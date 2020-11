Casa Christa: Toszkán életérzés a Balaton-felvidék szívében

Nyár elején nyitottak ki a Casa Christa apartmanházainak kapui Balatonszőlős felett, a Balaton-felvidék szívében. Összesen hét, toszkán stílusban felújított présház és közel kétezer mandulafa található a 45 ezer négyzetméteren elterülő birtokon, amellyel a vállalkozást üzemeltető házaspár, Forrai Miklós és Kovács Krisztina az Olaszországban népszerű agriturismót (falusi turizmus) szeretné itthon meghonosítani. Ezúttal Krisztát kértük meg, válaszoljon a birtokkal és Balatonszőlőssel kapcsolatos kérdéseinkre, hogy hiteles képet adhassunk a meseszép vidéken fekvő nem mindennapi vállalkozásukról.

Hogyan jött a Casa Christa alapötlete?

Bár Mikinek az agriturismo ötlete már évek óta a fejében van, egy balatoni telekvásárlásként indult a projekt. Szépen lassan elkezdtünk terjeszkedni lefelé-felfelé és már négy házunk volt, amikor Miki előmerészkedett a Casa Christa ötletével.

Miért pont Balatonszőlős?

Balatonszőlős a Balaton északi partján fekszik, nincs túl távol Budapesttől, ahogy a környező, infrastruktúra szempontjából fontos városoktól, településektől sem, amilyen például Balatonfüred vagy Veszprém. Az apró község mégis kellőképpen messze van a város zajától: teljes nyugalmat biztosít. Gyönyörű fekvésével csodálatos panoráma tárul elénk a környező dombokra és szőlősorokra, meg persze a magyar tengerre.

Szerintetek mi a Balaton-felvidék térségének legnagyobb vonzereje, és miben fejlődhetne még?

A legnagyobb vonzereje a lélegzetelállítóan gyönyörű táj mellett az egyre bővülő gasztronómiai kínálat, de a szolgáltatások színvonalában azért még van hova fejlődnie a vidéknek.

Milyen elveket követtetek a présházak felújításánál?

A házak átalakításánál és felújításánál igyekeztünk a tájba illően megalkotni a házak külső és belső megjelenését. Minden egyes apartman rendelkezik wellnessegységgel, amellyel háborítatlan pihenéshez szerettük volna hozzásegíteni a vendégeinket. A házak négyévszakosak, fűthetőek, így télen-nyáron nyitva tartunk. Igyekeztünk egy tényleges agriturismót megteremteni, ahol kellő távolságra vannak a házak egymástól, ekképpen biztosítva a nyugalmat és intimitást. Célunk a birtok kialakításánál az volt, hogy ha valaki akár egy hétre eljön hozzánk, ki se kelljen mozdulnia Balatonszőlősről: olyan lehetőségek várják a birtokon és annak közvetlen közelében, amelyek teljes kikapcsolódást nyújtanak.

Elsősorban kik fogják felhőtlenül jól érezni magukat nálatok?

Azt az igényes vendégkört szeretnénk elérni, akik értékelik a vidéki romantikát és a környék adta lehetőségeket, ugyanakkor a prémium szolgáltatásainkat is szívesen élveznék. Mindenkit várunk, aki kikapcsolódásra és nyugalomra vágyik, vagy elvonulna, lelassítana egyedül, párban vagy akár családdal. Nagy baráti társaságok is jöhetnek, sőt, céges rendezvényeket és tréninget is szívesen hosztolunk.

Toszkána hangulatát igyekeztek megidézni. Milyen élményeitek, emlékeitek kötődnek Olaszországhoz?

Nagyon sokszor jártunk Olaszországban, rengeteg élménnyel kötődünk a mediterrán országhoz – legyen szó akár a tengerpart, a nagyvárosok vagy a vidéki szőlőültetvények bebarangolásáról –, ezek közül a legkedvesebb emlékeink az olasz agriturismókhoz köthetők.

Hogyan készültök a télre?

Mivel a házak négyévszakosak, az őszi-téli időszakban igyekszünk a wellness és a nyugodt kikapcsolódás irányába terelni vendégeinket, illetve ezen szolgáltatásainkat fejleszteni az apartmanházakban.

A kedvenc…

novemberi programotok Balatonszőlős környékén: libanapi gasztrotúra a környéken fellelhető bisztrókba

libanapi gasztrotúra a környéken fellelhető bisztrókba kistermelőtök a Balaton-felvidéken: Tekeresvölgyi Sajtmanufaktúra

Tekeresvölgyi Sajtmanufaktúra sétaútvonalatok Balatonszőlős közelében: A környéken fut keresztül a Kék túra egyik útvonala és a Szent Jakab-zarándokút magyarországi része is, az egyik kedvencünk mégis a közeli sziklaorom és az ottani kilátó, amely a birtoktól csak pár száz méterre található, de szinte belátni az egész Balatont.

Elérhetőség

8233 Balatonszőlős, Izabella út

+36 70 881 5796

reservation@casachrista.hu

Fotók: Casa Christa