhelyben, így érdemes figyelni a de!ceramics Facebook-oldalát, hogy ne maradjatok le a következő alkalomról, amikor szabadjára engedhetitek a fantáziátokat.

A családosoknak: Bondoró Utcaszínház Fesztivál

Jövőre a Bondoró Fesztivállal nyitja a nyarat Kapolcs 2021. június 11. és 13. között! A szervezők sok meglepetéssel, különleges attrakciókkal és újításokkal is készülnek a harmadik családias hangulatú fesztiválra. A következő hetekben érdemes figyelni a fesztivál felületeit, mert a négy adventi hétvégén négy újabb előadót jelentenek be a szervezők, amihez kapcsolódóan játékokkal és ünnepi kedvezményekkel is készülnek. Kedvezményes early bird jegyek, valamint új, családi bérletek már kaphatók elővételben a 2021-es Bondoró Utcaszínház Fesztiválra! Jegyvásárlás ITT.