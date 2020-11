Varázslatos gyermekbirodalom nyílt a Normafán

Csodaszép őszi idő és meseszép kilátás. Ez fogadott miközben lassan sétálva eljutottam a Normafa szívéhez, ahol januárban megnyitotta kapuit a Bodza Villa családi bölcsőde, és azóta is szeretettel várja a feltöltődni vágyó anyukákat és a vidám gyerkőcöket.

Odaérve nem hittem a szememnek. Egy mesebirodalomba csöppentem. Martos Zsófi a bölcsőde egyik alapítótagja elmesélte nekem, egy olyan családi bölcsődét szeretett volna, ahol a gyermekek meghitten, biztonságban és szeretetteljes közegben tölthetik a napot egy olyan helyen, ahol a kristálytiszta levegő is nyugalmat áraszt, nem beszélve a hatalmas teraszról, amely egy gyönyörű kertre nyílik. Ahogy beljebb mentem, szívet melengető volt, ahogy áradt be a napfény és töltötte meg a hatalmas játszósarokkal ellátott nappalit melegséggel és fénnyel. Itt kapott helyet a játszóház, ahol az anyukáknak lehetőségük van egy kávé mellett megpihenni, amíg a gyerkőcök játszanak.

Zsófi azt vallja, hogy a legfontosabb, amikor betérnek hozzájuk a szülők, hogy a gyermekükkel valami különlegeset kapjanak. Úgy gondolja, kiegészítő szolgáltatásaikkal sajátos színt képviselnek a hazai családi bölcsődék között. Így nem volt kérdés, hogy egy egyedülálló Montessori szemléletű nevelést szeretne a bölcsődében, ahol profi, komoly szakmai múlttal rendelkező nevelők várják nagy mosollyal és szeretettel minden reggel a csemetéket.

Az emeleten Zsófi megmutatta a Bodza, Eperke és Áfonya névre keresztelt csoportokat, ahol a kicsik különleges, fejlesztő szemléletű prémium minőségű fajátékokkal játszhatnak. Mind a három csoportba be lehet iratkozni havidíjjal vagy időszakosan is, 20 hetes kortól maximum 4 éves korig. Bónuszként van egy angol nyelvű időszakos gyermekfelügyeleti csoport is, a LadyBug, amit Darok Szilvia kisgyermeknevelő vezet, és segítője egy angol anyanyelvű lány (itt is ugyanaz a beiratkozási rendszer működik, mint a másik 3 csoportban). Szilvia Ausztráliában szerezte meg a diplomáját kisgyermekkori nevelés és gondozás területén, és nemzetközi szintű szakmai háttérrel rendelkezik a gyermekgondozásban.

Kiegészítő szolgáltatásként lent egy sószobát és egy tornatermet is kialakítottak, ahol nagymozgásos játékokra is van lehetőségük a gyerekeknek, akár rossz időben is. Emellett heti egy játékos angol foglalkozás, heti egy kézműves foglalkozás és minden szombat délelőtt játszóház várja a gyerkőcöket és persze az anyukákat/apukákat. Szülőként is kell néha egy kis énidő, de fontos, hogy a Bodza Villában egy olyan közösséghez is tartozhatunk, amelynek részeként egy csésze kávéval a teraszra kiülve oszthatjuk meg a többi szülővel a gyermeknevelés örömteli vagy épp nehéz pillanatait.

Lilla Mertain

