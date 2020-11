Online térbe költözik a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál

November utolsó és december első napjaiban mintegy húsz filmmel és kísérőprogrammal érkezik a „Zsifi”, azaz a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál.

Az idei évben a vetítéseket és kísérőprogramokat kizárólag online tartják az eddigi évek megszokott helyszínein és csapatával, a Puskin és Művész Távmoziban.

A fesztiválon az elmúlt évek legjobb, a zsidó kultúrát, életmódot, emlékezetet bemutató filmjei láthatók; az idei válogatásban többek között Németországból, az Egyesült Államokból, Oroszországból, Norvégiából, Franciaországból, Izraelből és Magyarországról találhatók alkotások. A programot az Ellenállás című amerikai film nyitja majd meg, melynek főszereplője Jesse Eisenberg (A közösségi háló, Szemfényvesztők), magyar vonatkozása pedig, hogy Röhrig Géza és Kerekes Vica is felbukkan a szereplők között.

„Ahogy az elmúlt időszak sokak számára vált egyfajta útkereséssé, az idei Zsifi is egyfajta kísérlet. A fesztiválunk mindig is a közösségről, a nyitottságról és az összetartozásról szólt, s most, noha fizikailag nem tudunk majd együtt lenni, hisszük, hogy ezeket az értékeket az idei filmválogatásunk jól láthatóan megmutatja. Ha virtuálisan is, de a filmeken keresztül közös pillanatokat élünk át, közös élményeket szerzünk és megőrizzük a kapcsolatot egymással” – mondta Kenesei Marcell, a fesztivál igazgatója.

A 9. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál programjára a jegyek november 12-től vásárolhatók meg a www.zsifi.org, illetve a film.artmozi.hu oldalon.